OpenAI supera los 10.000 millones de dólares en ingresos trimestrales

OpenAI superó la barrera de los 10.000 millones de dólares en ingresos durante el último trimestre, marcando un hito financiero impulsado por la creciente demanda de sus modelos de inteligencia artificial más recientes. Este logro representa un incremento del 50% respecto a los 6.700 millones de dólares facturados en el segundo trimestre.

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La compañía, pionera en la comercialización de modelos de IA, experimentó un notable repunte en su tasa de crecimiento, que anteriormente se situaba en torno al 18% entre el primer y segundo trimestre. La mejora en la rentabilidad también es significativa, con un margen operativo ajustado que se redujo de un -150% a un -109%.

Este desempeño se atribuye a una combinación de factores, incluyendo una optimización de precios, la mejora continua de sus modelos y un mayor enfoque en el desarrollo de productos y agentes de IA orientados al sector empresarial. Esta estrategia busca competir de manera más efectiva en un mercado cada vez más saturado por actores como Anthropic, Meta, Amazon, Microsoft y Google.

OpenAI alcanza una facturación anual proyectada de 50.000 millones de dólares OpenAI ha alcanzado una tasa de ingresos anualizada de 50.000 millones de dólares. Este avance responde a la implementación de una estrategia que combina precios más ajustados, descuentos atractivos y una oferta de productos empresariales más sólida. La compañía busca así afianzar su posición y captar una mayor cuota del lucrativo mercado corporativo.