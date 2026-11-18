Conocido como la "Torre de Pisa latinoamericana" , por su estructura inclinada y niveles circulares, Colombia avanza con las proyecciones para construir en Bogotá un rascacielos de diseño futurista.

Bautizado como Supersonik , el edificio estará destinado a usos residenciales y hoteleros, destacándose por una fachada de vidrio, terrazas verdes y una arquitectura inspirada en el movimiento de un motor.

El proyecto, diseñado por el estudio Didier Rincón Arquitectos, contempla también la instalación de un helipuerto previsto para situaciones de evacuación, además de espacios de alojamiento, viviendas privadas y servicios exclusivos.

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La "Torre de Pisa latinoamericana" se levantará en la calle 26 número 13B-37, en el centro de Bogotá , cerca de la futura estación 13 de la primera línea del Metro y del proyecto ferroviario Regiotram de Occidente . La ubicación forma parte de un sector que atraviesa un proceso de renovación urbana y que sumará nuevos espacios comerciales, residenciales y de transporte, según destacó la revista AD Magazine .

La propuesta arquitectónica toma como referencia la figura de un motor y utiliza una composición de anillos elípticos que generan una apariencia de movimiento. La fachada combinará vidrio y acero, mientras que las terrazas incorporarán vegetación y espacios abiertos con vistas panorámicas de la capital colombiana.

El arquitecto Didier Rincón, responsable del proyecto, explicó que la intención fue apartarse de las construcciones tradicionales. "La forma elíptica nos parece más amable con la ciudad", señaló durante una entrevista con Delta Arquitectura.

En la misma línea, describió el concepto cinético: aunque la estructura permanecerá inmóvil, su aspecto cambiará visualmente a medida que las personas se desplacen a su alrededor.

En cuanto a sus dimensiones, Rincón señaló que existe una diferencia entre las presentaciones comerciales iniciales, que anuncian 47 pisos, y la descripción técnica brindada por Rincón en octubre de 2026, que habla de 46 niveles y una altura estimada de entre 140 y 150 metros.

El desarrollo combinará aproximadamente 218 apartamentos con 18 oficinas en la base de la torre. También contempla locales comerciales, gimnasio, spa, sauna, baño turco, espacios de reuniones, lavandería, guardería para mascotas y un parque infantil. El helipuerto, por su parte, está previsto como una instalación destinada a evacuaciones.

Otro aspecto del proyecto es su relación con el edificio Panauto, una construcción patrimonial de la década de 1950 que será conservada e integrada al desarrollo. Allí se proyecta el componente hotelero, con accesos independientes de los destinados a los residentes de la torre.

El diseño también contempla medidas vinculadas con la eficiencia energética, como el aprovechamiento de la luz natural, la reutilización de aguas grises y la incorporación de energía solar en la fachada. Los anillos exteriores permitirán sumar jardines y terrazas para conectar visualmente el edificio con los cerros orientales de Bogotá.

En cuanto a los plazos, Supersonik todavía debe completar los trámites de aprobación urbanística y patrimonial. En octubre, Rincón indicó que el objetivo comercial era alcanzar el punto de equilibrio entre marzo y abril de 2027, condición necesaria para avanzar con la obra. La previsión del equipo es comenzar la construcción durante el primer semestre de ese año.