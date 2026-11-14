Filtraciones, polémicas y US$ 3000 millones de recaudación estimada: cómo GTA VI se convirtió en el producto cultural más anticipado (y redituable) del año

El producto cultural más anticipado del año no es ni una película, ni un disco, ni una serie. Es un videojuego: Grand Theft Auto VI, más y mejor conocido como GTA VI . Es la nueva entrega de una de las sagas más redituables y aclamadas del entretenimiento electrónico, que pondrá a sus jugadores en la piel de una pareja de criminales a lo Bonnie y Clyde en un trasunto de Miami llamada Vice City, donde se dedicarán a asaltar comercios y enfrentarse a la policía, o, si así lo prefieren, consagrarse a mantener una relación romántica, acariciar perritos o ir al gimnasio.

Se sigue pensando en los videojuegos como algo nuevo, pero es un medio que ya tiene prácticamente 50 años como elemento central de la cultura, las artes y el entretenimiento. La serie GTA, sin ir más lejos, está a punto de cumplir 30. A lo largo de esas tres décadas de historia se fue consolidando como una de las más célebres y polémicas de este universo . Pero fue en la última década que se convirtió en un fenómeno cultural y multimillonario inédito.

La saga tiene en su historial títulos que están considerados revolucionarios para el medio y otros que se cuentan habitualmente entre los mejores de la historia. Pero fue el juego más reciente de la serie (al menos hasta el próximo 19 de noviembre) el que rompió récords. Publicado en 2013, GTA V facturó U$S 1.000 millones en apenas tres días . En estos trece años ya lleva generados, según reportes oficiales, más de U$S 10.000 millones.

Para hacerse a la idea, la película más taquillera de la historia, Avengers: Endagame, facturó US$ 2.942 millones, entre su estreno original y eventuales reestrenos. La gira musical más redituable fue el Eras Tour de Taylor Swift, con algo más de U$S 2.000 millones recaudados.

GTA V generó su longevidad particular gracias a su universo inmersivo y a la amplitud de actividades, secretos y detalles en su mundo virtual y a un modo multijugador online que se terminó “comiendo” a su versión original con una historia pensada para ser experimentada de forma individual. Pero ya hace algunos años que empezó a repetirse la pregunta entre público, periodistas especializados y la propia industria “¿y para cuando un GTA nuevo?”.

Ah shit, here we go again

En la jerga de la industria del videojuego, los títulos como GTA son llamados “juegos AAA”. Son algo así como el equivalente a las superproducciones de Hollywood, con equipos de trabajo de miles de personas dispersas a lo largo y ancho del mundo, años de trabajo de guion, desarrollo y programación, y presupuestos acordes a esa escala.

Es lógico que lleven años de trabajo (aunque las empresas desarrolladoras lleven adelante prácticas reñidas con las leyes laborales y el bienestar de los trabajadores), pero pocos juegos han demandado tanto tiempo y en paralelo, generado tanta anticipación como este.

GTA VI viene hace dos años ganando premios al juego más esperado en los principales galardones de la industria. Generó una relativa escasez de PlayStations a nivel internacional antes de su salida. Hay empresas que ya se preparan para que sus empleados den parte de enfermo o se tomen sus vacaciones el día de la salida del juego. Según la revista The Hollywood Reporter, hasta los estudios de cine y las empresas de streaming tiemblan por el impacto que sentirán en taquilla y rating, respectivamente.

Es tan esperado y pasó tanto tiempo desde su antecesor que cada nuevo tráiler tiene siempre un comentario en YouTube recordando “a los que no llegaron”, y generó un meme en los últimos años con todas las cosas inesperadas que le pasaron al mundo en estos años “tuvimos X cosa antes que el GTA VI”.

Se espera que en su primer año, GTA VI venda 45 millones de copias y facture U$S 3.200 millones. Nada mal para una saga que nació por accidente.

Aunque no quiera la policía

Dundee, Escocia, 1995. Los desarrolladores del estudio DMA Design trabajan en un juego de carreras de autos que se llama Race n’ chase. Un juego que emula aquél juego infantil del poliladron, y permite ponerse a uno u otro lado de la ley.

Hasta que los desarrolladores se dan cuenta que el código del juego tiene un error: cuando uno juega como criminal, la policía es demasiado violenta y agresiva. Y se dan cuenta que no es un error, sino un diferencial. Eliminan la posibilidad de jugar como uniformado, y el juego pasa a ser sobre las aventuras de un criminal que se pone a las órdenes de distintos capos en tres ciudades estadounidenses ficticias y cuyas “misiones” lo ponen en la mira de la ley mientras se dedica a generar dinero para desbloquear nuevos niveles.

El primer GTA, de 1997

La empresa generó una campaña de marketing disruptiva en la que jugó con los elementos moralmente reprobables del juego (la posibilidad de matar transeúntes y el elogio de la vida criminal) y provocó una polémica manufacturada para escandalizar y, a la vez, llamar la atención.

Esa estrategia le funcionó bien, y desde entonces la historia de Grand Theft Auto ha estado marcada por persecuciones de parte de políticos y organizaciones sociales (fundamentalmente en Estados Unidos, pero también le ha valido prohibiciones en Australia y países europeos), polémicas mediáticas y una fama de juego “picante” que le ha hecho más bien que mal, económicamente hablando.

