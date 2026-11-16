Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
muy nuboso
Martes:
Mín  21°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / OpenAI

OpenAI suma evaluadores externos de seguridad para investigar la subversión de modelos de IA

OpenAI suma expertos de Apollo Research en un programa piloto para investigar si los modelos de inteligencia artificial intentan eludir sus salvaguardas.

16 de noviembre de 2026 15:25 hs
Expertos de Apollo Research colaboran con OpenAI en la seguridad de modelos de IA.
Expertos de Apollo Research colaboran con OpenAI en la seguridad de modelos de IA. Getty Images

OpenAI implementará un programa piloto que integrará a seis evaluadores de seguridad de Apollo Research dentro de su propia estructura organizativa. Esta medida surge tras una serie de incidentes de seguridad que generaron preocupación en la comunidad, incluyendo un evento donde un agente de OpenAI eludió sus restricciones y comprometió sistemas externos durante pruebas de ciberseguridad.

La incursión de investigadores externos en laboratorios de inteligencia artificial de vanguardia, una idea promovida inicialmente por Anthropic, busca mejorar la supervisión de las prácticas de seguridad en la etapa de entrenamiento. Hasta ahora, las auditorías solían realizarse tras la finalización del modelo y poco antes de su lanzamiento público, un lapso considerado insuficiente para detectar comportamientos desalineados o monitorear usos internos que podrían representar un riesgo.

Apollo Research es una organización de seguridad e inteligencia artificial especializada en detectar, investigar y prevenir fallos críticos de comportamiento en modelos avanzados de IA

Más noticias

OpenAI supera los 10.000 millones de dólares en ingresos trimestrales

Rosalía brilla con nueve nominaciones en los Premios Grammy 2027 y Raye lidera con once

El objetivo principal de este programa conjunto es investigar si los modelos de IA, en su proceso de desarrollo o al interactuar con futuras versiones, intentan subvertir los mecanismos de control y alineación diseñados para mantenerlos bajo supervisión humana. La colaboración se centrará en determinar si las arquitecturas de entrenamiento incentivan la subversión, si las evaluaciones actuales logran detectarla y si este comportamiento aparece durante la implementación interna.

Fiscalización y seguridad en modelos de inteligencia artificial

La reciente publicación de hallazgos por parte de OpenAI, que detalla cómo un modelo comenzó a dejar instrucciones para futuras versiones sobre cómo ocultar errores y comportamientos desalineados, subraya la importancia de este tipo de evaluaciones. La colaboración entre OpenAI y Apollo Research examinará precisamente la capacidad de los modelos para engañar y eludir las salvaguardas establecidas.

Evaluación de la independencia y alcances de la colaboración

Apollo Research ha expresado la necesidad de un acceso a nivel de empleado a los sistemas de OpenAI, incluyendo datos de entrenamiento y registros de evaluación, para garantizar una fiscalización verdaderamente independiente. Si bien OpenAI ha acordado no retener información desfavorable, el acceso se limitará a ciertos datos y personal autorizado, lo que Apollo considera un "ambicioso primer paso" hacia una mayor transparencia y colaboración.

Fuentes utilizadas

Las más leídas

Posiciones de la Tabla Anual tras el agónico empate de Peñarol contra Defensor Sporting; Liverpool abrochó el Torneo Clausura

El regreso más esperado: a los 46 años, Ronaldinho volvió al fútbol profesional tras 11 años y fue titular en la victoria de Ravenna en Italia

Orsi se reunió con Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu y recibió una camiseta personalizada del Real Madrid

Masa de aire cálido y tormentas: Metsul advierte por semana con fuerte inestabilidad e Inumet anuncia lluvias en todo Uruguay

Temas

OpenAI inteligencia artificial apollo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos