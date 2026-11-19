El mundo del entretenimiento aguarda con fervor el lanzamiento de GTA 6 . La nueva entrega de Rockstar Games, disponible desde hoy en consolas PlayStation y Xbox, ha generado expectativas récord por su calidad gráfica, la extensión de su mundo jugable en Leonida y la historia de sus protagonistas, Jason Duval y Lucía Caminos.

Sin embargo, es fundamental que padres y tutores comprendan que este título no es apto para menores de edad. A pesar de la euforia generalizada en redes sociales, es imperativo subrayar que GTA 6 se concibió como una experiencia destinada exclusivamente a adultos.

Lejos de ser un pasatiempo inocente, la saga GTA ofrece una sátira mordaz y cruda sobre los aspectos más oscuros del capitalismo y la cultura contemporánea, con niveles de explicitud que obligan a una restricción de acceso estricta.

Organismos internacionales han emitido veredictos categóricos sobre su contenido. En Estados Unidos, Canadá y México, la ESRB lo calificó como M for Mature (17+), alertando sobre violencia intensa, sangre, sexo explícito, desnudez y consumo de drogas. Europa, a través de PEGI, lo selló con un 18, reservado solo para adultos por la crudeza de sus elementos.

Las diversas clasificaciones por edad reflejan la naturaleza de los contenidos que exhibe el videojuego. En Australia y Nueva Zelanda, se aplicó la categoría R18+, requiriendo comprobación de mayoría de edad para su compra. Corea del Sur lo catalogó como Adults Only (19+), mientras que en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos la edad mínima se fijó en 21 años. Japón, por su parte, le otorgó la etiqueta CERO Z.

Los informes de los organismos de clasificación detallan la presencia de mecánicas y escenas sumamente crudas. El juego incorpora violencia hiperrealista con decapitaciones y desmembramientos explícitos, permitiendo además agredir a civiles, delincuentes, animales y fuerzas policiales. El consumo de drogas, como la cocaína, se presenta de forma directa, junto a la ingesta libre de alcohol y tabaco. La desnudez frontal completa, escenas de sexo de diversa índole y fetiches son parte del contenido, al igual que un lenguaje soez y elementos discriminatorios en las emisiones de radio y televisión del juego.