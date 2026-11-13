Noche de las librerías 2026: la agenda completa de una de las noches más convocantes de la primavera

Artigas
Librería Quimera
Dirección: Herrera 262, entre Lecueder y Garzón
De 20:00 a 00:00 h habrá música en vinilos, talleres, stands de emprendedores, presentaciones de danza, la participación de Sandra Costabel y ofertas de libros.
Canelones
Librería Martín Fierro
Dirección: Calle 1 y Ciudad de Montevideo
La jornada abre a las 18:00 h, seguida por la presentación de la obra teatral 4R Conventillo de 19:00 a 20:00 h, una conferencia sobre el libro como espacio de encuentro de 20:30 a 21:45 h y música acústica en vivo del dúo Inición Sesiada para cerrar de 22:00 a 23:00 h.
Ganesha Libros
Dirección: Treinta y tres 641
Desde las 19:30 hasta la 01:00 h habrá feria artesanal y gastronómica, presentaciones de libros y revistas (20:00, 21:15 y 22:00 h), teatro a las 20:30 h y diversas actuaciones musicales a cargo de Tatiana Tree, el Coro de CLAP y la banda Al fondo hay espacio.
Libros De la Arena
Dirección: Rambla Costanera M194 S9
De 19:00 a 23:00 h se presentarán los libros Cuentos salvajes a las 19:00 h y "El filtro de la evolución" a las 20:30 h, finalizando con la pieza escénica Entretejidos a las 21:30 h.
Mirlo
Dirección: Palo Palo 8
Entre las 18:30 y las 23:00 h se podrá disfrutar de un taller de historietas para infancias, lecturas, charlas, micrófono abierto y música.
El Altillo
Dirección: Giannattasio km 21400 acera norte, casi Almenara
Desde las 13:30 hasta las 23:00 h se sucederán presentaciones literarias de autores y autoras locales (13:30, 15:30, 18:45 y 19:30 h), cerrando a las 20:30 h con un recital de Rubén Olivera por la presentación de su nuevo libro.
Salvando Libros
Dirección: Baltasar Brum 703
La librería abrirá de 18:00 a 01:00 h, ofreciendo títeres a las 19:00 h, proyecciones audiovisuales a las 20:00 y 20:30 h, y múltiples intervenciones musicales, poéticas y de murga a partir de las 21:00 h, acompañadas de un amigo invisible literario permanente.
Tienda Canica
Dirección: República Argentina 549, esq. Tomas Berreta
De 19:30 a 23:00 h se realizarán talleres de poesía y collage (19:30 h), presentaciones de tarot a las 20:30 h, poesía performática a las 21:30 h, un micrófono abierto a las 22:00 h y descuentos toda la noche.
OfiPando
Dirección: Independencia 984
De 18:00 a 23:00 h las actividades incluyen un taller de monstruos para niños a las 18:00 h, una charla literaria sobre Tacuruses a las 20:00 h y un espectáculo de folclore con Dúo Coames a las 21:00 h.
Cambalache Leonardo Librero
Dirección: Calle 21 esq 50 metros
A partir de las 18:00 h se llevará a cabo la actividad infantil Monstruos en la librería, que incluye mediación lectora y plástica para niñas y niños de entre 5 y 10 años.
La Madriguera libros
Dirección: Rivera 480
De 19:30 a 23:30 h habrá presentaciones literarias cada media hora a partir de las 19:30 h y un show del Cuarteto Murmullo a las 22:00 h, junto a espacios simultáneos de ajedrez, tarot, registros akáshicos y gastronomía.
Cerro Largo
PALAM
Dirección: Muniz 808
De 18:30 a 21:30 h se podrá disfrutar de la participación del Grupo Tombe y Safe, talleres con artistas plásticos y una gran exposición y venta de libros de autores uruguayos y latinoamericanos.
Colonia
Río de Libros
Dirección: Calle de Sta. Rita 37
De 20:00 a 23:00 h habrá una bienvenida inmersiva con ficción literaria en la puerta, seguida de un show del músico Tunda Prada entrelazando guitarra folclórica con arte proyectado en arena, y un cierre de intercambio con el público.
