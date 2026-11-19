Las acciones de Anthropic subieron más de 34% en su debut en el Nasdaq y llevaron a la empresa a una valoración de unos US$ 2 billones . La acción, que cotiza bajo el símbolo ANT, abrió a US$ 111,50, frente a los US$ 83 que la empresa había fijado el miércoles.

Anthropic vendió 980 millones de acciones, unas 956 millones de ellas nuevas, y recaudó US$ 81.300 millones , una cifra récord. De ese monto, la empresa captará unos US$ 79.400 millones. Los aseguradores tienen además una opción para comprar hasta 147 millones de acciones más, lo que llevaría el total a unos US$ 93.500 millones.

La valoración supera la de SpaceX, que en junio recaudó US$ 75.000 millones en su salida a bolsa y alcanzó los US$ 1,77 billones. Según Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, la demanda parece superar la oferta. Dan Ives, de Yorkville Ives & Co, afirmó que la operación debería ayudar a recuperar la confianza de los inversores.

El debut ocurre después de una caída de las acciones de empresas de IA y con dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en el sector. Nvidia, que también invierte en Anthropic, quedó sacudida por la renuncia de su CEO, Jensen Huang , tras admitir una relación extramatrimonial con una mujer a quien los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideraban una posible espía de China.

Los ingresos de Anthropic, fundada en 2021 por los hermanos Dario y Daniela Amodei tras dejar OpenAI, llegaron a US$ 17.000 millones en el tercer trimestre, frente a US$ 1.400 millones del mismo período del año anterior. Gran parte proviene de clientes que pagan por usar sus modelos para programar.

Riesgos, críticas y filantropía

En la sede del Nasdaq, Amodei dijo: “Hoy la empresa queda en una posición financiera más sólida y con ello se fortalece nuestra resolución de hacer lo correcto”. Sobre las presiones externas, fue tajante: “No nos doblegaremos ante presiones comerciales o políticas”.

En cuanto al ritmo de desarrollo, el CEO afirmó que la empresa va a pautar el entrenamiento y el despliegue de sus sistemas “tomando tanto tiempo como sea necesario para tener confianza en que son seguros y permanecerán bajo control humano”.

El prospecto de la salida a bolsa advierte que los sistemas más avanzados podrían plantear riesgos catastróficos o existenciales para la sociedad si no se desarrollan y usan de forma responsable. La senadora demócrata Elizabeth Warren criticó que la empresa no responde a las amenazas que una salida fallida supondría para los ahorros de jubilación de los estadounidenses. Una decena de manifestantes protestó frente al Nasdaq.

En paralelo, según TechCrunch, el Fondo de Beneficio Público de Anthropic recibió 5% de las acciones, casi 850 millones, y su primer compromiso es de US$ 200 millones para estudiar el impacto de la IA en los trabajadores. A eso se suman las donaciones de los empleados y el aporte de contrapartida de la empresa.

TechCrunch estima que, en conjunto, la filantropía podría alcanzar los US$ 156.000 millones, siempre que los empleados cumplan sus promesas. Entre los destinos probables figuran GiveWell, Longview Philanthropy y Giving What We Can, además de investigación en seguridad de la IA