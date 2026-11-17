Chad Steelberg y Andy Baynes, ex-ejecutivos de Google y Apple, lideran un negocio de armas con IA.

Dos ex-ejecutivos de Google y Apple, Chad Steelberg y Andy Baynes, han logrado construir un negocio de defensa valorado en más de mil millones de dólares, utilizando inteligencia artificial para diseñar municiones y misiles. Su objetivo es aplicar ciclos rápidos de innovación tecnológica al sector armamentístico, similar a los que caracterizan a las empresas de Silicon Valley.

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Steelberg, quien se inspiró a actuar tras acoger refugiados ucranianos, desarrolló un modelo de IA para analizar el conflicto y determinar las tecnologías más efectivas. El sistema sugirió centrarse en armas ofensivas de largo alcance, en lugar de defensivas, para romper el actual "estancamiento tecnológico" de la guerra en Ucrania.

La firma Tiberius Aerospace, cofundada por Steelberg y Baynes, recibió recientemente una financiación de 85 millones de dólares. Su producto principal, el proyectil Sceptre, diseñado para ser disparado desde obuses de 155 mm, promete alcanzar mayores distancias y velocidades que las municiones actuales, permitiendo a las fuerzas ucranianas operar fuera del alcance de ataques enemigos.

El modelo de inteligencia artificial en el desarrollo de municiones La inteligencia artificial fue clave para que Tiberius Aerospace identificara el potencial de las municiones de artillería de largo alcance. El modelo GRAIL (Generative Real-Time Artificial Intelligence for Lethality) que desarrollaron permite simular el comportamiento de armas en diversos entornos y condiciones, facilitando la iteración rápida de diseños y la optimización de la cadena de suministro.