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Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 7 de octubre, que tuvo cuatro ganadores

Los números ganadores y pozo estimado para el próximo sorteo del domingo 11.

8 de octubre de 2026 7:20 hs
Sorteo 5 de oro

Sorteo 5 de oro

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 7 de octubre de 2026 tuvo un acierto en el pozo de Oro, con un premio de $ 151.113.477, dos en el Plata y uno en Revancha.

Resultados del 5 de Oro del miércoles 7 de octubre

Sorteo 5 de Oro

Los números sorteados fueron 44, 3, 16, 14 y 48 mientras que la bolilla extra fue la 19.

  • Pozo de Oro: un ganador| Acierto: $ 151.113.477
  • Pozo de Plata: dos ganadores | Dos acierto por $ 939.892 cada uno

Sorteo Revancha

Los números del sorteo Revancha fueron 1, 9, 33, 4 y 37

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  • Pozo Revancha: un acierto | Premio: $ 25.477.386

Resultados del Pozo de Oro

  • 44
  • 3
  • 16
  • 14
  • 48
  • Bolilla extra: 19

Resultados del Pozo Revancha

  • 1
  • 9
  • 33
  • 4
  • 37

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 11 de octubre a las 22 horas.

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