Ría Libre
Dirección: Uruguay 380
De 20:15 a 22:00 h el escritor Salvador Biko y músicos invitados presentarán un repertorio de espíritu arrabalero que acompañará el librillo Tango, fusionando poesía, canto y actuación.
Durazno
Noctiluca kombi librería
Dirección: Plaza Independencia
A lo largo de toda la jornada, de 10:00 a 23:00 h, se estará llevando a cabo la Expo Libro Durazno.
Flores
Casa Muñiz
Dirección: Alfredo J. Puig 749 esquina Treinta y Tres
De 18:30 a 00:00 h habrá una librería a cielo abierto, presentaciones literarias (19:30, 21:15 y 21:55 h) y espectáculos de música en vivo con Felipe Burgos a las 20:15 h y Diego Rossberg a las 20:20 y 22:00 h.
Lavalleja
RoMaCa Libros
Dirección: Avenida Artigas 1153bis
De 19:00 a 23:00 h se desarrollarán actividades simultáneas adentro y en la calle, incluyendo al Payaso Mañongo a las 19:00 h, el Coro de la Escuela Técnica a las 20:00 h, presentaciones literarias, micrófono abierto de música a las 20:45 h y poéticas de frontera al cierre.
Florida
Florida Tienda de Libros
Dirección: Independencia y Rodó
De 17:00 a 21:00 h habrá un espacio interactivo de ludoteca y recreación, intercambio de libros, búsqueda del tesoro, taller de plástica y creación de sellos, además de micrófono abierto para autores locales y espectáculos artísticos.
Maldonado
Cuéntame un Cuento
Dirección: Calle 5 y Ruta 71
De 15:30 a 19:30 h se realizarán las propuestas infantiles Nido Lector para bebés de 0 a 24 meses (15:30 h) y Tu cuento en un teatrito de papel para diversas edades a partir de las 17:30 h.
IRAKURRI libros
Dirección: Calle Madreselva esquina Ruta 10
De 18:00 a 22:00 h habrá un taller poético sobre Circe Maia y Gladys Castelvecchi, seguido de degustación de cocina de autor, la presentación musical de Yurak Sisa y un micrófono abierto de poesía.
La letra Libros
Dirección: Celedonio Rojas 1018
A partir del mediodía se realizará una suelta de libros, y desde las 17:00 hasta la medianoche se sumarán talleres de postales poéticas, presentación del libro Cruzar, música en vivo y ofertas.
El Virrey Punta del Este
Dirección: Calle 30 y Gorlero
De 19:00 a 01:00 h se celebrarán conversatorios sobre edición artesanal, presentaciones de poesía y ensayo con Álvaro Ojeda y Elena Risso, y un cierre musical a cargo de Santiago Cutinella y Florencia Lanzaro.
Librería Wonder Works
Dirección: Calle 17, El estrecho, entre gorlero y calle 24
De 18:00 a 21:00 h el local presentará una experiencia inmersiva mediante varitas mágicas que activan lecturas, junto a un taller de escritura de fantasía y creación de libros digitales colectivos.
Sapere Vedere
Dirección: 18 de julio 830
De 19:30 a 22:00 h la jornada contará con una charla sobre Federico García Lorca (19:30 h), lectura de poemas a las 20:15 h y un bloque titulado "Entre libros y canciones" con música de Fernando Cortizo y María Noel.
Montevideo
Centro de Fotografía de Montevideo
Dirección: Av. 18 de Julio 885
De 19:30 a 23:30 h habrá confección libre de fanzines literarios, acceso a la azotea verde, balcón fotográfico, mediateca, mesa especial de libros fotográficos y exposiciones.
