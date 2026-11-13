Fernando Muslera habló sobre la final de la Copa Libertadores que jugará con Estudiantes y conversó sobre su posible retiro: "Ya lo tengo claro"

El arquero uruguayo Fernando Muslera palpitó la final de la Copa Libertadores que disputará con Estudiantes de La Plata ante Palmeiras el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario, y conversó sobre la posibilidad de retirarse tras el final de la temporada.
Tras obtener la Supercopa Argentina este jueves por la noche, con una victoria 3-2 contra Independiente Rivadavia de Mendoza en el alargue, Muslera conversó con la transmisión oficial del encuentro y fue consultado sobre un posible retiro al final de 2026.
"Eso lo vamos a hablar después. No voy a decir nada. Ya sé lo que va a pasar. Ya lo tengo claro", expresó el arquero de 40 años en una entrevista con ESPN.
Tras ello, "Nando" afirmó que este año fue "un subibaja tremendo", pero destacó que "el trabajo, la constancia y este puesto" le enseñaron "no solo para el campo, sino para la vida, a siempre revertir, mirar hacia adelante y aprender".
"Me llevo enseñanzas del fútbol para mi vida y para transmitirles a mis hijos el siempre ir para adelante. Yo no tengo tiempo de pensar, tengo que estar atento a la próxima pelota. Si erro yo, no hay nadie atrás que me cubra. Siempre fue así y es parte de este deporte, lo lindo es siempre salir adelante", agregó.
El arquero uruguayo valoró la obtención de la Supercopa, un "objetivo muy importante" en el año, y luego habló de las esperanzas del pincha de cara a la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.
"Son 11 contra 11 y, como ya nos ha pasado, vamos a ir a jugar una final. Estudiantes sabe jugar finales y sabe motivarse. La gente apoya de manera diferente. Todos lo vivimos diferente", remarcó Muslera, que expresó que van a salir "con todo".