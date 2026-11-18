GTA VI es el videojuego más esperado de la última década y millones de personas en el mundo anhelan jugarlo apenas esté disponible.

En América Latina el juego se habilita el jueves 19 de noviembre a las 00:00, hora local . Ocupa alrededor de 212 GB .

Algunos jugadores pueden entrar antes por una diferencia de huso horario. En Xbox Series X|S, la consola permite cambiar la región a Nueva Zelanda , y con eso el juego se habilita antes que en América Latina.

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En PS5 el procedimiento es distinto: para ese truco necesitás haber comprado el juego o tener una cuenta de esa región .

El juego, la predescarga y las plataformas

GTA VI, desarrollado y publicado por Rockstar Games, es la entrega principal más reciente de la franquicia Grand Theft Auto. La saga es de acción y aventura en mundo abierto: el jugador se mueve con libertad por un mapa y decide cuándo avanzar con las misiones.

Quienes lo reservaron en formato digital pueden predescargarlo antes del estreno. Quien espere a que se habilite para empezar la descarga no va a poder jugar en ese momento, porque con 212 GB demora bastante.

El juego sale solo en PS5 y Xbox Series X|S, y la Series S es la opción más económica de forma nativa. Para PC todavía no hay fecha confirmada.