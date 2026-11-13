Noche de las librerías 2026: la agenda completa de una de las noches más convocantes de la primavera

Este viernes 13 de noviembre llega la décima edición de la Noche de las Librerías , una jornada que ya se ha convertido en un clásico del final del año y que propone, de partida, extender el horario de las librerías adherentes hasta la 1:00 de la madrugada.

Este año, alrededor de 90 locales ofrecerán diversas propuestas literarias, artísticas y de mediación, con el agregado de que habrá también varias visitas internacionales para apuntar.

El proyecto, impulsado originalmente en 2017 por el Centro Cultural de España (CCE) en Montevideo, está desde hace cinco ediciones bajo la órbita de la Intendencia de Montevideo, que asumió la coordinación del evento en la capital en 2022. Posteriormente, en 2025, la Dirección Nacional de Cultura (a través del Instituto Nacional de Letras) tomó las riendas en el resto de los departamentos.

De Lucrecia Martel y Mauro Libertella a Guadalupe Nettel, las visitas de autores del exterior en la Noche de las Librerías

A continuación, la guía detallada con todas las actividades para planificar el recorrido por los espacios culturales de todo el territorio nacional.

Artigas

Librería Quimera

Dirección: Herrera 262, entre Lecueder y Garzón

De 20:00 a 00:00 h habrá música en vinilos, talleres, stands de emprendedores, presentaciones de danza, la participación de Sandra Costabel y ofertas de libros.

Canelones

Librería Martín Fierro

Dirección: Calle 1 y Ciudad de Montevideo

La jornada abre a las 18:00 h, seguida por la presentación de la obra teatral 4R Conventillo de 19:00 a 20:00 h, una conferencia sobre el libro como espacio de encuentro de 20:30 a 21:45 h y música acústica en vivo del dúo Inición Sesiada para cerrar de 22:00 a 23:00 h.

Ganesha Libros

Dirección: Treinta y tres 641

Desde las 19:30 hasta la 01:00 h habrá feria artesanal y gastronómica, presentaciones de libros y revistas (20:00, 21:15 y 22:00 h), teatro a las 20:30 h y diversas actuaciones musicales a cargo de Tatiana Tree, el Coro de CLAP y la banda Al fondo hay espacio.

Libros De la Arena

Dirección: Rambla Costanera M194 S9

De 19:00 a 23:00 h se presentarán los libros Cuentos salvajes a las 19:00 h y "El filtro de la evolución" a las 20:30 h, finalizando con la pieza escénica Entretejidos a las 21:30 h.

Mirlo

Dirección: Palo Palo 8

Entre las 18:30 y las 23:00 h se podrá disfrutar de un taller de historietas para infancias, lecturas, charlas, micrófono abierto y música.

El Altillo

Dirección: Giannattasio km 21400 acera norte, casi Almenara

Desde las 13:30 hasta las 23:00 h se sucederán presentaciones literarias de autores y autoras locales (13:30, 15:30, 18:45 y 19:30 h), cerrando a las 20:30 h con un recital de Rubén Olivera por la presentación de su nuevo libro.

Salvando Libros

Dirección: Baltasar Brum 703

La librería abrirá de 18:00 a 01:00 h, ofreciendo títeres a las 19:00 h, proyecciones audiovisuales a las 20:00 y 20:30 h, y múltiples intervenciones musicales, poéticas y de murga a partir de las 21:00 h, acompañadas de un amigo invisible literario permanente.

Tienda Canica

Dirección: República Argentina 549, esq. Tomas Berreta

De 19:30 a 23:00 h se realizarán talleres de poesía y collage (19:30 h), presentaciones de tarot a las 20:30 h, poesía performática a las 21:30 h, un micrófono abierto a las 22:00 h y descuentos toda la noche.

OfiPando

Dirección: Independencia 984

De 18:00 a 23:00 h las actividades incluyen un taller de monstruos para niños a las 18:00 h, una charla literaria sobre Tacuruses a las 20:00 h y un espectáculo de folclore con Dúo Coames a las 21:00 h.

