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León, el bebé que nació hace una semana en Maldonado y pasará al INAU tras la decisión de sus padres de no criarlo

El recién nacido permanece en Neonatología desde el 6 de noviembre, cuando sus padres decidieron retirarse del centro asistencial sin él

13 de noviembre de 2026 14:55 hs
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Foto: Pexels

Un recién nacido permanece desde hace una semana en el Hospital de Maldonado, donde el personal de salud se encarga de cuidarlo después de que sus progenitores comunicaran que no asumirían su crianza, confirmaron fuentes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a El Observador.

El bebé nació el viernes 6 de noviembre y, aunque sus padres se retiraron del centro asistencial, él continúa en el área de Neonatología. Los funcionarios comenzaron a llamarlo León, en coincidencia con la llegada del papa León XIV a Uruguay el día de su nacimiento.

De acuerdo con lo informado por Telenoche, la decisión de los progenitores no fue repentina. Durante el embarazo habían atravesado distintas etapas de incertidumbre sobre la posibilidad de criar al niño y finalmente expresaron su voluntad de no hacerse cargo.

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Según el consignado medio, se trata de una pareja integrada por un hombre trans, quien llevó adelante el embarazo y dio a luz, y una mujer trans, también progenitora biológica del bebé.

Desde el prestador de salud estatal señalaron a El Observador que, más allá de este caso puntual, no es el único bebe que nace y pasa a órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). "Es algo que sucede en más de una oportunidad", lamentaron.

Desde el centro asistencial evitaron brindar declaraciones sobre el caso debido a la necesidad de proteger la privacidad del bebé y respetar la confidencialidad de la información médica. Por ahora, León continúa en Neonatología, a la espera de que las autoridades competentes definan las medidas de protección y cuidado que correspondan. Sin embargo, desde ASSE confirmaron a El Observador que INAU se hará cargo del pequeño.

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