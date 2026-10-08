Uruguay se acerca a las 200 fintech: el mapa del sector que lidera en densidad regional, vende servicios al exterior y proyecta aumentar su facturación

Uruguay cuenta actualmente con 199 empresas que utilizan la tecnología como componente central de su actividad para desarrollar, prestar, distribuir, gestionar o facilitar productos y servicios financieros. El número, que según señalan los expertos muestra una alta penetración de la industria fintech en el país, surge del primer Mapa Fintech Uruguay 2026. El informe, elaborado por Exante y la Cámara Uruguaya Fintech, representa la primera radiografía integral del ecosistema, y muestra su dimensión, características y la visión de las empresas que lo conforman.

El país cuenta hoy con la mayor densidad entre los países de la región para los cuales se cuenta con referencias comparables, como Brasil, México, Argentina y Chile, con 96 fintech cada 100.000 empresas y 5,7 cada 100.000 habitantes.

Al profundizar en sus orígenes, el 70% de estas empresas nació como una empresa 100% digital; un 17%, en tanto, surgió como una empresa tradicional y actualmente combina canales tradicionales y digitales. Por otro lado, aproximadamente dos de cada tres de las empresas relevadas tiene su casa matriz en Uruguay , mientras que Argentina y Estados Unidos aparecen como las principales sedes entre las empresas con casa matriz en el exterior.

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El negocio desde adentro: su estructura, las verticales a las que se dedican, a quiénes y a dónde vende y cuánto facturan

En cuanto a su estructura, dentro del ecosistema fintech uruguayo predominan las empresas pequeñas y medianas, la mayoría con entre dos a cinco empleados o entre once y cincuenta .

De estas, 38% son empresas que ya superaron la fase inicial de prueba de un emprendimiento, 33% son compañías consolidadas, 21% startups y un 6% están en la etapa de desarrollar su mínimo producto viable.

En cuanto a su facturación, el 50% de las empresas del sector facturan menos de US$ 1 millón, y el 26% entre US$1 y US$5 millones. Además durante el último año, el 68% de las fintech aumentó su facturación en dólares y un 13% la duplicó.

En lo que tiene que ver con las verticales de negocio, el mapa muestra un ecosistema ampliamente diversificado, con el 80% de las empresas encuestadas operando en más de un vertical. Las categorías “Pagos y remesas” e “Infraestructura y Finanzas Abiertas” concentran en conjunto a casi cuatro de cada diez fintech y aparecen además como actividades secundarias de muchas otras compañías, lo que evidencia su transversalidad. También se observa una fuerte base tecnológica propia, con siete de cada diez empresas que utilizan tecnología desarrollada principalmente in-house y existe una amplia adopción de inteligencia artificial, tanto para procesos internos como para soluciones dirigidas a clientes.

Al mirar a quiénes venden estas empresas, se puede identificar que el vínculo con el sistema financiero tradicional es significativo. Seis de cada diez fintech mantienen alianzas o acuerdos comerciales activos con bancos. A las alianzas o acuerdos comerciales con los bancos, le siguen los negocios con otras fintech, empresas financieras no bancarias y empresas tecnológicas.

Aunque el 55% de las fintech encuestadas opera únicamente en Uruguay, el 68% declara obtener ingresos en el extranjero, principalmente a través de servicios orientados a América Latina.

En el modelo de negocio, en tanto, hay un claro predominio del modelo B2B en el ecosistema (72%), aunque los modelos B2B2C (dos empresas colaboran para hacer llegar un producto o servicio al cliente final) y B2C también presentan una presencia relevante.

Otro de los datos que recoge el informe, es que la fuente principal de financiamiento de estas empresas es el capital propio y la reinversión de utilidades. Le siguen los inversores ángeles y los fondos públicos, y menos del 15% usa financiamiento bancario.

Algunas claves para entender el futuro del sector

Los datos de empleo, inversión y facturación que recoge el informe también evidencian un sector en expansión. Las expectativas para los próximos 12 meses, dijeron desde Exante, confirman esa vocación de crecimiento, con “un ritmo de expansión muy intenso en comparación con el de la economía uruguaya en general”.

En este escenario, la mayoría de las fintech espera aumentar sus ventas y casi cuatro de cada diez proyectan aumentar su facturación al menos un 50% y una de cada cinco espera duplicarla.

En materia de empleo más de la mitad prevé sumar personal y más del 80% planea incrementar su inversión. Dentro de las líneas, el 61% menciona IA y automatización entre sus áreas previstas para destinar capital.

En cuanto a su crecimiento, el 58% identifica la expansión internacional desde Uruguay como la principal oportunidad para el ecosistema, por encima de la inteligencia artificial (48%) y del desarrollo de soluciones para empresas (35%).

Por último, en lo que tiene que ver con futuro de la innovación en el sector, el 77% valora favorablemente los cambios regulatorios que están impulsando las autoridades en áreas como Finanzas Abiertas, sandbox regulatorio y activos virtuales.