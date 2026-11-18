Grand Theft Auto VI desembarcó en Metacritic con una calificación provisional de 99 puntos, un logro que lo posiciona en la cima histórica del sitio junto a The Legend of Zelda: Ocarina of Time. La puntuación, basada en 100 reseñas de medios especializados, marca un nuevo récord para Rockstar Games y anticipa una recepción crítica casi unánime.

Este puntaje, que ubica a GTA VI en un pedestal junto a títulos de referencia de la industria, se consolida luego de más de una década de espera desde el lanzamiento de Grand Theft Auto V. La plataforma Metacritic calcula un promedio ponderado de las reseñas profesionales, asignando diferente relevancia a los medios según su trayectoria.

La cifra de 99 puntos es particularmente significativa dado que iguala la marca que ostentaba The Legend of Zelda: Ocarina of Time desde 1998. Rockstar Games, con este nuevo hito, supera sus propios registros previos: Grand Theft Auto IV alcanzó 98 puntos y Grand Theft Auto V llegó a 97.

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La puntuación de 99 en Metacritic para Grand Theft Auto VI en su versión de PlayStation 5 clasifica la recepción como “aclamación universal”, confirmando un consenso crítico excepcional. Este registro lo sitúa por encima de otros títulos aclamados como Tony Hawk’s Pro Skater 2 y Grand Theft Auto IV, ambos con 98 puntos.

Otros juegos emblemáticos como Grand Theft Auto V, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Super Mario Odyssey se encuentran también en las posiciones más altas del ranking histórico con 97 puntos, demostrando la trascendencia de estos lanzamientos.

El impacto de las reseñas críticas

El juego, que transcurre en el estado ficticio de Leonida y tiene como protagonistas a Jason y Lucia, se enfrenta ahora a la expectativa generada por las altas calificaciones. Si bien las valoraciones de los usuarios aún no están disponibles, el consenso crítico previo al lanzamiento posiciona a GTA VI como uno de los títulos más esperados y celebrados de la historia, a la espera de la reacción del público.