Cambalache Leonardo Librero

Dirección: Calle 21 esq 50 metros

A partir de las 18:00 h se llevará a cabo la actividad infantil Monstruos en la librería, que incluye mediación lectora y plástica para niñas y niños de entre 5 y 10 años.

La Madriguera libros

Dirección: Rivera 480

De 19:30 a 23:30 h habrá presentaciones literarias cada media hora a partir de las 19:30 h y un show del Cuarteto Murmullo a las 22:00 h, junto a espacios simultáneos de ajedrez, tarot, registros akáshicos y gastronomía.

Cerro Largo

PALAM

Dirección: Muniz 808

De 18:30 a 21:30 h se podrá disfrutar de la participación del Grupo Tombe y Safe, talleres con artistas plásticos y una gran exposición y venta de libros de autores uruguayos y latinoamericanos.

Colonia

Río de Libros

Dirección: Calle de Sta. Rita 37

De 20:00 a 23:00 h habrá una bienvenida inmersiva con ficción literaria en la puerta, seguida de un show del músico Tunda Prada entrelazando guitarra folclórica con arte proyectado en arena, y un cierre de intercambio con el público.

Ría Libre

Dirección: Uruguay 380

De 20:15 a 22:00 h el escritor Salvador Biko y músicos invitados presentarán un repertorio de espíritu arrabalero que acompañará el librillo Tango, fusionando poesía, canto y actuación.

Durazno

Noctiluca kombi librería

Dirección: Plaza Independencia

A lo largo de toda la jornada, de 10:00 a 23:00 h, se estará llevando a cabo la Expo Libro Durazno.

Flores

Casa Muñiz

Dirección: Alfredo J. Puig 749 esquina Treinta y Tres

De 18:30 a 00:00 h habrá una librería a cielo abierto, presentaciones literarias (19:30, 21:15 y 21:55 h) y espectáculos de música en vivo con Felipe Burgos a las 20:15 h y Diego Rossberg a las 20:20 y 22:00 h.

Lavalleja

RoMaCa Libros

Dirección: Avenida Artigas 1153bis

De 19:00 a 23:00 h se desarrollarán actividades simultáneas adentro y en la calle, incluyendo al Payaso Mañongo a las 19:00 h, el Coro de la Escuela Técnica a las 20:00 h, presentaciones literarias, micrófono abierto de música a las 20:45 h y poéticas de frontera al cierre.

Florida

Florida Tienda de Libros

Dirección: Independencia y Rodó

De 17:00 a 21:00 h habrá un espacio interactivo de ludoteca y recreación, intercambio de libros, búsqueda del tesoro, taller de plástica y creación de sellos, además de micrófono abierto para autores locales y espectáculos artísticos.

Maldonado

Cuéntame un Cuento

Dirección: Calle 5 y Ruta 71

De 15:30 a 19:30 h se realizarán las propuestas infantiles Nido Lector para bebés de 0 a 24 meses (15:30 h) y Tu cuento en un teatrito de papel para diversas edades a partir de las 17:30 h.

IRAKURRI libros

Dirección: Calle Madreselva esquina Ruta 10

De 18:00 a 22:00 h habrá un taller poético sobre Circe Maia y Gladys Castelvecchi, seguido de degustación de cocina de autor, la presentación musical de Yurak Sisa y un micrófono abierto de poesía.

La letra Libros

Dirección: Celedonio Rojas 1018

A partir del mediodía se realizará una suelta de libros, y desde las 17:00 hasta la medianoche se sumarán talleres de postales poéticas, presentación del libro Cruzar, música en vivo y ofertas.

El Virrey Punta del Este

Dirección: Calle 30 y Gorlero

De 19:00 a 01:00 h se celebrarán conversatorios sobre edición artesanal, presentaciones de poesía y ensayo con Álvaro Ojeda y Elena Risso, y un cierre musical a cargo de Santiago Cutinella y Florencia Lanzaro.

Librería Wonder Works

Dirección: Calle 17, El estrecho, entre gorlero y calle 24

De 18:00 a 21:00 h el local presentará una experiencia inmersiva mediante varitas mágicas que activan lecturas, junto a un taller de escritura de fantasía y creación de libros digitales colectivos.

