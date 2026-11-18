Apple experimentó una significativa interrupción en varios de sus servicios esenciales durante la jornada de este martes, afectando a millones de usuarios en todo el mundo. Las plataformas más afectadas incluyeron iCloud, la tienda de aplicaciones App Store, Apple Pay y Apple Music.

La página de estado del sistema de la compañía confirmó que las incidencias comenzaron alrededor de las 11:45 hora local. Los problemas con iCloud, particularmente en los servicios de cuenta e inicio de sesión, generaron inconvenientes para acceder a dispositivos y plataformas asociadas, lo que provocó que algunos usuarios no pudieran activar sus nuevos iPhones.

Las fallas se extendieron a AppleCare en dispositivos y a la plataforma de música digital, Apple Music. El portal especializado DownDetector registró miles de informes de incidencias por parte de los usuarios, reflejando la magnitud del problema que impactó la experiencia de quienes dependen de los ecosistemas de Apple para sus actividades diarias.

Esta interrupción en los servicios de Apple se suma a una reciente ola de incidentes tecnológicos que han afectado a otras grandes compañías. Días atrás, Microsoft experimentó fallos en sus sistemas de nube que impactaron servicios como Outlook y Teams, atribuidos a problemas de software en cascada.

Otras entidades bancarias importantes en Estados Unidos, como JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, también reportaron fallos en sus servicios. Si bien las especulaciones iniciales de los usuarios apuntaban a ciberataques, las empresas, incluida Apple, han indicado que las causas principales fueron problemas técnicos internos y errores de software, no ataques dirigidos.

Apple comunicó que la mayoría de sus sistemas se encuentran nuevamente operativos tras una actualización interna que provocó las interrupciones. La empresa aseguró estar trabajando para restablecer por completo la normalidad en todos sus servicios lo antes posible.

Las afectaciones se extendieron a otros servicios como Apple School Manager, iCloud Mail, y las aplicaciones web de iCloud (iCloud.com), además del Programa de Compra por Volumen. Para las 6 PM ET del martes, la página de estado de Apple confirmaba la resolución de todas las incidencias reportadas, devolviendo la tranquilidad a sus usuarios.