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El dueño de BTG Pactual, que ya opera en Uruguay, sumó US$ 2.700 millones tras el rally electoral en Brasil

El patrimonio de André Esteves aumentó 20% hasta alcanzar los US$ 15.800 millones, impulsado por la suba de las acciones del banco brasileño tras el resultado de la primera vuelta

8 de octubre de 2026 11:58 hs
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EFE

El resultado de la primera vuelta electoral en Brasil tuvo un efecto inmediato en los mercados y también sobre la fortuna de André Esteves, principal accionista y referente de BTG Pactual. El empresario sumó US$ 2.700 millones a su patrimonio en una sola jornada.

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la fortuna de Esteves aumentó 20%, hasta alcanzar un récord de US$ 15.800 millones. El incremento estuvo acompañado por la suba de las acciones de Banco BTG Pactual (BPAC11), en medio de la reacción de los mercados brasileños al resultado electoral.

El aumento de US$ 2.700 millones fue el mayor registrado ese día entre los integrantes del índice de Bloomberg y llevó a Esteves a ocupar el tercer lugar entre los brasileños más ricos.

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Los mercados brasileños reaccionaron al resultado de la primera vuelta, en la que el candidato conservador Flávio Bolsonaro obtuvo un desempeño superior al esperado y quedó en primer lugar. La elección se definirá en una segunda vuelta entre Bolsonaro y el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

BTG Pactual, el banco brasileño que ya opera en Uruguay

El salto en la fortuna de Esteves tiene como protagonista a un banco que este año desembarcó en el mercado uruguayo.

BTG Pactual inició sus operaciones en Uruguay tras concretar la adquisición de HSBC Uruguay por US$ 211 millones. La transacción incluyó la compra del 100% del capital social de HSBC en Uruguay e instrumentos adicionales de capital, según informó la compañía.

La oferta de BTG Pactual en Uruguay incluye banca de inversión, crédito corporativo, wealth management y servicios bancarios para personas físicas y empresas.

La operación permitió al grupo brasileño ampliar su presencia en el mercado financiero uruguayo, mientras que en Brasil sus acciones reaccionaron al escenario generado por el resultado electoral.

Los vínculos de Esteves con Lula y Trump

Esteves es conocido por mantener relaciones políticas pragmáticas tanto con sectores de izquierda como de derecha, según Bloomberg. A fines de agosto, se reunió con Lula junto con otros banqueros y empresarios, mientras el presidente buscaba recomponer sus vínculos con el sector empresarial.

Por esas mismas fechas, Esteves también mantuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un club de golf cercano a Washington, D.C., donde conversaron sobre la economía y las elecciones de Brasil.

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