Microsoft confirma recuperación tras caída masiva de Outlook y Teams

Microsoft comunicó este viernes que sus servicios, afectados por una interrupción masiva que impactó a clientes y socios en todo el mundo, están experimentando una recuperación generalizada.

La empresa lamentó profundamente las inconvenientes causados y afirmó estar viendo una estabilidad amplia en sus plataformas.

La falla, que comenzó el jueves, afectó a una parte significativa de sus programas en línea, incluyendo el correo electrónico outlook , la aplicación de mensajería Teams y otros servicios de Microsoft 365. La compañía indicó que se están implementando medidas adicionales para restaurar la infraestructura y resolver problemas residuales.

Caída mundial de Microsoft 365: qué falla en Outlook y Teams, cómo afecta a España y cuál es el origen del problema

Qué causó la falla de Microsoft y otras 3 claves sobre la caída global de servicios del gigante tecnológico

Según la comunicación oficial de Microsoft, el incidente se originó por un problema técnico durante una mejora previa de capacidad de red que se manifestó tras un cambio reciente en la infraestructura. Se ha abordado la causa subyacente y se continúa con el restablecimiento gradual de los servicios, validando la estabilidad en cada etapa para asegurar una restauración segura y duradera.

Impacto global del fallo técnico en servicios digitales

La compañía enfatizó que la interrupción no estuvo relacionada con ciberseguridad ni inteligencia artificial. Según reportes, la causa fue una complejidad inesperada surgida tras una actualización de red. Si bien los servicios se restauraron gradualmente para garantizar la estabilidad, este proceso extendido tomó más tiempo de lo previsto.

La caída afectó a millones de usuarios en aproximadamente 74 países, con un pico de reportes en outlook que superó las 140.000 incidencias a nivel mundial, una cifra inusualmente alta. Expertos señalaron el riesgo de depender de un único proveedor tecnológico para operaciones críticas y la posible pérdida de un día de actividad para muchas empresas.

El problema se concentró principalmente en Exchange Online, el servicio que gestiona los buzones de correo de Microsoft 365. La plataforma soporta aplicaciones como outlook, Office, Copilot y Teams, utilizadas por cientos de millones de personas y empresas. La falla también impactó servicios de inteligencia artificial de OpenAI y Anthropic al interrumpir los conectores de Microsoft.

Expertos en ciberseguridad remarcaron la importancia de contar con plataformas alternativas y planes de contingencia. Microsoft informó que está trabajando en un método alternativo para restablecer los servicios y preparando sistemas de recuperación automatizados. Si bien algunos usuarios podrían experimentar problemas de acceso intermitentes, la tendencia general apunta a una normalización progresiva.