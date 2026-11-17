Uruguay es el país de América Latina donde más se usa la inteligencia artificial per cápita. Y sin embargo, la mayoría la usamos igual: abrimos el chat, escribimos una pregunta y esperamos que nos conteste, como si fuera un ChatGPT más.

Eso es lo más básico que se puede hacer. Lo realmente poderoso de la IA no es hablarle y esperar la respuesta, sino lo que podés delegarle : tareas completas que hace por vos mientras vos hacés otra cosa.

Hace unos días di una capacitación sobre Claude para el equipo de una empresa uruguaya. Había una pregunta que volvía cada diez minutos: "Está todo muy lindo, pero ¿cómo lo llevo a mi día a día?". Probablemente sea también tu pregunta.

Por eso hoy te propongo lo mismo que les propuse a ellos: un juego de tres niveles. Primero, aprender a hablarle a la herramienta. Después, personalizarla para que te conozca. Y por último, delegarle tareas para que trabaje por vos. Vamos de menos a más.

Nivel 1: aprender las reglas del juego

Imaginá que Claude es un auto de último modelo. El motor es el modelo de lenguaje, y hoy hay tres: Opus 5.5, el más sofisticado; Sonnet 5.5, el que hace la mejor tarea al mejor costo (el equivalente al mejor precio-calidad); y Haiku 5.5, el más rápido para respuestas simples.

Cada pregunta consume tokens, la unidad de medida de la IA (más o menos una palabra o una fracción de palabra), así que no conviene matar una mosca con una bazuca: para redactar un mail, Sonnet alcanza y sobra, y Opus lo dejo para crear software, investigar a fondo o armar un documento complejo.

Otro concepto madre es la ventana de contexto. Pensá en una persona caminando con una mochila: cuantas más cosas le metés, más lento camina. Cada conversación tiene la suya, y hoy le entran un millón de tokens, unas 750.000 palabras o 1.200 páginas de Word. De ahí sale un mito: que si escribís siempre en el mismo chat, Claude se acuerda mejor de todo. Es al revés. Cuando la mochila se llena, empieza a olvidarse de lo primero que le pusiste y a alucinar, así que si trabajás con archivos pesados, abrí un chat nuevo a tiempo.

A la hora de pedir, un ingeniero de Google me decía hace poco en Buenos Aires que el prompting es cada vez menos relevante, porque la herramienta te entiende cada vez mejor. Igual, una fórmula ayuda, y yo uso una que se llama CORAL: Contexto (en qué marco hacés el pedido), Objetivo (un verbo más una acción, que es el 80% de un buen prompt: hoy no hace falta explicarle los pasos, le das el objetivo y ella busca cómo cumplirlo), Resultado (en qué formato lo querés: un documento, un Excel, un mail), Aprobaciones (a qué le das permiso y a qué no) y Lectura y verificación (que se autochequee antes de entregarte).

Algunos piques más: pedile que te haga todas las preguntas que necesite antes de ejecutar; ponele una regla de escape cuando le pasás información ("usá solo lo que te paso"); y asignale un rol, pero sin superlativos, porque "actuá como periodista de tecnología" funciona y "actuá como el mejor asesor del mundo" no mejora nada.

Ojo con las preguntas retóricas. Si le preguntás "¿verdad que este resultado está bien?", va a buscar la forma de decirte que sí. La salida son las preguntas abiertas o, directamente, pedirle que actúe como abogado del diablo. Porque la inteligencia artificial no te dice la verdad ni te miente: predice la siguiente palabra.

Nivel 2: que te conozca

La forma más rápida de ser más productivo con Claude es no tener que explicarle quién sos cada vez que abrís un chat. El primer paso es que te entreviste. Abrí el chat y decile: "Quiero que me entrevistes y aprendas todos mis procesos. Preguntame todo". Tomate el tiempo de hablarle como si fuera una persona.

Luego, andá a las instrucciones personalizadas, en la configuración, donde le decís cómo querés que se comporte siempre: que responda en español, que no te halague, que analice cada dato con rigor. Después está la memoria: si activás la opción de buscar y consultar chats, Claude se acuerda de lo que hablaron antes.

Los proyectos son como un Claude chiquito dedicado a un tema: le subís archivos, le ponés instrucciones propias y tiene su propia memoria (incluso podés decidir si se comunica con tu Claude general o queda aislado). Yo los veo como un cuaderno para una tarea que tiene un fin, como una tesis, una charla o un viaje familiar. Para preparar esta capacitación, por ejemplo, subí los resultados de la encuesta previa que le mandé a quienes participarían del encuentro y le pregunté qué nivel se autopercibía el público.

Lo que más cambia el juego, para mí, son las skills: un conjunto de instrucciones que le enseña a la IA cómo hacer una tarea específica, como una receta de cocina para lo que se repite siempre igual.

La diferencia con un proyecto es que el proyecto es para lo habitual y la skill para lo repetitivo.

Por ejemplo, un periodista podría tener una skill para redactar sus posteos en LinkedIn. Se crean hablándole ("quiero crear una skill" o /skill-creator) y Claude te va entrevistando. Un pique que aprendí a los golpes: cuando la editás, asegurate de que quedó guardada.

Y hay una función que me salvó un sábado: Claude ahora puede grabar una skill, es decir, mirar cómo hacés una tarea en tu pantalla y aprenderla.

Nivel 3: que trabaje por vos

Acá aparece lo más potente, y conviene usar la aplicación de escritorio de Claude. El punto de partida son los conectores (Gmail, Google Calendar, Drive, Canva): los activás uno por uno y Claude ejecuta la tarea directamente en cada lugar. Le decís "agendame esta reunión" y va a Calendar; le decís "buscá tal presentación en mi Drive y mandásela por mail a fulano" y usa dos conectores a la vez. Ojo con los permisos: dentro de cada conector elegís qué hace solo y qué requiere tu aprobación. Yo tengo configurado que nunca elimine nada sin preguntarme.

Cuando se juntan skills y conectores aparecen las tareas programadas, algo que Claude ejecuta solo, a la hora que le digas. Yo uso dos. Una revisa mi bandeja cada tres horas y deja en borradores la respuesta a cada mail que la merezca, con mi voz (antes le pasé mis correos enviados para que creara una skill con mi tono); yo leo, ajusto y envío. La otra, todos los días a las 7, revisa mi Google Calendar, me arma un plan para cada reunión y, si hay una entrevista, busca quién es la persona y me sugiere preguntas. Es la IA como jefe de staff, que te deja el resumen ejecutivo listo antes de que arranques, y es uno de los usos que más está creciendo.

Desde la app de escritorio, además, Claude puede gestionar, crear, editar y eliminar archivos en tu compu. Le pedí que analizara mi carpeta de Descargas y encontró casi 2 GB de archivos duplicados. Otra vez le pasé una factura de UTE y la liquidación de gastos comunes de mi edificio, y me renombró los archivos y me dejó armado un Excel con fecha, rubro, concepto y monto: para alguien que no se lleva bien con Excel, es oro. Y con la extensión Claude en Chrome navega por vos: abre pestañas, busca, compara y completa tareas dentro de la web.

Para los que quieren ir más lejos está Claude Code, otra pestaña de la app pensada para programadores pero con funciones que cualquiera puede aprovechar. Le pedí que me creara una aplicación de notas flotantes para Windows y la creó. Entre sus comandos, /goal le da un objetivo y no para hasta cumplirlo (hay gente que lo deja trabajando toda la noche), /compact resume la conversación y libera espacio en la mochila, /rewind deshace lo último y /context te muestra cuánto llevás usado.