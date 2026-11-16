Taracá sigue cosechando nominaciones en los premios más prestigiosos de la música global para Jorge Drexler. Después de llevarse tres grandes premios en los Grammy Latinos –Mejor Álbum Cantautor, Mejor Canción de Raíces por El tambor chico y Mejor Canción Alternativa por Ante la duda, baila–, el artista nacional recibió dos candidaturas en los Premios Grammy, entregados por la Academia de la Grabación de los Estados Unidos.
Drexler va por más gramófonos: después de los tres Grammy Latino, está nominado a dos Grammys más en Estados Unidos por Taracá
Después de ganar tres premios en los Grammy Latinos, el cantautor uruguayo Jorge Drexler puede llevarse dos gramófonos en la próxima ceremonia de entrega de los Premios Grammy en Los Ángeles