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Microsoft Word advierte que archivos antiguos se alterarán por cambios en compatibilidad

La compañía Microsoft Word retirará funciones que mantenían el diseño de documentos creados en versiones anteriores, pudiendo modificar textos, tablas e imágenes.

16 de noviembre de 2026 13:37 hs
Microsoft Word alterará el diseño de documentos antiguos que usen opciones de compatibilidad eliminadas.

Microsoft Word alterará el diseño de documentos antiguos que usen opciones de compatibilidad eliminadas.

Microsoft Word modificará el diseño de documentos antiguos debido a la eliminación de un conjunto de opciones de compatibilidad. La empresa advierte que archivos guardados por última vez en Word 2010 o versiones anteriores podrían sufrir alteraciones al ser abiertos por los usuarios.

Los documentos afectados podrían presentar diferencias en el diseño, como texto reacomodado, cambios en el espaciado, variaciones en la cantidad de páginas e imágenes o formas desplazadas a otras hojas. Este escenario es un riesgo para quienes conservan y utilizan habitualmente archivos de larga data en sus tareas cotidianas.

El modo de compatibilidad, que hasta ahora permitía abrir versiones antiguas sin modificar su estructura original, será reemplazado por una experiencia más uniforme entre plataformas. Microsoft recomienda a los usuarios convertir a PDF aquellos documentos cuyo formato visual sea crítico para evitar inconvenientes.

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Modificaciones previstas y cuándo afectarán a los usuarios

El cambio se implementará progresivamente en la versión de Word para Windows a partir de diciembre de 2026, completándose en enero de 2027. La versión para Mac recibirá la actualización a principios de 2027. La compañía no especificó cuáles opciones de compatibilidad serán eliminadas, solo señaló que busca simplificar el manejo del diseño de páginas.

Se anticipa que los administradores de sistemas serán quienes reciban más consultas ante la aparición de estos inconvenientes técnicos. Se aconseja revisar plantillas, formularios y otros archivos cuya paginación deba mantenerse exacta antes de la actualización. Para quienes utilizan documentos viejos de forma recurrente, como informes o cartas que se reutilizan anualmente, la exportación a PDF se presenta como la medida más práctica para conservar la apariencia inicial.

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