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Drexler va por más gramófonos: después de los tres Grammy Latino, está nominado a dos Grammys más en Estados Unidos por Taracá

Después de ganar tres premios en los Grammy Latinos, el cantautor uruguayo Jorge Drexler puede llevarse dos gramófonos en la próxima ceremonia de entrega de los Premios Grammy en Los Ángeles

16 de noviembre de 2026 11:48 hs
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Ian Maule / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Taracá sigue cosechando nominaciones en los premios más prestigiosos de la música global para Jorge Drexler. Después de llevarse tres grandes premios en los Grammy Latinos –Mejor Álbum Cantautor, Mejor Canción de Raíces por El tambor chico y Mejor Canción Alternativa por Ante la duda, baila–, el artista nacional recibió dos candidaturas en los Premios Grammy, entregados por la Academia de la Grabación de los Estados Unidos.

Este lunes se dieron a conocer todos los nominados a la 69ª edición de los premios más importantes de la música en Estados Unidos, que se celebrará el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles.

Drexler es uno de los contendientes en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa con Taracá, junto a Free Spirits de Catriel y Paco Amoroso, La vida era más corta de Milo J, Juanesteban de Juanes y Shine de Fito Páez.

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Además recibió una nominación en la categoría de Mejor Canción Latina por ¿Cómo se ama? En una categoría que comparte con Ahí de Karol G y Drake, Hasta Jesús tuvo un mal día de Catriel y Paco Amoroso con Sting, La Perla de Rosalía y Niño de Milo J.

Hasta ahora, Drexler tiene ocho nominaciones en los premios de la academia norteamericana pero hasta ahora no ha recibido un gramófono en una ceremonia. En cambio acumula 16 premios Grammy Latinos y 43 nominaciones.

La lista de nominados está encabezada este año por la cantante británica de soul Raye con once categorías seguida de la estrella española Rosalía, con nueve.

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