Puro Verso
Dirección: 18 de Julio 1199
Desde las 19:00 h habrá actividades infantiles sobre el cuento El vestido más lindo del mundo de Mónica Dos Santos, seguidas por un diálogo con Emanuel Bremermann, ganador del Premio Puro Verso a la Mejor Novela Nacional, a las 20:00 h, y una charla a las 20:45 h sobre el libro Contra el antisemitismo y sus instrumentalizaciones. A las 21:30 h será la presentación del poemario Dolor de rambla a cargo de su autor Pedro Dalton y de Mateo Piaggio, y a las 22:15 h Anna Paola Rossi presentará su libro Sanar desde el alma. La noche cierra a las 23:00 h con los autores del libro Cantate una hablando del cancionero murguista.
GERMINA
Dirección: Roxlo 1370 bis
Desde las 18:30 h, la librería ofrecerá un espacio infantil donde Magda dos Santos presentará su disco Soñando y jugando, y a las 19:30 h el autor e ilustrador Nico Peruzzo estará creando, dibujando y conversando con el público.
Libros del Paso
Dirección: 18 de Julio 1308
A partir de las 22:00 h habrá una charla sobre el libro de terror en Uruguay y a las 23:00 h se realizará un concurso para premiar el disfraz más original.
Feltrinelli
Dirección: Sarandí 675
A partir de las 19:30 h Mauro Libertella conversará junto a Nicolás Tabárez sobre su libro Un hombre entre paréntesis: retrato de Mario Levrero, seguido a las 20:20 h por un panel con Patricia Turnes, Naoko y Kristel Latecki. A las 22:00 h Carolina Bello presentará su libro Oktubre, inspirado en los Redondos. La noche contará además con una performance de Ino Guridi a las 21:10 h y música de Spuntone & Mendaro a las 23:10 h.
La lupa
Dirección: Bacacay 1318 bis
A las 19:30 h Gabriel Peveroni hablará sobre el vínculo entre la música y la trilogía Shanghái junto a Sebastián Auyanet. A las 20:15 h se presentará el libro Urbanofilia de la editorial argentina El Gato y La Caja, y a las 21:15 h la autora Natalia Ortiz Maldonado charlará sobre su obra Un rayo cualquiera: historias sin héroe para reparar el desastre. Tras un conversatorio de editoras a las 22:15 h, habrá rock en vivo con Malditos planetas y La Tabaré a partir de las 23:00 h.
Librería Fundación de Cultura Universitaria
Dirección: 25 de Mayo 553
De 09:00 a 20:00 h, el local tendrá una exposición especial conmemorando los 60 años de la Fundación.
Librería Lannister
Dirección: Av. 18 de Julio 892
De 19:00 a 21:00 h se brindará un taller de storytelling, elaboración de historias cortas y técnicas de escritura creativa a cargo del guionista Diego Vázquez.
Librería Linardi y Risso
Dirección: Juan Carlos Gómez 1435
Durante todo el evento estará disponible una exposición de primeras ediciones y publicaciones raras del autor Joaquín Torres García.
Afrodita Libros
Dirección: Tristán Narvaja 1528
Desde las 22:30 h el espacio ofrecerá una noche de jazz con un dúo en vivo de contrabajo y guitarra.
América Latina
Dirección: 18 de Julio 2089, esquina Joaquín Requena
Desde las 19:00 h se realizarán conversatorios sobre la selección de libros, destacando la charla de las autoras Joanna Peluffo y Maite González Vallejo sobre su libro Hacia un Tejido lector - Cómo crear, cuidar y sostener clubes de lectura.
Diomedes Libros
Dirección: Bv. España 2129
A partir de las 21:00 h habrá música en vivo con el artista Garo Arakelian, quien recuperará temas clásicos y presentará su última producción.