Sapere Vedere

Dirección: 18 de julio 830

De 19:30 a 22:00 h la jornada contará con una charla sobre Federico García Lorca (19:30 h), lectura de poemas a las 20:15 h y un bloque titulado "Entre libros y canciones" con música de Fernando Cortizo y María Noel.

Montevideo

Centro de Fotografía de Montevideo

Dirección: Av. 18 de Julio 885

De 19:30 a 23:30 h habrá confección libre de fanzines literarios, acceso a la azotea verde, balcón fotográfico, mediateca, mesa especial de libros fotográficos y exposiciones.

Puro Verso

Dirección: 18 de Julio 1199

Desde las 19:00 h habrá actividades infantiles sobre el cuento El vestido más lindo del mundo de Mónica Dos Santos, seguidas por un diálogo con Emanuel Bremermann, ganador del Premio Puro Verso a la Mejor Novela Nacional, a las 20:00 h, y una charla a las 20:45 h sobre el libro Contra el antisemitismo y sus instrumentalizaciones. A las 21:30 h será la presentación del poemario Dolor de rambla a cargo de su autor Pedro Dalton y de Mateo Piaggio, y a las 22:15 h Anna Paola Rossi presentará su libro Sanar desde el alma. La noche cierra a las 23:00 h con los autores del libro Cantate una hablando del cancionero murguista.

GERMINA

Dirección: Roxlo 1370 bis

Desde las 18:30 h, la librería ofrecerá un espacio infantil donde Magda dos Santos presentará su disco Soñando y jugando, y a las 19:30 h el autor e ilustrador Nico Peruzzo estará creando, dibujando y conversando con el público.

Libros del Paso

Dirección: 18 de Julio 1308

A partir de las 22:00 h habrá una charla sobre el libro de terror en Uruguay y a las 23:00 h se realizará un concurso para premiar el disfraz más original.

Feltrinelli

Dirección: Sarandí 675

A partir de las 19:30 h Mauro Libertella conversará junto a Nicolás Tabárez sobre su libro Un hombre entre paréntesis: retrato de Mario Levrero, seguido a las 20:20 h por un panel con Patricia Turnes, Naoko y Kristel Latecki. A las 22:00 h Carolina Bello presentará su libro Oktubre, inspirado en los Redondos. La noche contará además con una performance de Ino Guridi a las 21:10 h y música de Spuntone & Mendaro a las 23:10 h.

La lupa

Dirección: Bacacay 1318 bis

A las 19:30 h Gabriel Peveroni hablará sobre el vínculo entre la música y la trilogía Shanghái junto a Sebastián Auyanet. A las 20:15 h se presentará el libro Urbanofilia de la editorial argentina El Gato y La Caja, y a las 21:15 h la autora Natalia Ortiz Maldonado charlará sobre su obra Un rayo cualquiera: historias sin héroe para reparar el desastre. Tras un conversatorio de editoras a las 22:15 h, habrá rock en vivo con Malditos planetas y La Tabaré a partir de las 23:00 h.

Librería Fundación de Cultura Universitaria

Dirección: 25 de Mayo 553

De 09:00 a 20:00 h, el local tendrá una exposición especial conmemorando los 60 años de la Fundación.

Librería Lannister

Dirección: Av. 18 de Julio 892

De 19:00 a 21:00 h se brindará un taller de storytelling, elaboración de historias cortas y técnicas de escritura creativa a cargo del guionista Diego Vázquez.

Librería Linardi y Risso

Dirección: Juan Carlos Gómez 1435

Durante todo el evento estará disponible una exposición de primeras ediciones y publicaciones raras del autor Joaquín Torres García.

Afrodita Libros

Dirección: Tristán Narvaja 1528

Desde las 22:30 h el espacio ofrecerá una noche de jazz con un dúo en vivo de contrabajo y guitarra.

América Latina

Dirección: 18 de Julio 2089, esquina Joaquín Requena

Desde las 19:00 h se realizarán conversatorios sobre la selección de libros, destacando la charla de las autoras Joanna Peluffo y Maite González Vallejo sobre su libro Hacia un Tejido lector - Cómo crear, cuidar y sostener clubes de lectura.

