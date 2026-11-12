Murió Jorge Montejo, famoso por su papel de "Paolo el rockero"

Jorge Montejo, el recordado Paolo el Rockero, en una de sus últimas apariciones públicas. Instagram orge Montejo

Jorge Montejo, el actor que dio vida al inolvidable personaje de Paolo el Rockero, falleció a los 68 años en la ciudad de Tandil. El artista, que había alcanzado gran popularidad en la década de 1980 con su estilo distintivo y sus recordados latiguillos, murió tras una internación debido a un cuadro de neumonía.

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Despedimos al actor y humorista Jorge Juan Montejo, quien alcanzó gran popularidad con su personaje Paolo el Roquero y desarrolló una trayectoria en televisión, cine y espectáculos teatrales. Acompañamos a sus familiares y seres queridos.https://t.co/XFFuEwYeYJ pic.twitter.com/dwhNlxSKQ0 — Asociación Argentina de Actores y Actrices (@actoresprensa) November 12, 2026 Montejo, cuya carrera incluyó participaciones en cine, televisión y teatro, se había convertido en una figura reconocida de la cultura popular argentina gracias a su personaje, caracterizado por su peluca larga, vincha y morral, y su frase insignia “¡Uhhh, loco!”. El personaje nació en 1986 de la mano de Daniel Ripoll y Juan Alberto Badía, debutando en el programa “Badía & Cía”.

La trayectoria en televisión y cine de Jorge Montejo A lo largo de su trayectoria, Montejo participó en ciclos televisivos como “Feliz domingo”, “De carne somos”, “VideoMatch” y “Peligro sin codificar”, además de películas como “Los bañeros más locos del mundo” y “Extermineitors IV”. Su hijo había revelado en ocasiones previas que el actor padecía trastorno bipolar y maníaco depresivo, y que combatía adicciones, lo que afectó su carrera en distintos momentos.