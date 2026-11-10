Olimpíada de Robótica de Ceibal: más de 9.200 estudiantes y docentes de los 19 departamentos llegan al Antel Arena

Más de 9.270 estudiantes y docentes de los 19 departamentos participan de la edición 13 de la Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos de Ceibal, que tiene su instancia final el 10 y 11 de noviembre, de 9 a 17 horas, en el Antel Arena .

Los participantes están organizados en 1.714 equipos de 529 centros educativos , urbanos y rurales. Desde abril trabajan en el marco de este programa educativo anual, acompañados por sus docentes, con propuestas que apuntan a la experimentación, la colaboración y la resolución de problemas.

La final es el resultado de meses de trabajo . En ese período, los equipos diseñaron y desarrollaron proyectos que integran robótica, programación, placas programables y otras herramientas tecnológicas.

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A lo largo de distintas etapas, los grupos enfrentaron desafíos, compartieron avances y buscaron respuestas a problemáticas de sus centros educativos, sus comunidades y la sociedad en general. En concreto, el programa busca el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de conocimientos entre estudiantes y docentes.

El encuentro cuenta con el apoyo de Antel y fue declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura y por el Ministerio de Ambiente.

Ocho categorías y una temática común

Las modalidades de participación se reparten en ocho categorías: Robótica, do your :bit, Programación, Videojuegos educativos –con Liga Minecraft y Matific–, Drones, FIRST LEGO League Explore, FIRST LEGO League Challenge y STEM Avanzado, con desafío en pista y proyecto.

La temática de esta edición es “Territorios vivos: convivencias que construyen biodiversidad”. La consigna invita a los equipos a observar su entorno, identificar problemáticas y desarrollar propuestas que favorezcan una convivencia que valore la biodiversidad.

En ese marco, la tecnología funciona como herramienta para explorar el territorio, comprender sus desafíos y crear soluciones que contemplen la relación entre las personas y la naturaleza.

Durante las dos jornadas, el público puede recorrer los proyectos con inscripción gratuita a visitas libres y guiadas, con cupo. El evento también se transmite en vivo por Antel TV y por el canal institucional de YouTube de Ceibal.