DMA eventualmente se convirtió en una de las ramas de Rockstar Games, el estudio que hoy está a cargo de la franquicia. Con el paso del tiempo la escala de los juegos fue creciendo, hasta convertirse en una referencia de lo que se llama “mundo abierto”: áreas de juego amplias en las que el jugador puede hacer casi que lo que quiera, desde seguir una historia central y su desarrollo narrativo hasta misiones y juegos secundarios o incluso vagabundear sin rumbo.

El crecimiento de la saga fue también narrativo: mientras que los primeros juegos tenían apenas una historia esquemática que era más bien una excusa para el descontrol, con el paso de los títulos se empezaron a desarrollar aventuras épicas con robos a bancos, persecuciones en todo tipo de vehículos, y dramas criminales de los más serios a los más disparatados, siempre manteniendo un componente clave: la sátira.

Es que ya desde su origen en Escocia, los GTA fueron siempre parodias de la cultura estadounidense más burda. Desde la omnipresencia de las armas de alto calibre hasta la brutalidad policial, desde parodias a sus medios masivos hasta el capitalismo más salvaje, los juegos han tenido siempre la mirada del europeo que se burla del yanqui (a la vez que admira su cine y su cultura pop), satirizando la identidad de las ciudades en las que se inspira, sus habitantes, e incluso de distintas épocas, desde los años 80 hasta el presente.

Miami Vice

Esa tónica se va a mantener en GTA VI. Ya desde el primer avance del juego, presentado en 2023, quedó explícita la idea de Rockstar de parodiar algunos aspectos de la vida contemporánea como la preponderancia de las redes sociales y la cultura de los influencers, además de reírse de aspectos culturales de la zona de Estados Unidos en la que se desarrolla.

El escenario del videojuego es el estado de Leonida, inspirado por Florida, que tiene como centro a Vice City, ciudad basada en Miami (el nombre viene de la serie Miami Vice). El nuevo GTA incluirá referencias al lugar que tiene esa zona de Estados Unidos en el imaginario del país (latinos, jubilados, un área rural llena de “basura blanca”, cocodrilos, narcotráfico, parques temáticos y la idea del “Florida man”, personajes bizarros que generan titulares en medios gracias a sus excéntricas actividades).

En ese universo se desarrollará la aventura de Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja de delincuentes. Él es un exsoldado devenido en empleado de contrabandistas y traficantes, ella huye de un pasado familiar complicado y empieza la historia en prisión. El personaje de Lucía es significativo para la historia de la saga: si bien el primer juego ya permitía controlar a personajes femeninos, es la primera vez en casi 30 años que la historia está encabezada por una mujer con personalidad y desarrollo narrativo y no es un mero avatar mudo y anónimo.

Este hito para una saga que, cabe decirlo, no se caracterizó hasta ahora por tener demasiados personajes femeninos particularmente inspirados (cuando no era directamente misógina) llega también con la intención de parte de Rockstar de bajar el volumen de cierto humor más grueso o adolescente que fue parte de su camino hasta ahora, así como de evitar burlas a minorías o a personas trans (algo que la saga tuvo en su pasado).

Los infiltrados

Desde que su existencia se confirmó en 2022, la campaña de anticipación del GTA 6 incluyó:

la edición de un álbum de canciones originales que incluye temas de artistas como Keith Richards, los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso y Travis Scott que sonarán en el juego, que también tiene como conductores de las emisoras de radio ficticias que lo pueblan a figuras como Bad Bunny o Lana del Rey.

El lanzamiento de una camiseta especial del Miami Heat de la NBA, que usarán durante un partido el día previo a la salida del videojuego.

Dressed for the occasion



The all-new Vice City Cactus Jack Edition uniform will be available in limited quantities at A Night in Vice City. 11/18 vs Milwaukee. Get your tickets now - https://t.co/quujaesHKM



Limit 1 jersey purchase per ticketed guest, while supplies last. pic.twitter.com/1ACZoH0LEn — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 12, 2026

La salida de un avance de media hora en Netflix, que hizo colapsar los servidores de la plataforma de streaming, algo que no pasaba desde el estreno del final de Stranger Things.

El estreno de un pequeño tráiler en la serie animada South Park.

Una serie de intervenciones en Miami que transformaron locaciones de la ciudad en sus contrapartes de Vice City.

Una sucesión de filtraciones de videos y contenido del juego que pueden haber sido o no generadas por la propia Rockstar.

En setiembre de 2022, antes incluso de que el juego fuera anunciado de forma oficial, la empresa sufrió un hackeo. Un adolescente británico se metió en los servidores de la compañía y publicó una serie de videos del trabajo de desarrollo que eventualmente le significó una condena judicial (actualmente está en prisión a la espera de un nuevo juicio).

Un año después se filtró el primer tráiler antes de su publicación oficial, mientras que en 2026 otro hacker, llamado Cyberleek, comenzó a publicar segmentos del juego, aunque quedó implantada la duda de si eran consecuencia de un ataque real, o una forma de generar ruido de una forma distinta por parte de la empresa creadora.

Sea como sea, GTA VI ha sido uno de los juegos más filtrados de la historia del medio, otro testimonio de la anticipación y la ansiedad que genera su salida, algo cada vez más difícil en un mundo saturado de opciones de entretenimiento y con lugares donde invertir el tiempo y la atención.