Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 7 de octubre, que tuvo cuatro ganadores

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 7 de octubre de 2026 tuvo un acierto en el pozo de Oro , con un premio de $ 151.113.477 , dos en el Plata y uno en Revancha .

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Los números sorteados fueron 44, 3, 16, 14 y 48 mientras que la bolilla extra fue la 19.

Los números del sorteo Revancha fueron 1, 9, 33, 4 y 37

Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del domingo 4 de octubre

5 de Oro sortea este miércoles un pozo récord de $ 174 millones: cómo jugar y hasta qué hora se puede

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 11 de octubre a las 22 horas.