Escaramuza
Dirección: Pablo de María 1185
A partir de las 20:00 h la librería ofrecerá una nutrida agenda que comienza en simultáneo con dos propuestas: por un lado, Lucrecia Martel presenta Un destino común en un encuentro sobre universos sonoros y dispositivos narrativos para imaginar futuros colectivos; por otro, se realizará la conversación "Una ciudad fracturada: reimaginar Montevideo", debatiendo sobre alquileres, transporte público y vecindad. A las 21:00 h se desarrollará el cruce de voces e imágenes "Fragmentos sin lugar, metapaisajes". A las 21:30 h habrá una conversación sobre reminiscencias y fantasías llamada "Cruzar el umbral", seguida a las 22:00 h por una entrevista en tres partes a Guadalupe Nettel titulada "la belleza del monstruo". A las 22:30 h, Elisa Carricajo presenta su libro Esto también es tarot proponiendo una tirada colectiva de cartas. La noche cierra con un gran bloque musical: a las 23:00 h toca Martín Buscaglia junto a sus Bochamakers, a las 23:30 h hay una avant-première musical de Boni y a la medianoche se presenta Karibe con K. Durante toda la noche habrá feria de libros y vinilos (participando Discomoda y La Mesa de los Discos), un DJ set de LBR y propuestas gastronómicas.
Idea Librería
Dirección: Tristán Narvaja 1578
Entre las 19:00 y las 01:00 h habrá encuentros con poetas locales, espectáculos de bandas y DJ en vivo.
La Libélula Libros & Café
Dirección: Rivera 2298, esq. Cassinoni
Tras el inicio musical a las 17:50 h, la autora Sandra Escames presentará su último libro Dulces Trillizas a las 19:00 h. Más tarde, a las 21:00 h, la autora Lucía Vázquez Sica presentará su obra Belleza química: historias de autocuidado y transformación.
Librería Areté
Dirección: Tristán Narvaja 1641
De 21:00 a 00:00 h el espacio estará amenizado con un DJ en vivo y propuestas culturales.
Librería Guyunusa
Dirección: Tristán Narvaja 1601
A las 21:30 h habrá una conversación en la calle sobre literatura y sexualidad titulada "El living del goce", seguida desde las 22:30 h por shows de música femenina con Charlie Cromo, Espíritu Olímpico y Las Toscas.
Librería Montevideo (con Santa María de los Libros)
Dirección: Tristán Narvaja 1536
A las 20:15 h Juan Carlos Albarado presentará la nueva edición de su libro Tabaré Etcheverry. Vida y obra de un intérprete popular, seguido a las 21:00 h por una mesa de debate sobre las cárceles, la educación y las políticas de reinserción.
Librería Mundos Invisibles
Dirección: Av. Gral. Rivera 2205 De 20:30 a 23:15 h habrá una charla introspectiva y reflexiva a las 20:30 h, seguida de música y palabras íntimas, integrando cánticos, mantras y poesía a las 22:15 h.
Librería Pocho
Dirección: 18 de Julio 2198
De 20:00 a 23:30 h habrá una seguidilla de presentaciones de autores de Editorial Moa Demkroff: Ana María Rappanello presentará Creer para crear. Cómo conectar con el mundo creativo; Mauricio Zieleniec abordará su obra ¿Qué me estás diciendo? (La evolución humana y las religiones); Edison Aguiar presentará su libro de cuentos Volver al Polonio; y Giselle Petrides hablará de su poemario Poemas amanecidos.
Librería Vila
Dirección: Tristán Narvaja 1642 De 23:00 a 01:00 h habrá DJ en vivo en un evento organizado en conjunto con la Librería Areté.
Minerva Libros
Dirección: Tristán Narvaja 1679
A las 20:00 h, Alfonso Lessa presentará su libro A cara de perro, seguido de un interludio de coro. A las 21:30 h se presentará la obra Constelación del Navío (poesía completa de Amanda Berenguer) a cargo de Luis Bravo y Raquel Diana. Finalmente, a las 22:30 h, Manuel Pérez Bravo hablará de su libro ¿Quién se llevó mis vacas? (Sobre el caso Conexión Ganadera).
Pocho Kids
Dirección: Juan Paullier 1546
Desde las 19:00 h se presentará Nenúfar, una antología poética uruguaya que reúne a 13 autores. Luego habrá paneles sobre literatura juvenil, ciencia ficción, Wattpad y autopublicación con escritoras como Sofía Aguerre y Camila Silva, finalizando a las 21:30 h con una charla enfocada en cómic e historieta nacional.
