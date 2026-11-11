GTA VI bate récord como el juego más reservado en la historia de PlayStation Store

Grand Theft Auto VI ha marcado un hito antes de su llegada a las tiendas, consagrándose como el título con mayor cantidad de reservas en la historia de PlayStation Store.

Aunque Sony no ha precisado el número exacto de copias vendidas anticipadamente, la demanda ha llevado a adelantar la descarga precarga del juego, asegurando que los fanáticos estén listos para el gran estreno.

Quienes hayan reservado el título ya pueden descargar el juego en sus consolas PS5 desde este martes 10 de noviembre, asegurando su disponibilidad para el día del estreno. Esta medida busca facilitar el acceso y minimizar los tiempos de espera para los fanáticos que esperan ansiosamente la nueva entrega de la saga.

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El lanzamiento se realizará de manera escalonada a nivel global. La medianoche del 19 de noviembre marcará el inicio de la disponibilidad en Nueva Zelanda, y progresivamente se extenderá a otras regiones.

Nuevos detalles del lanzamiento mundial

La anticipación por Grand Theft Auto VI ha sido palpable desde su primer tráiler, lanzado en diciembre de 2023 con una ventana de lanzamiento inicial para 2025. Tras ajustes en la fecha, finalmente se fijó para el 19 de noviembre.

Esta entrega es la primera numerada desde Grand Theft Auto V, que superó los 200 millones de copias vendidas. El desarrollo para PS5 ha buscado aprovechar al máximo el hardware de la consola, integrando funciones del control DualSense como la respuesta háptica y los gatillos adaptativos. Además, se destaca el uso de Tempest 3D Audio para una experiencia sonora inmersiva y la reducción de tiempos de carga gracias a la unidad SSD.

Las versiones para la consola PS5 Pro incluyen optimizaciones adicionales, como sombras con trazado de rayos (ray tracing) y mayor nitidez visual a través del sistema de escalado de imagen con inteligencia artificial, PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Rockstar Games ha publicado contenido visual que detalla estas características específicas para la consola de mayor rendimiento.