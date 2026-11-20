¿Qué puede hacer UTE con la ventaja energética que ya construyó?, se preguntó Rafael Troche, asesor de la Vicepresidencia de UTE en el marco del encuentro Energía Summit organizado por El Observador.

"Hicimos algo que fue extraordinario, cambiamos la matriz energética", repasó el referente y destacó que esta gran oportunidad trae nuevas preguntas que contestó a lo largo de su exposición.

El punto de partida es un activo construido, "el 98% de la energía el año pasado fue de fuentes renovables".

Solaria, la española que proyecta una megainversión en Uruguay, registró ganancias por 178 millones de euros en lo que va de 2026

En este sentido, hizo hincapié en que el cambio de matriz energética redundó en bajar la vulnerabilidad, no depender de las lluvias ni del precio del petróleo, "el costo de abastecimiento de la demanda era altísimo", recordó.

Además el presente ofrece la oportunidad a nivel mundial de proyectos que demandan energía de forma intensiva que representa "una opción de desarrollo".

Finalmente UTE, como empresa estatal se presenta como un articulador que permite coordinar entre inversores y el Estado para lograr las condiciones para que esas grandes inversiones se den.

"Hay un cambio de paradigma. De responder a una demanda tenemos que pasar a diseñar las condiciones para que esa demanda ocurra", subrayó Troche.

En este nuevo escenario la pregunta es cómo se puede utilizar la energía para cambiar nuestra economía.

"Tenemos que seguir desarrollando nuestra matriz energética, pero encontrar las herramientas para monetizarla", comentó y destacó. Desde su mirada, la energía es lo que abre la puerta y hace que esos proyectos lleguen hasta a Uruguay pero "la energía sola no alcanza para captar estas inversiones".

"Lo que va a hacer que una inversión se concrete o no es la red, la flexibilidad, localización, la velocidad en que podamos responder a esa solicitud", subarayó el experto.

¿Qué gana un inversor cuando llega a Uruguay? Lo primero es energía con baja huella de carbono que abre puertas, por ejemplo, de los organismos de financiación. "Todos estos proyectos requiere de financiamiento y todos los organismos están pidiendo condiciones de energía limpia".

En el escenario actual, sostuvo Troche, es fundamental la velocidad que va a tener la energía disponible. "El verdadero producto país no es solo la matriz verde, es poder dar una certeza a ese proyecto de que van a disponer de la energía y en condiciones tal que su proyecto sea bancarizable y que pueda responder ante sus propios off-takers (compradores).

"Lo que importa es la escala, un solo proyecto puede afectar el sistema uruguayo. El crecimiento de la demanda anual el año pasado ronda el 2% o 2.5% anual. Este solo proyecto señaló, a propósito del anuncio de la empresa española Solaria, "implica un crecimiento del 11% de la demanda de energía en el Uruguay".

En este sentido destacó que es clave anticiparse a la infraestructura que la energía requiere, subestaciones y redes, además de otros factores como proveedores o generación de empleo. "No nos quedemos con los números que salen en los titulares, un solo proyecto tiene impacto sistémico y por lo tanto no se puede estudiar aislado", afirmó Troche y destacó que no hay recetas únicas y que cada caso debe ser estudiado para dar una solución a cada tipo de inversión.

La nueva capa estratégica de UTE

"Durante mucho tiempo UTE recibía la solicitud, evaluaba las obras necesarias, si habia capacidad conectaba y se optimizaba ese proyecto; ese modelo funcionó maravillosamente durante muchísimo tiempo, hoy llegan estas nuevas demandas y hay que agregarle una capa estratégica a este modelo", destacó.

¿Cuáles son las claves de este nuevo modelo? En primer lugar, mapear la capacidad y el territorio, diseñar productos de conexión y a partir de todo esto hacer las articulaciones necesarias con el Estado y con los inversores.

"Capturemos el valor de todo el sistema para dar una propuesta", subrayó Troche e hizo hincapié en que UTE no abandona la función de servicio público, sino que agrega una función: "anticipar oportunidades, empaquetar una propuesta clara y coordinar con el resto del Estado y los inversores", destacó e hizo hincapié en la importancia de coordinar entre todos los organismos del Estado y la relevancia de establecer contratos claros que delimiten hitos, tarifas y garantías. "No pueden permitir reservar grandes potencias por tiempo indefinido porque eso tiene un costo", remarcó.

Para el asesor un objetivo es elaborar un parque energético productivo, un territorio pre-evaluado con comunicaciones, con fibra, agua, logística y todos los permisos coordinados. "Un paquete pronto, viene, se pone acá y funciona". "Llegar a una propuesta de este tipo nos daría una ventaja competitiva grande al momento de captar inversiones", dijo a propósito de anticiparse a las necesidades de los inversores. Sin embargo Troche hizo la salvedad de que no se deben sobre-explotar los recursos.

En cuanto a los costos el especialista puso énfasis en que deben ser transparentes, "estamos tratando de evitar subsidios cruzados opacos a través de la energía".

¿Podemos incorporarlo sin deteriorar nuestro sistema?, se preguntó Troche. Para lograrlo es necesario alienarse y marcas un criterio de priorización, "por suerte en este momento tenemos a estudio muchas propuestas de inversión, si todo saliera tendríamos que multiplicar Uruguay por tres o cuatro". En este marco, desde su óptica, es muy importante hacer pilotos con los proyectos avanzados, hacer casos de estudios que permitan aprender. Y finalmente pensar en grande, "todo lo que funciona lo vamos a escalando". "Tenemos que desarrollar más nuestra infraestructura para poder aprovechar la oportunidad", concluyó.