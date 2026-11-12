Se suspendió La Fiesta de la X: organizador anunció la devolución de las entradas

La organización de La Fiesta de la X anunció que el festival previsto para el próximo 11 de diciembre en la Rural del Prado quedó suspendido y será pospuesto "hasta nuevo aviso", frustrando así el regreso del evento cultural tras dos décadas de ausencia en Montevideo.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, los responsables del espectáculo explicaron que la determinación responde a cuestiones operativas y organizativas. "Debido a varios factores, necesarios para realizar un evento de esta magnitud de manera responsable, resolvimos no hacerla este año", señalaron.

En el mismo mensaje, la producción agradeció a "los artistas, proveedores, medios de comunicación, sponsors y autoridades que confiaron en la iniciativa y en esta marca que tanto influyó en la historia de la cultura nacional y sigue latiendo".

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Respecto a quienes ya habían adquirido sus localidades, la organización informó que todos los compradores recuperarán su dinero a través de RedTickets y adelantó que en un próximo comunicado se detallará la fecha en que quedará habilitado el proceso.

L a devolución del importe será gestionada de forma automática al mismo medio de pago utilizado al momento de la compra, por lo que no será necesario que los usuarios realicen ningún trámite ni solicitud previa. Asimismo, aclararon que la acreditación puede demorar hasta 30 días debido a tiempos administrativos y bancarios ajenos a la plataforma.

Un regreso que quedó en pausa

La edición 2026 marcaba el retorno del festival ocho años después de su última realización y 20 años después de su última presentación en la capital. La propuesta apuntaba a un despliegue de 10 horas continuas —desde las 18:00 del 11 de diciembre hasta las 04:00 de la madrugada siguiente— en un predio inédito para el evento, la Rural del Prado, con dos escenarios principales enfrentados entre sí y un tercero con programación en simultáneo.

La grilla proyectada reunía a unos 150 artistas de diversos géneros, encabezada por la banda brasileña Titãs —en el marco de la gira por sus 40 años—, Peyote Asesino, The La Planta y Francis Andreu. También estaban confirmados Los Traidores, Hereford, Los Pericos, Cuatro Pesos de Propina, Maia Castro, La Teja Pride, Flor Sakeo, Soffia Philo, Mota, Flor Infante, Favela - Roda de Samba, La Orquesta de las Mil Melodías, 99% Baladas, Sustancia, The Warehouse-Electrónica, la murga La Justa y la comparsa La Sara del Cordón.

De Punta Carretas a La Paloma: la historia del festival

Nacida en 1999 bajo el nombre de "La Fiesta Final" e impulsada por la recordada emisora rockera X FM (100.3, hoy Aire FM), el festival tuvo su bautismo en el Faro de Punta Carretas y rápidamente se consolidó como uno de los encuentros culturales más convocantes del país.

Durante la década de 2000, en pleno auge del rock uruguayo, itineró por distintos puntos de Montevideo —como las canteras del Parque Rodó y el Parque Batlle—, llegando a reunir hasta 80.000 personas y cruzando música en vivo con teatro, murga y propuestas como el programa argentino La venganza será terrible, de Alejandro Dolina.

En 2007 se trasladó al Parque Roosevelt, en una edición marcada por un fuerte temporal que obligó a suspender el tramo final. Tras más de una década de silencio, el evento tuvo un único regreso en 2018 en la rambla de La Paloma, Rocha, con una programación ecléctica que reunió desde Trotsky Vengarán y La Triple Nelson hasta Márama y Miss Bolivia.