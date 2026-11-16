Rosalía brilla con nueve nominaciones en los Premios Grammy 2027 y Raye lidera con once

La Academia de la Grabación ha desvelado las nominaciones para la 69ª edición de los Premios Grammy, un evento que se llevará a cabo el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles. La lista, que abarca 100 categorías, destaca la presencia internacional con artistas de América Latina, España, África y Asia.

La artista británica Raye se posiciona como la principal candidata, acumulando un total de 11 nominaciones. Sus menciones abarcan categorías generales, de pop y producción, incluyendo grabación, álbum y canción del año. Le sigue de cerca la española Rosalía , quien obtuvo nueve candidaturas, tres de ellas en los rubros más importantes: grabación, álbum y canción del año, gracias a su trabajo Lux .

La inclusión de artistas hispanohablantes en categorías generales es un hito significativo. Por España, además de Rosalía , figura el uruguayo Jorge Drexler.

Argentina cuenta con la representación de CA7RIEL y Paco Amoroso, Milo J y Fito Páez, mientras que Colombia aporta nombres como Karol G, J Balvin, Ryan Castro, Feid, Juanes, Fonseca, Carlos Vives y Grupo Niche. La lista se extiende a artistas de Chile, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, México y Nicaragua, marcando una diversidad geográfica sin precedentes en las candidaturas.

Rosalía rompe barreras en las categorías principales

Rosalía ha hecho historia al ser la primera artista española en obtener nominaciones en las categorías de Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año en los 69 años de los Premios Grammy. Su álbum Lux, un trabajo multilingüe que incluye español, catalán, inglés, portugués, latín, japonés, alemán, ucraniano y árabe, compite contra figuras de talla mundial como Taylor Swift, Olivia Dean, Olivia Rodrigo y Bruno Mars.

Este logro subraya la creciente presencia de la música en español en la escena global. Si bien Bad Bunny ya había abierto camino con Un verano sin ti y Debí tirar más fotos –este último ganador del premio a Álbum del Año en 2026–, la candidatura de Lux en las categorías principales consolida la influencia internacional de los artistas hispanohablantes y su capacidad para innovar en la industria musical.

Taylor Swift y la diversidad de géneros musicales

Taylor Swift también figura entre las grandes contendientes con su álbum The Life of a Showgirl, que compite por Álbum del Año y Grabación del Año. A pesar de no haber obtenido nominaciones en las categorías de pop o country por temas como The Fate of Ophelia o I Knew It, I Knew You, su presencia en las categorías principales indica un fuerte apoyo de votantes de diversos géneros musicales.

La ceremonia de los Premios Grammy 2027 se celebrará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y será transmitida en vivo por ABC, con disponibilidad en Disney+ y Hulu. La diversidad de nominados y categorías refleja una industria musical cada vez más globalizada y una apertura a nuevos sonidos y lenguas.