Biblioteca Popular El Cántaro Fresco
Dirección: Altamirano, esquina Luis Alberto de Herrera De 19:00 a 22:00 h la biblioteca tendrá permanentemente un oráculo, dinámicas de "cadáver exquisito" y trueque de secretos, sumando a las 19:30 h una búsqueda del tesoro infantil.
Amuleto Libros de la Arena Malvín
Dirección: Orinoco 4964
Desde las 19:00 h habrá una prolífica agenda de autores presentando sus obras: Lucía Vázquez Sica hablará sobre Belleza química, Marcos Rey presentará su investigación Pachequistas, Fernando Butazzoni dialogará sobre su libro Máxima Pureza, Carlos Rehermann hablará de Parque hotel y el músico Fede Graña presentará su anexo ilustrado y literario En defensa de la mojarra.
Amazonia
Dirección: Maldonado 1775
Desde las 19:00 h se presentarán dos novelas: Claudio Invernizzi conversará sobre Ya ni siquiera miraba las puertas y Gabriel Calderón hará lo propio con Supongamos que el mundo es. Habrá también un podcast en vivo y un show musical de cierre de Ninguna Higuera.
Club Cultural Charco
Dirección: Maldonado 1477
A partir de las 19:00 h, el autor Pablo Casacuberta brindará un micrófono abierto para contestar preguntas libres del público, y se realizará un conversatorio entre el psicoanalista Santiago Lanza y los escritores Eugenia Ladra y Martín Otegui Piñeyrúa. La jornada incluye gastronomía en el patio y recital solista de Camila Ferrari.
El Yelmo de Mambrino
Dirección: Canelones 1716
A las 19:30 h habrá juegos patrimoniales para la familia, seguidos por la presentación del libro sobre la historia de la banda El Peyote Asesino a cargo de su autor Pablo Izmirlian, y música en vivo con La Doña Blues Band.
DAP Libros
Dirección: Jackson 1307 bis
Desde las 18:00 h, la librería ofrecerá descuentos mediante juegos de kermesse como ruletas o tiro de aros, además de brindar talleres prácticos de dibujo, guion de cómics/mangas y creación de props para cosplay.
Lautréamont Librería
Dirección: Maldonado 2045 A
De 22:00 a 23:00 h el espacio contará con la presentación en vivo del artista Chino.
Librería Trazo
Dirección: Bv. Gral. Artigas 1031
De 19:00 a 00:00 h la sede de la FADU albergará diversas ferias de libros y emprendedores, sumado a exposiciones, presentación de publicaciones de la facultad e intervenciones musicales.
Mercadito Eureka
Dirección: San Salvador 1981 La velada tendrá presentaciones ininterrumpidas de libros: a las 19:00 h Leticia Pérez de Sierra presentará Susurros insistentes ante la crueldad y Lilián Toledo hablará de Atisbo/Abismo. A las 21:00 h Santiago Ferreira presentará Aparta/mientos y a las 22:00 h la autora Lidia Martínez Novoa dará a conocer el Tarot de las Videntes.
Oruga Libros
Dirección: Constituyente 2022 De 18:00 a 00:00 h habrá maquillaje pintacaritas para infancias. En cuanto a libros, se presentará el título Palabras para jugar junto a un taller de rimas a las 18:00 h, y a las 20:00 h se presentará Animales bien contados acompañado de una dinámica de letras.
Plaza Café
Dirección: Jackson 885
Entre las 09:00 y las 23:00 h los visitantes podrán elegir libros envueltos "a ciegas", guiados solo por breves descripciones, mientras disfrutan de un micrófono abierto permanente desde la tarde.
Ronda Espacio Creativo
Dirección: Bv. España 2141
Tras la habilitación de descuentos a las 16:00 h, el programa incluye un taller de poesía a las 19:30 h y una sesión de escucha de vinilos a las 21:30 h.
