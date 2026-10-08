Ocho amigos que se juntan a jugar al truco ganaron los $ 151 millones del 5 de Oro: la historia detrás del premio récord

Los domingos se juntan a jugar al truco. Son ocho amigos, algunos jubilados y otros que todavía trabajan , que desde hace años comparten encuentros, cartas y una costumbre que este miércoles les cambió la vida: apostar juntos al 5 de Oro . Para el sorteo del 7 de octubre hicieron varias jugadas, unas cinco según recuerda la vendedora, y una de ellas tenía los números que terminaron convirtiéndolos en millonarios. Ganaron $ 151.113.477, el pozo récord del 5 de Oro , y la noticia todavía provoca una mezcla de incredulidad y alegría entre quienes los conocen.

Una de las más emocionadas es Teresa Cuello, la mujer que les vendió la boleta ganadora y que lleva 25 años trabajando en el rubro . Desde su local en Treinta y Tres, donde conoce a buena parte de sus clientes desde hace años, contó a El Observador cómo se enteró de que había entregado el premio millonario y quiénes son los afortunados, sin revelar sus identidades.

"Uf, una alegría esperada por años" , respondió cuando al ser consultada por el premio. Teresa conoce al grupo y sabe que detrás de la apuesta hay una amistad de mucho tiempo. "Esto es un grupo de amigos que se reúnen siempre a jugar al truco los domingos, y forman un 5 de Oro entre amigos. Son ocho" , relató.

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Los ganadores son vecinos conocidos de la zona , clientes habituales que mantienen la costumbre de apostar y que esta vez acertaron los cinco números del Pozo de Oro: 3, 14, 16, 44 y 48 . Teresa los describe con el cariño de quien los ha visto pasar por su negocio durante años. "Son todo gente que ha sido de trabajo, unos jubilados, otros que están en actividad. Pero bien, gente de acá, gente del pueblo, conocidos de años ", señaló. Y agregó: "Es gente que merece, aunque todos merecen. En este caso les tocó a ellos y bueno, bendiciones" .

"¡Sacaron, sacaron!": la llamada que Teresa no podía creer

Pese a que había vendido la apuesta ganadora, Teresa no estaba mirando el sorteo cuando salieron los números. El miércoles había sido una jornada especialmente movida en su local, impulsada por el enorme pozo acumulado, y la noticia le llegó de una manera inesperada: a través de la esposa de uno de los integrantes del grupo.

"La señora de uno me llama y dice 'sacaron, sacaron', y yo no caía, no caía", recordó. La sorpresa fue tan grande que necesitó comprobar personalmente lo que acababa de escuchar. Revisó la boleta, comparó los números con los del sorteo y confirmó que estaban los cinco aciertos. Aunque la máquina le mostraba el número de la apuesta, no le indicaba la cantidad de coincidencias, por lo que todavía le costaba terminar de convencerse.

La confirmación llegó después, cuando comenzaron a llamarla desde La Banca para felicitarla. La apuesta que había vendido en su pequeño negocio acababa de repartir más de $ 151 millones entre ocho amigos. Si el grupo decide dividir el premio en partes iguales, cada integrante recibiría casi $ 18,9 millones, antes de los descuentos que pudieran corresponder.

Para Teresa, que lleva un cuarto de siglo vendiendo juegos de azar, la noticia tiene un significado especial. En todo ese tiempo había entregado varios premios, entre ellos tres aciertos del Pozo de Plata entre 2018 y 2019, según recuerda, pero nunca uno de semejante magnitud. "Estoy muy feliz porque hace 25 años que estoy en esto, siempre repartiendo suerte", afirmó.

Pero Teresa no acapara todo el mérito. De hecho, lo comparte con un compañero que no habla, pero se hace entender. Su gato la acompaña todos los días en el mostrador mientras jugadores de todo el país revelan sus corazonadas y señalan los números que confían pueden salir.

Un pequeño local al que llegan apostadores de distintos puntos del país

El negocio de Teresa está ubicado en Agustín Muñoz y Coronel de la Peña, frente a las oficinas de UTE, en una zona donde el movimiento no depende únicamente de los vecinos. La cercanía de la ruta hace que también lleguen clientes de Rocha, Cebollatí y otras localidades, además de viajeros que aprovechan el paso para realizar una apuesta.

A lo largo de los años construyó una clientela fiel, aunque también recibe personas que llegan desde lugares bastante más lejanos. "Muchos han pasado, han venido de Pando, Maldonado, de Montevideo. Pasan y llegan", contó. Incluso suele bromear con algunos visitantes porque recorren kilómetros para jugar en su local cuando los premios también salen en sus propias ciudades.

El miércoles, con un pozo que había alcanzado una cifra extraordinaria, el movimiento fue particularmente intenso. "Ayer se vendió mucho. Pasa que estaba muy, muy hinchado. Estaba inmenso", recordó Teresa, quien atendió a numerosos clientes sin imaginar que entre las boletas que entregaba estaba la que se convertiría en noticia nacional.

El premio también le dio una alegría personal, aunque no necesariamente económica. La vendedora explicó que no recibe automáticamente una gratificación de La Banca por haber vendido la apuesta ganadora y que cualquier reconocimiento adicional depende exclusivamente de la voluntad de los afortunados.

"Los que sacan pueden, pero no es una obligación. Quiero que lo entiendan, no es una obligación", aclaró. Lejos de mostrarse preocupada por esa posibilidad, insistió en que lo importante es que sus clientes disfruten el premio. "Si no me regalan, no pasa nada, quiero que lo disfruten. A mí me da mérito para mi local, después de tantos años de trabajo, y con eso estoy feliz", expresó.

Teresa sabe que la noticia puede atraer a nuevos apostadores y darle todavía más reconocimiento a un negocio que ha sostenido durante décadas. Pero su satisfacción principal está en haber sido parte de una alegría que llegó a personas que conoce desde hace mucho tiempo.

Mientras tanto, los ocho amigos tienen por delante una celebración difícil de olvidar. Una costumbre de los domingos, nacida alrededor de una mesa de truco y sostenida durante años, terminó convirtiéndose en un premio de más de $ 151 millones. Y Teresa, después de 25 años vendiendo apuestas y viendo pasar a generaciones de clientes, puede contar que esta vez la suerte se quedó entre sus vecinos.

Cómo y hasta cuándo se puede apostar en el 5 de Oro

Para jugar se eligen cinco números del 1 al 48. La apuesta al 5 de Oro cuesta $ 50 y, por $ 20 adicionales, se participa con los mismos números en el Revancha.

Según la información difundida por los organizadores, las apuestas en los locales de la red Hoy Juega se reciben hasta las 20:00 del día del sorteo. También se puede jugar a través de la web de La Banca o de su aplicación hasta las 21:00. La opción telefónica está disponible en el 0905 0012 y tiene un costo total de $ 77, incluido el servicio.

El sorteo puede seguirse en el canal de YouTube de La Banca, en televisión abierta por Canal 12 y a través la cobertura en vivo de El Observador.