Preocupaciones significativas han surgido entre los empleados de Muse respecto al funcionamiento de su agente de inteligencia artificial. Informes internos señalan que la herramienta está confundiendo conversaciones entre distintas cuentas de usuario y revelando datos privados, lo que genera serias dudas sobre su fiabilidad y seguridad.

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Estos incidentes incluyen la aparición de mensajes sobre solicitudes de cuidado infantil que los usuarios no realizaron, consejos profesionales no solicitados, órdenes de compra inexistentes y saldos de cuentas bancarias ajenas, informó Techcrunch. La gravedad de estos fallos subraya la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de privacidad del agente.

Uno de los empleados describió cómo Muse envió erróneamente en un chat información sobre el clima, incluyendo datos bancarios: “Por cierto, dos actualizaciones bancarias, tu saldo de Capital One es de $2722.58, tu saldo de Charles Schwab es de $5899.57”. Otro caso documentado reveló que el agente sugirió a una usuaria responder un mensaje de su hermana en Signal, una aplicación de mensajería encriptada.

Fallos de privacidad en la herramienta de Meta La usuaria afectada expresó su sorpresa y preocupación ante este evento, destacando que no había otorgado acceso a otras aplicaciones ni recordaba haber sido consultada al respecto. Este incidente, calificado como una “violación extrema de la privacidad”, pone en tela de juicio la gestión de datos sensibles por parte de la IA.