Cultural Alfabeta
Dirección: Miguel Barreiro 3231
Desde las 20:00 h la noche contará con diversas propuestas inmersivas y literarias, comenzando por "Leyendas en poesía y música", donde se relatará la historia de Angus y el cisne en modo recitado y flauta inspirada en la mitología celta. También se realizará la presentación "Otra que yo, con ellos", donde Elisa Lieber presenta su libro Otra que yo junto a Nole Marrone, Gonzalo Cammarota y Salvador Banchero, simulando un formato de radio en vivo pero con público. La música y el texto se entrelazarán en el universo de la artista Paola Larrama bajo la consigna "Un epígrafe, una canción". En el ámbito literario, Mauro Libertella y Gabriel Peveroni conversarán sobre los vínculos, recuerdos y rarezas de Mario Levrero a partir del libro Un hombre entre paréntesis. Además, habrá dos conversatorios profundos: "Escritoras del riesgo", sobre la experiencia, la verdad y el cuerpo como materia literaria; y "Una cartografía de la extrañeza", abordando lo que heredamos, transformamos y no sabemos nombrar entre Ciudad de México, Jujuy y Minas, con Guadalupe Nettel, Salomé Esper, Tamara Silva Bernaschina y Pía Supervielle. Finalmente, el cierre musical estará a cargo de Tallo, ofreciendo post milonga y psicodelia campera.
Las Karamazov
Dirección: Rivera 2670, esquina Soca
De 20:00 a 23:00 h se realizará una pegatina artística colectiva en la fachada y una charla de introducción a la mística literaria femenina en la Edad Media, finalizando con un show acústico de Emilia Olmedo a las 22:00 h.
Libros de la Arena Pocitos
Dirección: Benito Blanco 962, esquina Av. Brasil
A partir de las 19:30 h habrá micrófono abierto de textos cortos y relatos ganadores. A las 21:00 h el autor Germán Di Pierro conversará sobre su libro Efectos especiales, y el cierre será a las 22:30 h con las canciones y mensaje "extraterrestre" del personaje Alias Tuk.
Pocitos Libros
Dirección: Av. Brasil 2561, esquina Brito del Pino
Desde las 19:30 h las presentaciones girarán en torno al tango: luego de una charla inicial, a las 20:30 h se presentará el libro Julio Sosa pa' que sepan cómo soy y a las 21:00 h se hablará del título Tanguitarra, para luego concluir la jornada bailando tango en la vereda a las 21:30 h.
Adagio Librería Café
Dirección: Gregorio Suárez 2741
De 18:30 a 01:00 h el local celebrará la primera edición del concurso "Cartas Pendientes", motivando a los asistentes a escribir cartas en el lugar, siempre acompañados de música en vivo y micrófono abierto de poesía.
Guarida, casa de libros
Dirección: Héctor Miranda 2410
Desde las 18:00 h la programación incluye poesía joven, intercambios de café literario, entrevistas ultracortas a nuevos autores, una serenata literaria declamada desde un balcón por el autor Juan Solá a las 23:00 h, y un inmersivo concierto a oscuras del Coro Guarida a la medianoche.
Isadora Libros
Dirección: Ellauri 661
A las 20:30 h habrá juegos narrativos infantiles para construir finales de cuentos escapados de los libros, seguidos a las 21:30 h por un panel de "Lecturas fracasantes" donde múltiples voces recitarán fragmentos literarios vinculados al fracaso.
Librería El Virrey
Dirección: 21 de Setiembre 2747
Desde las 19:00 h habrá una sucesión de presentaciones literarias de autor: Elisa Lieber hablará de su obra Otra que yo, Camila Suárez presentará Metamorfosis, Alfonso Lessa detallará su obra A cara de perro (21:00 h) y Antonio Ladra presentará su investigación El tridente: poder narco en Uruguay (22:30 h).
