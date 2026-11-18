El conductor televisivo y ciudadano ilustre de Paysandú, Jorge Armentano, falleció a los 82 años, según confirmó este miércoles la producción de su programa La noche de Jorge y la productora Heroica Films a través de sus redes sociales.

"Por este medio oficial queremos informar sobre la partida de este plano de nuestro querido Jorge Armentano. Su familia televisiva de Heroica Films y sus amigos que hizo todos estos años elevamos una plegaria para que Jorge encuentre la paz que se merece", señaló el comunicado oficial difundido en Instagram. "Agradecemos a todos los seguidores de tantos años por darle tanto amor. Una persona inolvidable que tocó tantos corazones, hoy es leyenda. ¡Vuela alto, Jorge querido! Gracias por tanta entrega, no se te va a olvidar", agregó el mensaje de despedida.

Histórico referente de la pantalla sanducera, Armentano había experimentado a mediados de este 2026 una inesperada explosión de popularidad nacional e internacional. Todo comenzó en julio, cuando la influencer Vale Sulca publicó en Instagram y TikTok un video grabado durante la Semana de la Cerveza en el que lo presentaba como "la Mirtha uruguaya". En pocos minutos de charla, con su habitual magnetismo, Armentano resumió sus credenciales frente a cámara: ciudadano ilustre de Paysandú, 50 años de trabajo en el hospital, 30 años de televisión, una colección de 40 pelucas y trajes con lentejuelas traídos desde Buenos Aires.

El clip superó el millón y medio de reproducciones y proyectó su figura mucho más allá del litoral. Sus videos bailando, sus anillos combinados con cada traje y su clásico latiguillo —"subyugante"— se transformaron en stickers de WhatsApp, memes y material de reacción para streamers como el argentino Martín Cirio, además de llegar a la pantalla de América TV en el programa Intrusos y convertirlo en un ícono celebrado por la comunidad queer.

"El hombre televisión"

Nacido y criado en la misma casa de puerta de chapa amarilla a tres cuadras de la Plaza Artigas en la que vivió durante sus 82 años, Armentano construyó su vínculo con los sanduceros mucho antes de encender las cámaras. A los 18 años ingresó al laboratorio del Hospital Escuela del Litoral, donde trabajó durante más de cinco décadas hasta jubilarse a los 70, haciéndose conocido por su mano entrenada para vacunar y extraer sangre. También dictó clases de Francés y Biología en el Liceo N° 1 de la ciudad y se volvió un infaltable animador de cumpleaños de 15, casamientos y fiestas sociales, donde solía perfumar a los invitados.

Su desembarco en la pantalla chica comenzó con recordadas publicidades locales y lecturas de poesía a fines de los años 90, hasta que en el año 2000 estrenó su propio ciclo de los sábados al mediodía: Vivir la vida (luego Vive la vida), que se mantuvo dos décadas al aire entre los canales 4 y 3 de Paysandú. Tras la pandemia, regresó en horario central con La noche de Jorge, los sábados a las 21 horas por Canal 4, ciclo que condujo hasta la actualidad.

En una entrevista con El Observador publicada hace un mes, Armentano repasó cómo había vivido su juventud en el interior durante los años 60 sin ocultar nunca su orientación sexual, acompañado durante 63 años por su pareja, Walter, y respaldado por su madre, su tía y su abuela. "Yo siempre dije que ser auténtico me sirvió", afirmó entonces, al tiempo que defendía su innegociable coquetería: tenía cerca de 50 anillos para combinar con el color de sus corbatas y confesaba que era incapaz de salir a la vereda en ojotas o sin perfumarse, incluso para sacar la basura.

A pesar de los llamados desde Argentina y del furor repentino en redes sociales de adolescentes y jóvenes que le pedían saludos, Armentano aseguraba que su lugar en el mundo seguía estando detrás de su puerta amarilla. "Yo en Paysandú hice todo, y lo sigo haciendo. Tengo mucha gente que me quiere, que me apoya, que me sigue", decía hace un mes sobre el fenómeno que lo había alcanzado a los 82 años. "Nunca pensé tampoco en trascender fronteras. Al final es eso, sucedieron cosas".