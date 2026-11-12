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Murió Jorge Montejo, famoso por su papel de "Paolo el rockero"

El actor Jorge Montejo, reconocido por su entrañable personaje de Paolo el Rockero, falleció a los 68 años en Tandil tras un cuadro de neumonía.

12 de noviembre de 2026 17:25 hs
Jorge Montejo, el recordado Paolo el Rockero, en una de sus últimas apariciones públicas.
Jorge Montejo, el recordado Paolo el Rockero, en una de sus últimas apariciones públicas. Instagram orge Montejo

Jorge Montejo, el actor que dio vida al inolvidable personaje de Paolo el Rockero, falleció a los 68 años en la ciudad de Tandil. El artista, que había alcanzado gran popularidad en la década de 1980 con su estilo distintivo y sus recordados latiguillos, murió tras una internación debido a un cuadro de neumonía.

Montejo, cuya carrera incluyó participaciones en cine, televisión y teatro, se había convertido en una figura reconocida de la cultura popular argentina gracias a su personaje, caracterizado por su peluca larga, vincha y morral, y su frase insignia “¡Uhhh, loco!”. El personaje nació en 1986 de la mano de Daniel Ripoll y Juan Alberto Badía, debutando en el programa “Badía & Cía”.

La trayectoria en televisión y cine de Jorge Montejo

A lo largo de su trayectoria, Montejo participó en ciclos televisivos como “Feliz domingo”, “De carne somos”, “VideoMatch” y “Peligro sin codificar”, además de películas como “Los bañeros más locos del mundo” y “Extermineitors IV”. Su hijo había revelado en ocasiones previas que el actor padecía trastorno bipolar y maníaco depresivo, y que combatía adicciones, lo que afectó su carrera en distintos momentos.

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La Asociación Argentina de Actores y Actrices lamentó su partida y recordó sus inicios en el circuito under porteño, donde realizaba imitaciones de músicos y formó parte del dúo humorístico “Las Personas”. La entidad destacó que “Paolo el Rockero” fue el personaje que marcó su carrera, con latiguillos que se hicieron parte de la memoria colectiva argentina.

La popularidad del personaje se potenció con su paso por el cine, especialmente en la saga “Bañeros”, consolidando su trascendencia mediática y dejando una marca imborrable en el público. A pesar de los altibajos en su salud y alejamiento de los medios, Montejo se mantenía activo en redes sociales, compartiendo contenidos y reviviendo a “Paolo” para sus seguidores.

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