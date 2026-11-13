De los libros a la música y viceversa: una conversación con tres figuras que recorren los dos mundos

Sebastián Casafúa, Patricia Turnes y Daniel Mella compartieron sus experiencias en un mano a mano donde se discutió el pasaje entre la composición musical y la narrativa literaria. El intercambio, marcado por la proximidad de la Noche de las Librerías y diversos proyectos artísticos en curso, profundizó en cómo conviven ambas disciplinas en la trayectoria de los autores contemporáneos y qué exigencias físicas y mentales demanda cada lenguaje.

La pregunta sobre la propia identidad artística abrió el debate. Para Casafúa, la definición se inclina hacia la música, aunque reconoció que la escritura irrumpió en su vida reciente como una herramienta fundamental . Tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) que le dejó afasia, la escritura funcionó como un mecanismo de recuperación de vocabulario, un proceso que derivó en la edición de su libro Hiato, galardonado recientemente.

Por su parte, Turnes señaló que su tránsito entre ambos universos se da por etapas bien delimitadas. "Necesito estar concentrada en un área y en un modo aparte", explicó la autora (que acaba de publicar su novela Soy tu fan) sobre su dinámica de alternancia entre la música y la literatura.

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Daniel Mella, en tanto, describió su incorporación a la banda Chino —con la que ahora se desempeña como vocalista principal— como un proceso de aprendizaje desde cero. La nominación como "artista nuevo" en los premios Graffiti por su disco solista Notas de voz, a pesar de su dilatada trayectoria en las letras, resume bien el espíritu de reinvención lo atraviesa.

Lo que se lleva de un mundo a otro: influencias y métodos

Uno de los ejes de la charla giró en torno al trasvase de herramientas creativas. Mella reflexionó sobre cómo su experiencia previa con el uso de la palabra escrita chocó inicialmente con la estética sonora del proyecto musical.

"Sentía que todo lo que había aprendido sobre el uso de la palabra no me servía para nada. La letra de una canción está hecha para ser pronunciada; tiene que ser puramente una invocación que tiene que ver con lo sonoro", expresó el escritor y músico.

Lejos de anularse, ambos lenguajes se retroalimentan. Mella admitió que su regreso posterior a la prosa estuvo atravesado por el ritmo y la prosodia adquiridos en la música, advirtiendo incluso sobre el riesgo de volverse "un barroco cacofónico" al intentar trasladar la rima musical a la narrativa escrita.

En cuanto al espacio físico en la página, Casafúa destacó el diseño en colaboración con la editorial Criatura para Hiato, un libro de formato collage que juega deliberadamente con la posición de los textos, las palabras tachadas y el dibujo. Turnes, por su parte, analizó la dimensión de su novela Soy tu fan —un volumen de unas 450 páginas—, señalando que la amplitud visual responde tanto a decisiones estéticas como a la necesidad de otorgarle un espacio material destacado a la figura del fanático y a la polifonía de sus perspectivas.

Presiones, públicos y la exigencia del directo

El vínculo con el público y la recepción de la obra también mostraron diferencias sustanciales entre el papel y el escenario. Los autores coincidieron en que la música ofrece una devolución inmediata y de carácter físico. "Es relinda la sensación de ver inmediatamente después de un toque al que quedó conmocionado por lo que acaba de pasar, le ves la cara y lo escuchás decirte lo que sintió", valoró Turnes sobre la experiencia del vivo.

En contraste, la literatura opera muchas veces en el terreno de la intimidad y los tiempos prolongados. La recepción del lector suele canalizarse a través de mensajes diferidos o encuentros casuales en presentaciones formales.

Consultados sobre el nivel de exigencia que demanda cada disciplina, los creadores coincidieron en que ambas profesiones exigen un rigor técnico elevado, aunque con naturalezas distintas. Mientras que la composición musical impone una búsqueda minuciosa en el plano sonoro y colectivo, la escritura literaria repliega al autor en una labor más solitaria y abstracta, donde el pulso sobre el sentido de la página requiere de una revisión constante.