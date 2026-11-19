El equipo de Google Chrome ha desarrollado una innovadora estrategia para el entrenamiento de sus agentes de IA basados en los modelos Gemini. Ante la necesidad de que estas inteligencias artificiales naveguen y operen de manera segura en el mundo real, la empresa optó por la creación de un universo digital paralelo completamente bajo su control.
Este entorno, denominado "Dimensión Espejo", recrea la complejidad y diversidad de Internet, incluyendo sitios de redes sociales, plataformas de compras y paneles bancarios, pero de forma aislada, informo Wired. El objetivo es que los agentes de IA aprendan a interactuar con las webs de manera similar a como lo harían los usuarios reales, enfrentando además pruebas de resistencia contra ataques de seguridad.
Charles Qian, ingeniero en el equipo de seguridad de IA de Chrome, explicó que el vasto y a menudo hostil espacio de exploración de la web requiere una preparación exhaustiva para los agentes. Hemos visto cómo el agente empieza a desarrollar un sentido maduro del juicio en cuanto a saber qué información es realmente necesaria para una tarea y cuándo solicitar la confirmación al usuario, afirmó.
Entrenamiento seguro contra posibles ataques
La construcción de esta "Dimensión Espejo" presentó el desafío de replicar la escala y variedad de la web real de manera rápida. Para lograrlo, los desarrolladores emplearon agentes de desarrollo de sitios web y aplicaciones web guiados por un sistema de IA diseñado específicamente para crear servicios web y flujos de datos realistas. Estos agentes simulan acciones como ingresar códigos promocionales o completar perfiles en redes sociales.
Avances para la seguridad en la navegación
Para permitir que los agentes utilizaran Chrome real y así garantizar un entrenamiento preciso, los investigadores tuvieron que implementar modificaciones complejas, como la creación de certificados web falsificados para las comprobaciones de validez. Sin embargo, Google enfatiza que estas vulnerabilidades fueron facilitadas por el acceso privilegiado del equipo dentro de su entorno controlado y no afectarían a los usuarios de Chrome en la web abierta.
Doug Turner, director de ingeniería de Google, señaló que este enfoque es un primer paso para la inversión continua en el entrenamiento de modelos de IA. Estamos compartiendo este enfoque para que otros equipos, tanto interna como externamente, piensen en hacerlo de esta manera, comentó.