Diomedes Libros

Dirección: Bv. España 2129

A partir de las 21:00 h habrá música en vivo con el artista Garo Arakelian, quien recuperará temas clásicos y presentará su última producción.

Escaramuza

Dirección: Pablo de María 1185

A partir de las 20:00 h la librería ofrecerá una nutrida agenda que comienza en simultáneo con dos propuestas: por un lado, Lucrecia Martel presenta Un destino común en un encuentro sobre universos sonoros y dispositivos narrativos para imaginar futuros colectivos; por otro, se realizará la conversación "Una ciudad fracturada: reimaginar Montevideo", debatiendo sobre alquileres, transporte público y vecindad. A las 21:00 h se desarrollará el cruce de voces e imágenes "Fragmentos sin lugar, metapaisajes". A las 21:30 h habrá una conversación sobre reminiscencias y fantasías llamada "Cruzar el umbral", seguida a las 22:00 h por una entrevista en tres partes a Guadalupe Nettel titulada "la belleza del monstruo". A las 22:30 h, Elisa Carricajo presenta su libro Esto también es tarot proponiendo una tirada colectiva de cartas. La noche cierra con un gran bloque musical: a las 23:00 h toca Martín Buscaglia junto a sus Bochamakers, a las 23:30 h hay una avant-première musical de Boni y a la medianoche se presenta Karibe con K. Durante toda la noche habrá feria de libros y vinilos (participando Discomoda y La Mesa de los Discos), un DJ set de LBR y propuestas gastronómicas.

Idea Librería

Dirección: Tristán Narvaja 1578

Entre las 19:00 y las 01:00 h habrá encuentros con poetas locales, espectáculos de bandas y DJ en vivo.

La Libélula Libros & Café

Dirección: Rivera 2298, esq. Cassinoni

Tras el inicio musical a las 17:50 h, la autora Sandra Escames presentará su último libro Dulces Trillizas a las 19:00 h. Más tarde, a las 21:00 h, la autora Lucía Vázquez Sica presentará su obra Belleza química: historias de autocuidado y transformación.

Librería Areté

Dirección: Tristán Narvaja 1641

De 21:00 a 00:00 h el espacio estará amenizado con un DJ en vivo y propuestas culturales.

Librería Guyunusa

Dirección: Tristán Narvaja 1601

A las 21:30 h habrá una conversación en la calle sobre literatura y sexualidad titulada "El living del goce", seguida desde las 22:30 h por shows de música femenina con Charlie Cromo, Espíritu Olímpico y Las Toscas.

Librería Montevideo (con Santa María de los Libros)

Dirección: Tristán Narvaja 1536

A las 20:15 h Juan Carlos Albarado presentará la nueva edición de su libro Tabaré Etcheverry. Vida y obra de un intérprete popular, seguido a las 21:00 h por una mesa de debate sobre las cárceles, la educación y las políticas de reinserción.

Librería Mundos Invisibles

Dirección: Av. Gral. Rivera 2205 De 20:30 a 23:15 h habrá una charla introspectiva y reflexiva a las 20:30 h, seguida de música y palabras íntimas, integrando cánticos, mantras y poesía a las 22:15 h.

Librería Pocho

Dirección: 18 de Julio 2198

De 20:00 a 23:30 h habrá una seguidilla de presentaciones de autores de Editorial Moa Demkroff: Ana María Rappanello presentará Creer para crear. Cómo conectar con el mundo creativo; Mauricio Zieleniec abordará su obra ¿Qué me estás diciendo? (La evolución humana y las religiones); Edison Aguiar presentará su libro de cuentos Volver al Polonio; y Giselle Petrides hablará de su poemario Poemas amanecidos.

Librería Vila

Dirección: Tristán Narvaja 1642 De 23:00 a 01:00 h habrá DJ en vivo en un evento organizado en conjunto con la Librería Areté.

Minerva Libros

Dirección: Tristán Narvaja 1679

A las 20:00 h, Alfonso Lessa presentará su libro A cara de perro, seguido de un interludio de coro. A las 21:30 h se presentará la obra Constelación del Navío (poesía completa de Amanda Berenguer) a cargo de Luis Bravo y Raquel Diana. Finalmente, a las 22:30 h, Manuel Pérez Bravo hablará de su libro ¿Quién se llevó mis vacas? (Sobre el caso Conexión Ganadera).

