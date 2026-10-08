Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 7 de octubre, que tuvo cuatro ganadores

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 7 de octubre de 2026 tuvo un acierto en el pozo de Oro, con un premio de $ 151.113.477, dos en el Plata y uno en Revancha.
Resultados del 5 de Oro del miércoles 7 de octubre
Sorteo 5 de Oro
Los números sorteados fueron 44, 3, 16, 14 y 48 mientras que la bolilla extra fue la 19.
- Pozo de Oro: un ganador| Acierto: $ 151.113.477
- Pozo de Plata: dos ganadores | Dos acierto por $ 939.892 cada uno
Sorteo Revancha
Los números del sorteo Revancha fueron 1, 9, 33, 4 y 37
- Pozo Revancha: un acierto | Premio: $ 25.477.386
Resultados del Pozo de Oro
- 44
- 3
- 16
- 14
- 48
- Bolilla extra: 19
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.
¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?
El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 11 de octubre a las 22 horas.