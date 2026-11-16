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Microsoft detalló las tres causas de la caída de Outlook que duró casi 24 horas

Un defecto de software latente desde julio, un aumento de la carga de red y una menor capacidad de servidores provocaron el fallo global en la puerta de enlace de Microsoft 365, según explicó la empresa.

16 de noviembre de 2026 10:44 hs
El servicio de correo electrónico de Outlook fue el más afectado por la falla de Microsoft.
El servicio de correo electrónico de Outlook fue el más afectado por la falla de Microsoft. Getty Images

Microsoft atribuyó la caída de Outlook, Teams y Copilot, que afectó a más de 70 países y duró casi 24 horas, a la combinación de tres factores: un defecto de software latente, un aumento de la carga de red y una menor capacidad de servidores.

Según explicó Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas, el problema se originó en la puerta de enlace de red: el sistema que recibe las conexiones de los usuarios y las dirige hacia cada servicio de Microsoft 365.

El primer factor fue un defecto latente en una actualización de corrección para esos servidores. Pasó por el proceso de despliegue seguro de Microsoft, se empezó a lanzar en julio y durante más de tres meses no causó ningún impacto, pese a estar implementada en todo el mundo.

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El segundo fue un aumento repentino de la carga. Microsoft tiene dos sistemas de puertas de enlace independientes, que usa para pasar de uno a otro ante fallas o interrupciones.

Quince horas antes de la caída, Teams hizo una conmutación por error desde la puerta alternativa a la principal, que también da servicio a Exchange Online. Eso aumentó la carga de esa puerta y modificó sus patrones de tráfico.

El tercer factor fue que casi el 14 por ciento de la capacidad de servidores de la puerta de enlace estaba fuera de servicio por otro problema, no relacionado, surgido el día anterior.

Todo ocurrió en la franja de mayor tráfico en Estados Unidos. La solución que redirige de forma automática a los usuarios cuando se pierde conectividad agravó el problema en los puntos de conexión que quedaban y provocó un fallo en cascada de servidor en servidor.

En el peor momento, más del 80 por ciento de los servidores no respondían. Según Lamanna, la mayor carga y la menor capacidad hicieron que la puerta de enlace encontrara el error de julio, y las solicitudes se acumularon hasta que los servidores dejaron de responder.

Por qué Exchange Online tardó más en volver

Teams, OneDrive, SharePoint y las aplicaciones de Office se restablecieron en 11 horas y 50 minutos, porque pudieron conmutar fuera de la infraestructura de puerta de enlace afectada.

Exchange Online no pudo hacerlo. Su recuperación llevó más tiempo de lo habitual porque Microsoft no pudo revertir el cambio con sus mecanismos habituales.

En total, Exchange Online se recuperó a las 17:10 (hora peninsular) del 13 de noviembre, tras 23 horas y 50 minutos. El cierre oficial del incidente llegó a las 5:17 del sábado, también hora peninsular.

La solución fue desarrollar una actualización para corregir el defecto, una vez que los ingenieros confirmaron que era la causa. Eso permitió devolver la ruta de código a su estado correcto y restablecer grandes bloques de infraestructura de a uno por vez.

Microsoft publicó un informe preliminar, accesible desde el centro de administración bajo los códigos MO1550821 y EX1550543. El informe definitivo se publicará a lo largo de esta semana, con más detalles.

Europa Press

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