Pocho Kids

Dirección: Juan Paullier 1546

Desde las 19:00 h se presentará Nenúfar, una antología poética uruguaya que reúne a 13 autores. Luego habrá paneles sobre literatura juvenil, ciencia ficción, Wattpad y autopublicación con escritoras como Sofía Aguerre y Camila Silva, finalizando a las 21:30 h con una charla enfocada en cómic e historieta nacional.

Biblioteca Popular El Cántaro Fresco

Dirección: Altamirano, esquina Luis Alberto de Herrera De 19:00 a 22:00 h la biblioteca tendrá permanentemente un oráculo, dinámicas de "cadáver exquisito" y trueque de secretos, sumando a las 19:30 h una búsqueda del tesoro infantil.

Amuleto Libros de la Arena Malvín

Dirección: Orinoco 4964

Desde las 19:00 h habrá una prolífica agenda de autores presentando sus obras: Lucía Vázquez Sica hablará sobre Belleza química, Marcos Rey presentará su investigación Pachequistas, Fernando Butazzoni dialogará sobre su libro Máxima Pureza, Carlos Rehermann hablará de Parque hotel y el músico Fede Graña presentará su anexo ilustrado y literario En defensa de la mojarra.

Amazonia

Dirección: Maldonado 1775

Desde las 19:00 h se presentarán dos novelas: Claudio Invernizzi conversará sobre Ya ni siquiera miraba las puertas y Gabriel Calderón hará lo propio con Supongamos que el mundo es. Habrá también un podcast en vivo y un show musical de cierre de Ninguna Higuera.

Club Cultural Charco

Dirección: Maldonado 1477

A partir de las 19:00 h, el autor Pablo Casacuberta brindará un micrófono abierto para contestar preguntas libres del público, y se realizará un conversatorio entre el psicoanalista Santiago Lanza y los escritores Eugenia Ladra y Martín Otegui Piñeyrúa. La jornada incluye gastronomía en el patio y recital solista de Camila Ferrari.

El Yelmo de Mambrino

Dirección: Canelones 1716

A las 19:30 h habrá juegos patrimoniales para la familia, seguidos por la presentación del libro sobre la historia de la banda El Peyote Asesino a cargo de su autor Pablo Izmirlian, y música en vivo con La Doña Blues Band.

DAP Libros

Dirección: Jackson 1307 bis

Desde las 18:00 h, la librería ofrecerá descuentos mediante juegos de kermesse como ruletas o tiro de aros, además de brindar talleres prácticos de dibujo, guion de cómics/mangas y creación de props para cosplay.

Lautréamont Librería

Dirección: Maldonado 2045 A

De 22:00 a 23:00 h el espacio contará con la presentación en vivo del artista Chino.

Librería Trazo

Dirección: Bv. Gral. Artigas 1031

De 19:00 a 00:00 h la sede de la FADU albergará diversas ferias de libros y emprendedores, sumado a exposiciones, presentación de publicaciones de la facultad e intervenciones musicales.

Mercadito Eureka

Dirección: San Salvador 1981 La velada tendrá presentaciones ininterrumpidas de libros: a las 19:00 h Leticia Pérez de Sierra presentará Susurros insistentes ante la crueldad y Lilián Toledo hablará de Atisbo/Abismo. A las 21:00 h Santiago Ferreira presentará Aparta/mientos y a las 22:00 h la autora Lidia Martínez Novoa dará a conocer el Tarot de las Videntes.

Oruga Libros

Dirección: Constituyente 2022 De 18:00 a 00:00 h habrá maquillaje pintacaritas para infancias. En cuanto a libros, se presentará el título Palabras para jugar junto a un taller de rimas a las 18:00 h, y a las 20:00 h se presentará Animales bien contados acompañado de una dinámica de letras.

Plaza Café

Dirección: Jackson 885

Entre las 09:00 y las 23:00 h los visitantes podrán elegir libros envueltos "a ciegas", guiados solo por breves descripciones, mientras disfrutan de un micrófono abierto permanente desde la tarde.

