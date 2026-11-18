El videojuego más esperado de la década ha causado movimientos comerciales inusuales en Uruguay: se lanza oficialmente este jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S .

GTA VI, desarrollado y publicado por Rockstar Games, es la entrega principal más reciente de la franquicia Grand Theft Auto. La saga consiste en un juego de acción y aventura en mundo abierto : el jugador se mueve con libertad por un mapa y decide cuándo avanzar con las misiones.

Las previsiones previas al lanzamiento del 19 lo ubican cerca de los 15 millones de unidades y con ingresos superiores a los US$ 1.500 millones .

Filtraciones, polémicas y US$ 3000 millones de recaudación estimada: cómo GTA VI se convirtió en el producto cultural más anticipado (y redituable) del año

Llega el GTA VI, uno de los juegos más esperados de la historia

Cinco tiendas consultadas por El Observador – iPlace, Raúl Games, Mercado Techno, XUruguay, GameStop y Martín Games – describieron un mayor movimiento comercial en torno al lanzamiento. La suba más alta la informó iPlace: Mariana de los Santos Ruete, coordinadora de Marketing, dijo que, respecto del mes anterior , “se duplicaron las ventas de las consolas y se triplicaron las ventas de los joystick”.

Qué dijo cada tienda sobre las ventas

En iPlace habían previsto un buen abastecimiento y por eso cuentan con stock, según De los Santos Ruete. Pese a esa previsión, la coordinadora dijo que “fue impresionante la repercusión”.

Raúl Bono, de Raúl Games, dijo que las ventas de PlayStation 5 van muy bien y que están ingresando “muchas PS5” para mantenimiento, es decir, para que los equipos funcionen sin problemas a la hora de jugar.

Desde Martín Games dijeron que “han subido mucho las ventas” y que desde hace como un año la gente viene reservando las consolas “por el hecho del GTA 6”. Agregaron que la demanda “viene muy fuerte”.

En Game Stop "se agotaron las consolas". "Por suerte se vendió muchisimo también del juego y de los joysticks edición GTA VI. Y como la demanda sigue siendo alta para los regalos de las fiestas, en unos días ya están ingresando más cantidades de todo", dijo a El Observador Joaquín Ferrer, del equipo de Marketing de Game Stop.

En Mercado Techno el stock se agota todos los años hacia el 15 de diciembre, contó Ignacio. Este año ni siquiera hicieron publicidad: “La gente viene sola atraída por los precios, los combos y el respaldo”, dijo. Agregó: “No creo que lleguemos a los primeros días de diciembre”.

Consultado sobre si las ventas aumentaron este mes respecto de otros, Ignacio respondió: “Sí, un poco para nosotros, quizás un 20%, pero solo del producto PS5 y acelerado por el incremento de los precios de este tipo de artículos. Nuestro público sabe que mientras más dilata la compra más caro le va a salir. Los educamos para eso”.

Según Ignacio, otros equipos que corren GTA VI tuvieron menos demanda que el Series S, que es más barato que la PS5.

Gabriel Dittrich, dueño de XUruguay, dijo que Rockstar les complicó mucho el trabajo a las tiendas: el juego viene en una caja con un código, y ese código está bloqueado por zona, es decir, solo sirve en la región para la que fue emitido. “Entonces dijimos: ‘Nadie lo va a reservar’”, contó.

Las preventas, las reservas del juego antes de que salga, arrancaron con ritmo normal, pero la semana pasada “explotaron”, según Dittrich. Lo que esperaban vender en el mes posterior al lanzamiento se vendió antes de que el juego saliera, y lo calificó como “un éxito”.

Precios

Según un relevamiento de tiendas uruguayas del 18 de noviembre, la PlayStation 5 Slim Digital oscila entre $ 37.990 y $ 42.210, este último en un paquete con juegos. En dólares, los bundles de la Slim Digital y de la versión con lectora se publican a US$ 769 y US$ 787.

La PS5 Pro de 2 TB, con 2 terabytes de almacenamiento, oscila entre $ 67.410 y US$ 1.499. Las diferencias responden a modelos, paquetes y monedas distintos, por lo que los valores sirven como referencia.

Eventos de lanzamiento del GTA VI en Uruguay

XUruguay hará una fiesta de lanzamiento en Life Cinemas Tres Cruces este miércoles 18 de noviembre a las 23.00, una hora antes de que el juego se lance oficialmente. Rockstar pidió un lanzamiento en cada país y la tienda decidió organizar el de Uruguay.

Para Dittrich, “era impresionante que acá en Uruguay el evento de entretenimiento más grande de la historia no tenga ningún lanzamiento”. El evento es +18 y la asistencia se confirma en lifecinemas.info/gta, según el flyer de la convocatoria.

Otro evento se hará este jueves 19 de noviembre en la cervecería Cerveza Punto Rojo. La convocatoria lo presenta como el estreno del juego más esperado de la historia, que llega después de 13 años, e invita a jugarlo el día del estreno. El inicio está previsto, de forma tentativa, para las 21.00.

El equipo será una PS5 Pro, un proyector 4K y una pantalla de proyección de 100 pulgadas. El único requisito excluyente para participar es tomarse una cerveza.

Si hay quórum, es decir, la cantidad mínima de asistentes, se armará una lista de jugadores y cada uno jugará una muerte o una misión hasta que concluya el evento, “como en el ciber”.

La convocatoria aclara que es solo para mayores de 18 años: se hace en una cervecería y el juego tiene clasificación PEGI 18, exclusiva para mayores de edad. Por eso no está pensado para ir en familia.