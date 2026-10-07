El emprendimiento uruguayo que quiere poner a prueba los CV y simula situaciones reales de trabajo para seleccionar candidatos

Una startup creada por jóvenes uruguayos busca cambiar un paso clave en el proceso de contratación : que los candidatos pasen de decir qué sabe hacer en su currículum a demostrarlo a través de la simulación de una situación de trabajo real.

“Nos dimos cuenta de que el proceso de selección está usando documentos y entrevistas como aproximaciones a lo que las empresas realmente quieren saber, que es la famosa pregunta de cómo va a trabajar esta persona cuando tenga que hacer el trabajo de verdad . Queremos hacer que esa respuesta sea lo más certera posible”, contó a Café y Negocios Agustín Ramírez , uno de los cofundadores de Konverza.

El emprendimiento, incubado en el CIE de la ORT, surgió en abril de este año con el objetivo de cambiar la forma en que las empresas forman y capacitan a sus equipos mediante simulaciones hiperrealistas. Sin embargo, después de hablar con varias compañías y conocer de cerca el mercado, el equipo decidió hacer un pivot . En ese proceso se dieron cuenta de que el problema de base no estaba en cómo entrenar a las personas que ya formaban parte de una empresa , s ino en saber a quién contratar y qué habilidades tenía realmente esa persona.

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Además, desde el lado de los candidatos, Ramírez también veía que el uso de la inteligencia artificial para la mejora de los CV se había ampliado , haciendo que estos tengan cada vez menos peso para conocer las capacidades reales de una persona.

Por ejemplo, detalló, una persona puede indicar en su currículum que tiene un nivel avanzado de Excel, pero al enfrentarse a una tabla dinámica no necesariamente sabe hacerla. Lo mismo, entiende, puede ocurrir con otras habilidades que hoy se incluyen en los currículums y que son necesarias para las diferentes vacantes.

De esta manera, la propuesta de la startup es evaluar a la persona antes de su ingreso a la empresa, poniéndola frente a una situación que simule cómo sería un día normal en ese trabajo.

¿Cómo funciona?

Konverza funciona como una solución de pre-hire, con un proceso de 15 minutos en el que cada postulante atraviesa distintas instancias de evaluación en su plataforma.

El candidato completa sus datos y se enfrenta a una simulación con inteligencia artificial que, en lugar de hacerle preguntas, busca recrear el trabajo que tendría que realizar en la empresa.

Por ejemplo, si una compañía busca contratar a un vendedor, en una entrevista tradicional podrían preguntarle cómo manejaría la situación frente a un cliente enojado. La startup propone, en cambio, ponerlo literalmente frente a ese cliente generado por IA.

Luego los candidatos pasan a una tarea práctica en la que deben completar determinados datos para evaluar sus conocimientos técnicos, conectados con la simulación anterior.

A partir de esto la empresa recibe la transcripción de la llamada, un resumen del desempeño de cada candidato y los resultados de la tarea práctica, además de un listado destacado con los cinco candidatos que obtuvieron los puntajes más altos.

Además, brindan la posibilidad de entregar un feedback personalizado a cada postulante.

El desarrollo actual del emprendimiento y los planes a futuro

Actualmente la startup ya tiene desarrollado el producto y sus funcionalidades y se encuentra en la etapa de realizar sus primeros pilotos.

“Queremos recibir la mayor cantidad de feedback para hacer un mejor producto porque sabemos que el problema existe y es un problema que a las empresas les hace perder plata y que a las personas les afecta”, sostuvo el cofundador.

Entre las primeras experiencias, Konverza ya cerró dos procesos de selección para una consultora, para cubrir una vacante de contador junior y otra de auditor semisenior.

En una primera etapa, el foco está puesto en roles operativos y comerciales, principalmente aquellos que tienen contacto con clientes. Pero a futuro la startup también apunta a ampliarse a otros sectores, como por ejemplo el sector tecnológico.

En cuanto al modelo de negocio, la idea de Konverza es cobrar un fee pequeño por vacante y candidato. Además, por cada contratación que se concrete a través de su proceso, proyectan cobrar el equivalente al 6% del salario anual de la persona, una vez que haya cumplido su primer año en la empresa de forma exitosa.

A futuro, dentro de sus planes la startup busca ir más allá de la contratación y convertirse en una capa de inteligencia artificial aplicada al talento dentro de las empresas. La información de las entrevistas, según explicó Ramírez, podría utilizarse por ejemplo para personalizar el onboarding y el entrenamiento de cada persona, por lo que la empresa también tendría la posibilidad de contratar a Konverza para acompañar ese proceso y ayudar a que el nuevo empleado se adapte y comprenda su trabajo.

En cuanto al mercado objetivo, Uruguay, según Ramírez, funciona como un buen laboratorio para desarrollar y probar el producto, pero el foco está puesto en el mercado regional.