Ronda Espacio Creativo

Dirección: Bv. España 2141

Tras la habilitación de descuentos a las 16:00 h, el programa incluye un taller de poesía a las 19:30 h y una sesión de escucha de vinilos a las 21:30 h.

Cultural Alfabeta

Dirección: Miguel Barreiro 3231

Desde las 20:00 h la noche contará con diversas propuestas inmersivas y literarias, comenzando por "Leyendas en poesía y música", donde se relatará la historia de Angus y el cisne en modo recitado y flauta inspirada en la mitología celta. También se realizará la presentación "Otra que yo, con ellos", donde Elisa Lieber presenta su libro Otra que yo junto a Nole Marrone, Gonzalo Cammarota y Salvador Banchero, simulando un formato de radio en vivo pero con público. La música y el texto se entrelazarán en el universo de la artista Paola Larrama bajo la consigna "Un epígrafe, una canción". En el ámbito literario, Mauro Libertella y Gabriel Peveroni conversarán sobre los vínculos, recuerdos y rarezas de Mario Levrero a partir del libro Un hombre entre paréntesis. Además, habrá dos conversatorios profundos: "Escritoras del riesgo", sobre la experiencia, la verdad y el cuerpo como materia literaria; y "Una cartografía de la extrañeza", abordando lo que heredamos, transformamos y no sabemos nombrar entre Ciudad de México, Jujuy y Minas, con Guadalupe Nettel, Salomé Esper, Tamara Silva Bernaschina y Pía Supervielle. Finalmente, el cierre musical estará a cargo de Tallo, ofreciendo post milonga y psicodelia campera.

Las Karamazov

Dirección: Rivera 2670, esquina Soca

De 20:00 a 23:00 h se realizará una pegatina artística colectiva en la fachada y una charla de introducción a la mística literaria femenina en la Edad Media, finalizando con un show acústico de Emilia Olmedo a las 22:00 h.

Libros de la Arena Pocitos

Dirección: Benito Blanco 962, esquina Av. Brasil

A partir de las 19:30 h habrá micrófono abierto de textos cortos y relatos ganadores. A las 21:00 h el autor Germán Di Pierro conversará sobre su libro Efectos especiales, y el cierre será a las 22:30 h con las canciones y mensaje "extraterrestre" del personaje Alias Tuk.

Pocitos Libros

Dirección: Av. Brasil 2561, esquina Brito del Pino

Desde las 19:30 h las presentaciones girarán en torno al tango: luego de una charla inicial, a las 20:30 h se presentará el libro Julio Sosa pa' que sepan cómo soy y a las 21:00 h se hablará del título Tanguitarra, para luego concluir la jornada bailando tango en la vereda a las 21:30 h.

Adagio Librería Café

Dirección: Gregorio Suárez 2741

De 18:30 a 01:00 h el local celebrará la primera edición del concurso "Cartas Pendientes", motivando a los asistentes a escribir cartas en el lugar, siempre acompañados de música en vivo y micrófono abierto de poesía.

Guarida, casa de libros

Dirección: Héctor Miranda 2410

Desde las 18:00 h la programación incluye poesía joven, intercambios de café literario, entrevistas ultracortas a nuevos autores, una serenata literaria declamada desde un balcón por el autor Juan Solá a las 23:00 h, y un inmersivo concierto a oscuras del Coro Guarida a la medianoche.

Isadora Libros

Dirección: Ellauri 661

A las 20:30 h habrá juegos narrativos infantiles para construir finales de cuentos escapados de los libros, seguidos a las 21:30 h por un panel de "Lecturas fracasantes" donde múltiples voces recitarán fragmentos literarios vinculados al fracaso.

Librería El Virrey

Dirección: 21 de Setiembre 2747

Desde las 19:00 h habrá una sucesión de presentaciones literarias de autor: Elisa Lieber hablará de su obra Otra que yo, Camila Suárez presentará Metamorfosis, Alfonso Lessa detallará su obra A cara de perro (21:00 h) y Antonio Ladra presentará su investigación El tridente: poder narco en Uruguay (22:30 h).

