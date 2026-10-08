Salió el pozo récord de $ 151 millones del 5 de Oro: dónde se jugó la apuesta y qué pasó con el Revancha

El sorteo del 5 de Oro del miércoles dejó cuatro apuestas ganadoras en distintos puntos de Uruguay, entre ellas una que se llevó el pozo récord de $ 151.113.477 , uno de los premios más impactantes del juego.

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La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas dio a conocer dónde se realizaron las apuestas premiadas y confirmó que el millonario acierto del Pozo de Oro se registró en Treinta y Tres, en el subagente 02/61.

Pero no fue el único premio millonario de la noche. El Revancha, que repartió $ 25.477.386, también tuvo un ganador , cuya apuesta se realizó en el departamento de Durazno, en el subagente 08/34.

Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 7 de octubre, que tuvo cuatro ganadores

Ocho amigos que se juntan a jugar al truco ganaron los $ 151 millones del 5 de Oro: la historia detrás del premio récord

De esta manera, dos apuestas realizadas en el interior del país se quedaron con los premios más importantes del sorteo , que en conjunto superaron los $ 176 millones.

Dónde se jugaron las cuatro apuestas ganadoras del 5 de Oro

Además de los aciertos en el Pozo de Oro y la Revancha, el sorteo dejó dos ganadores en el Pozo de Plata, que recibieron $ 939.892 cada uno.

Una de las apuestas premiadas se realizó en Las Piedras, departamento de Canelones, mientras que la otra se registró en Montevideo.

Los cuatro aciertos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

En total, las cuatro apuestas ganadoras se repartieron $ 178.470.647.

Hasta el momento, la información difundida identifica los puntos donde se realizaron las jugadas, pero no revela la identidad de los ganadores.

Cuáles fueron los números ganadores del 5 de Oro del miércoles 7 de octubre

El Pozo de Oro tuvo un único ganador que acertó los cinco números principales, mientras que dos apuestas lograron cuatro aciertos más la bolilla extra y se quedaron con el Pozo de Plata.

En el Revancha también hubo un único acierto, que permitió entregar un premio superior a los $ 25 millones.

Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro

Tras la entrega de los premios millonarios, el próximo sorteo del 5 de Oro se realizará el domingo 11 de octubre de 2026, a las 22:00 horas.

Los interesados pueden participar mediante las agencias y subagencias habilitadas, a través de la plataforma oficial de apuestas o utilizando la aplicación La Banca Mobile.

También está disponible la modalidad telefónica para usuarios habilitados de Antel, mediante el número 0905 0012.

El valor de la apuesta al 5 de Oro es de $ 70, según la información difundida para este sorteo.