Paysandú
El Prisma de Lunares
Dirección: 18 de Julio 876
De 19:00 a 00:00 h se realizarán conversatorios sobre la poeta Anne Carson, lecturas a cargo del colectivo Lectores del Norte, lanzamientos de festivales y una vibrante fiesta callejera que incluye feria, comida y música de La Crisis Uruguaya y Hey Mujik!.
Posta del Libro
Dirección: Ituzaingó 1240
De 18:30 a 00:30 h habrá ajedrez, robótica y una plaza de comidas, mientras la grilla se sucede con animaciones de lectura, presentaciones de cantos escolares, lanzamientos literarios y un cierre final a cargo de Delfi Falco y su banda a las 22:30 h.
Rivera
Eclipsamor Libros
Dirección: Brasil 920
Desde las 19:00 hasta las 02:00 h el espacio integrará a los estudiantes y la calle con muestras artísticas visuales, concursos de narración oral, talleres de pintura y un micrófono libre orientado a la cultura del Hip Hop.
Rocha
Tadi Libros
Dirección: 25 de Agosto 140 esquina Treinta y Tres
De 18:00 a 21:00 h la librería se transformará integralmente en una experiencia inmersiva basada en el universo de Harry Potter y el género de literatura fantástica.
Bolivar
Dirección: Avenida Solari 5829
De 19:00 a 23:00 h el espacio propone tres actos culturales: micrófono abierto de lectura inicial, una ponencia de poesía del siglo XXI sobre nuevas tendencias, y el repique de candombe colectivo para cerrar.
Salto
Librería 33
Dirección: Treinta y Tres 32
De 09:30 a 22:30 h la librería albergará juegos literarios interactivos y un registro en las vidrieras, y desde las 17:00 h sumará talleres de escritura creativa, lectura de poesía de autores locales y un show final de música y percusión a las 21:00 h.
San José
Bellota Libros
*Dirección: Rivera M79 S15, San Fernando
De 20:00 a 00:00 h el local innovará con un Flash Day de tatuajes conviviendo con lecturas literarias locales, charlas con el proyecto de corrección de estilo Tres Tintas y la presentación de la novela de Leonardo Vidal.
Entre Libros
Dirección: Batlle y Ordoñez 643
De 18:00 a 00:00 h el escenario recibirá rotación intensiva de propuestas cada 15 o 30 minutos, incluyendo baile de tango, literatura infantil, jazz, versiones acústicas de Los Beatles, y el cierre rockero en formato solista de Leo Carlini a las 23:30 h.
La Canasta
Dirección: Asamblea 700
De 18:00 a 23:00 h la jornada se enfocará en un taller psicológico para abordar la gestión de emociones en los niños guiándose por el libro infantil "El Monstruo de Colores".
Puro Cuento Libercafé
Dirección: 18 de julio 570
De 18:30 a 00:00 h el espacio narrará cuentos infantiles, dará una charla de educación sexual sobre consentimiento a las 19:15 h, tendrá espectáculos musicales de paisaje criollo, música lorquiana a cargo de la Orquesta Escarlata y cerrará con un vínculo entre canciones y libros elegidos.
Soriano
JoaFel Tienda de Libros
Dirección: José Enrique Rodó 1280
De 17:00 a 00:00 h la comunidad disfrutará de rondas continuas de canto, micrófono abierto estudiantil, lecturas de literatura infantil (como "El Ratón Tintón") y presentaciones grupales con autores locales y el Grupo Vocal Dolores.
Minico
Dirección: Jose Enrique Rodó 814
De 19:00 a 21:30 h el autor Santiago Zefferino abordará su experiencia de redacción en dos segmentos estructurados: primero recorriendo pasajes de sus libros con propuestas para niños y adolescentes, y luego debatiendo con adultos.
Tacuarembó
Librería Difusión Ltda
Dirección: 18 de Julio 316 bis
De 19:00 a 23:00 h el establecimiento combinará actividades lúdicas, cantina y feria de emprendedores con lectura infantil, presentaciones literarias acompañadas de música pop y la actuación final de la murga La Marchanta.