Paysandú

El Prisma de Lunares

Dirección: 18 de Julio 876

De 19:00 a 00:00 h se realizarán conversatorios sobre la poeta Anne Carson, lecturas a cargo del colectivo Lectores del Norte, lanzamientos de festivales y una vibrante fiesta callejera que incluye feria, comida y música de La Crisis Uruguaya y Hey Mujik!.

Posta del Libro

Dirección: Ituzaingó 1240

De 18:30 a 00:30 h habrá ajedrez, robótica y una plaza de comidas, mientras la grilla se sucede con animaciones de lectura, presentaciones de cantos escolares, lanzamientos literarios y un cierre final a cargo de Delfi Falco y su banda a las 22:30 h.

Rivera

Eclipsamor Libros

Dirección: Brasil 920

Desde las 19:00 hasta las 02:00 h el espacio integrará a los estudiantes y la calle con muestras artísticas visuales, concursos de narración oral, talleres de pintura y un micrófono libre orientado a la cultura del Hip Hop.

Rocha

Tadi Libros

Dirección: 25 de Agosto 140 esquina Treinta y Tres

De 18:00 a 21:00 h la librería se transformará integralmente en una experiencia inmersiva basada en el universo de Harry Potter y el género de literatura fantástica.

Bolivar

Dirección: Avenida Solari 5829

De 19:00 a 23:00 h el espacio propone tres actos culturales: micrófono abierto de lectura inicial, una ponencia de poesía del siglo XXI sobre nuevas tendencias, y el repique de candombe colectivo para cerrar.

Salto

Librería 33

Dirección: Treinta y Tres 32

De 09:30 a 22:30 h la librería albergará juegos literarios interactivos y un registro en las vidrieras, y desde las 17:00 h sumará talleres de escritura creativa, lectura de poesía de autores locales y un show final de música y percusión a las 21:00 h.

San José

Bellota Libros

*Dirección: Rivera M79 S15, San Fernando

De 20:00 a 00:00 h el local innovará con un Flash Day de tatuajes conviviendo con lecturas literarias locales, charlas con el proyecto de corrección de estilo Tres Tintas y la presentación de la novela de Leonardo Vidal.

Entre Libros

Dirección: Batlle y Ordoñez 643

De 18:00 a 00:00 h el escenario recibirá rotación intensiva de propuestas cada 15 o 30 minutos, incluyendo baile de tango, literatura infantil, jazz, versiones acústicas de Los Beatles, y el cierre rockero en formato solista de Leo Carlini a las 23:30 h.

La Canasta

Dirección: Asamblea 700

De 18:00 a 23:00 h la jornada se enfocará en un taller psicológico para abordar la gestión de emociones en los niños guiándose por el libro infantil "El Monstruo de Colores".

Puro Cuento Libercafé

Dirección: 18 de julio 570

De 18:30 a 00:00 h el espacio narrará cuentos infantiles, dará una charla de educación sexual sobre consentimiento a las 19:15 h, tendrá espectáculos musicales de paisaje criollo, música lorquiana a cargo de la Orquesta Escarlata y cerrará con un vínculo entre canciones y libros elegidos.

Soriano

JoaFel Tienda de Libros

Dirección: José Enrique Rodó 1280

De 17:00 a 00:00 h la comunidad disfrutará de rondas continuas de canto, micrófono abierto estudiantil, lecturas de literatura infantil (como "El Ratón Tintón") y presentaciones grupales con autores locales y el Grupo Vocal Dolores.

Minico

Dirección: Jose Enrique Rodó 814

De 19:00 a 21:30 h el autor Santiago Zefferino abordará su experiencia de redacción en dos segmentos estructurados: primero recorriendo pasajes de sus libros con propuestas para niños y adolescentes, y luego debatiendo con adultos.

Tacuarembó

Librería Difusión Ltda

Dirección: 18 de Julio 316 bis

De 19:00 a 23:00 h el establecimiento combinará actividades lúdicas, cantina y feria de emprendedores con lectura infantil, presentaciones literarias acompañadas de música pop y la actuación final de la murga La Marchanta.