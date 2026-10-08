Metsul advierte por tormentas y la formación de ciclón extratropical en Uruguay: cuándo espera los fenómenos

La agencia meteorológica brasileña Metsul advirtió por un cambio importante en las condiciones del tiempo a partir de este jueves , que dará comienzo a varios días de inestabilidad en el sur de Brasil y estará acompañado por la formación de un ciclón extratropical al este de Uruguay.

Según explicó el organismo, el fenómeno comenzará a desarrollarse este jueves en Rio Grande do Sul , donde se espera un aumento de la nubosidad y precipitaciones en gran parte del territorio.

El ingreso de aire cálido a través de una corriente en chorro de baja altitud favorecerá la formación de nubes de tormenta, con lluvias localmente intensas, actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

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A pesar de la inestabilidad, también se esperan períodos de mejora, con momentos de cielo despejado y una sensación de calor debido al incremento de la humedad.

Cuándo se formará el ciclón extratropical en Uruguay

De acuerdo con Metsul, una zona de baja presión que provocará lluvias y riesgo de tormentas aisladas durante el viernes y la madrugada del sábado dará lugar a la formación de un ciclón extratropical al sureste de Chuí y al este de Uruguay durante el sábado 10 de octubre.

Sin embargo, los modelos meteorológicos analizados por la agencia brasileña indican que el ciclón no sería intenso y que su campo de vientos más fuertes permanecería sobre el océano Atlántico. Además, se espera que la presión atmosférica del sistema descienda más rápidamente a medida que se aleje del continente.

El informe tampoco establece una previsión específica de impactos sobre el territorio uruguayo, por lo que la formación del ciclón al este del país no implica, por sí sola, que se esperen vientos de intensidad ciclónica en Uruguay.