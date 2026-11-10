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Olimpíada de Robótica de Ceibal: más de 9.200 estudiantes y docentes de los 19 departamentos llegan al Antel Arena

La Olimpíada de Ceibal reúne 1.714 equipos de 529 centros educativos en una final de dos jornadas, con entrada gratuita para el público

10 de noviembre de 2026 11:13 hs
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Más de 9.270 estudiantes y docentes de los 19 departamentos participan de la edición 13 de la Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos de Ceibal, que tiene su instancia final el 10 y 11 de noviembre, de 9 a 17 horas, en el Antel Arena.

Los participantes están organizados en 1.714 equipos de 529 centros educativos, urbanos y rurales. Desde abril trabajan en el marco de este programa educativo anual, acompañados por sus docentes, con propuestas que apuntan a la experimentación, la colaboración y la resolución de problemas.

La final es el resultado de meses de trabajo. En ese período, los equipos diseñaron y desarrollaron proyectos que integran robótica, programación, placas programables y otras herramientas tecnológicas.

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A lo largo de distintas etapas, los grupos enfrentaron desafíos, compartieron avances y buscaron respuestas a problemáticas de sus centros educativos, sus comunidades y la sociedad en general. En concreto, el programa busca el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de conocimientos entre estudiantes y docentes.

El encuentro cuenta con el apoyo de Antel y fue declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura y por el Ministerio de Ambiente.

Ocho categorías y una temática común

Las modalidades de participación se reparten en ocho categorías: Robótica, do your :bit, Programación, Videojuegos educativos –con Liga Minecraft y Matific–, Drones, FIRST LEGO League Explore, FIRST LEGO League Challenge y STEM Avanzado, con desafío en pista y proyecto.

La temática de esta edición es “Territorios vivos: convivencias que construyen biodiversidad”. La consigna invita a los equipos a observar su entorno, identificar problemáticas y desarrollar propuestas que favorezcan una convivencia que valore la biodiversidad.

En ese marco, la tecnología funciona como herramienta para explorar el territorio, comprender sus desafíos y crear soluciones que contemplen la relación entre las personas y la naturaleza.

Durante las dos jornadas, el público puede recorrer los proyectos con inscripción gratuita a visitas libres y guiadas, con cupo. El evento también se transmite en vivo por Antel TV y por el canal institucional de YouTube de Ceibal.

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