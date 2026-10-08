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Mujeres, lunes y crédito: así es la compra online del uruguayo en 2026

Un informe de Fenicio dibuja el perfil del comprador digital: ellas compran más y más seguido, el crédito manda y la actividad se concentra en Montevideo

8 de octubre de 2026 14:16 hs
compras online
PEXELS

Las transacciones de comercio electrónico se multiplicaron casi por siete desde 2019 en Uruguay: pasaron de un promedio de 26.000 por mes a 178.000, y alcanzaron los 2,2 millones en el último año.

El dato surge del informe Compra online en Uruguay 2026, elaborado por la plataforma Fenicio con sus registros administrativos y datos oficiales, que además dibuja un perfil de comprador marcado por las mujeres, el crédito y la concentración en Montevideo.

La plataforma registró 2,2 millones de transacciones entre setiembre de 2025 y agosto de 2026, un 15,2% más que el período anterior, cuando el crecimiento había sido de 8,9%. Solo en los últimos tres meses hubo más de 600.000 operaciones.

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El promedio mensual pasó de unas 26.000 transacciones en 2019 a 178.000 en 2026. El salto tiene una marca de origen en la pandemia: el mayor envión se dio en 2020, con la digitalización forzada, seguido de una meseta (+5% en 2021-22) y una recuperación fuerte en 2022-23 y 2023-24, del orden del 25% anual.

En concreto, el crecimiento no se explica porque los hogares gasten mucho más, sino porque una parte del consumo se trasladó al canal online. Más de 690 mil personas compraron alguna vez a través de la plataforma desde su creación —el 25% de la población mayor de 18 años— y 560 mil lo hicieron en los últimos 12 meses.

El acceso a internet dejó de ser la barrera. Según la encuesta EUTIC del INE y Agesic, en 2024 el 92% de la población usó internet y el 84% lo hizo a diario. En el mismo período, la proporción que compró online en los últimos tres meses pasó de 35% en 2022 a 48% en 2024. El margen para sumar internautas es mínimo: ahora el crecimiento depende de convertir usuarios en compradores.

Ese avance mantiene brechas fuertes. La compra online llega al 69% entre los 20 y 34 años y al 71% entre quienes tienen nivel educativo alto, pero cae a 22% en nivel educativo bajo y a 18% entre los mayores de 65. Por región, Montevideo marca 57% contra 42% del interior.

Mujeres, lunes a la tarde y crédito

Dentro de la plataforma, el predominio femenino atraviesa casi todos los rubros. Las mujeres concentran el 76% de las compras: llegan al 88% en moda y accesorios y bajan al 53% en electro, el segmento más parejo. En el total, el 65% de los usuarios son mujeres y el 35% hombres.

La diferencia no es solo de cantidad, sino de frecuencia. Las mujeres hicieron 4,5 órdenes promedio en los últimos 12 meses, contra 2,7 de los hombres. Entre ellas, el 30% compró cinco veces o más; entre ellos, apenas el 15%. También gastan más: $ 14.300 en promedio en el último año, frente a $ 12.900 de los hombres. El ticket promedio general fue de $ 3.610.

El lunes encabeza la actividad semanal y el sábado es el más flojo. Por rubro hay matices: electro se dispara al arrancar la semana, mientras que la moda repunta el domingo. Dentro del día, las compras tocan su mínimo de madrugada, suben hacia el mediodía y marcan un segundo pico en la franja nocturna.

A la hora de pagar, el crédito domina: 73% usa crédito y 27% débito. El pago en una sola cuota representa el 28% de las operaciones, pero el financiamiento está muy presente: un 33% de las compras se hace en tres cuotas o más, y las de cuatro a seis cuotas explican el 18%.

En la entrega, el envío a domicilio le gana al retiro en local por 58% a 42%, con fuertes diferencias por rubro. En alimentos y bebidas el envío trepa al 77% y en electro al 72%, mientras que en moda predomina el retiro, con 58%.

La compra online sigue siendo un fenómeno marcadamente metropolitano. Montevideo explica el 66% de las compras, muy por encima de su peso poblacional, del 37,2%. Eso lo deja 1,78 veces sobrerrepresentado frente al resto del país. Canelones, con 233.385 operaciones, y Maldonado, con 101.481, son los que le siguen, lejos.

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