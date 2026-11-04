Uruguay lidera América Latina en uso per cápita de Claude, la IA de Anthropic

Uruguay encabeza el ranking de uso per cápita de Claude en América Latina , según los datos del Anthropic Economic Index actualizados el 26 de junio de 2026. El país registra un índice de 1,89x y queda en el puesto 33 entre los 121 países medidos a nivel global.

El valor de 1,89x corresponde al Anthropic AI Usage Index (AUI) , la métrica que Anthropic creó para medir qué tan intensivamente se usa Claude en una geografía, ajustando por el tamaño de su población.

La fórmula divide la participación de un país en el uso total de Claude entre su participación en la población mundial en edad de trabajar . El valor 1,0 es la línea base: significa que el uso es proporcional a la población. Todo lo que esté por encima indica sobre-representación.

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Con un 1,89x, Uruguay usa Claude casi 90% más de lo que cabría esperar por su participación en la población mundial en edad de trabajar. Para dimensionar: Australia lidera el uso per cápita global con un AUI de 6,40, es decir, un 540% más de lo esperado. La siguen Singapur (481% más), Suiza (402% más), Luxemburgo (385% más) y Nueva Zelanda (384% más).

Detrás de Uruguay en América Latina aparecen Chile (1,84), Costa Rica (1,57) y Argentina (1,48). Más atrás quedan Panamá (1,28), Colombia (1,18) y Perú (1,05). Brasil, la mayor economía regional, queda apenas por debajo del promedio esperado con 0,96. Siguen República Dominicana (0,67), México (0,63), Paraguay (0,59), El Salvador (0,59), Ecuador (0,58), Bolivia (0,56), Guatemala (0,37), Honduras (0,26) y Haití (0,14).

Tareas, materias y trabajo: en qué se usa Claude en Uruguay

El uso más frecuente en Uruguay es la tarea escolar, con el 7,7% de las conversaciones registradas. Le siguen la redacción promocional (4,5%), el desarrollo web front-end (4,2%) y el armado de ideas para arrancar un emprendimiento (3,4%).

El resto del top 10 lo integran matemática y teoría de la computación (2,1%), textos para presentarse profesionalmente (2,1%), redacción laboral (2,0%), escritura formateada (1,9%), presentaciones con diapositivas (1,8%) y apoyo emocional y de bienestar (1,6%).

Cuando el reporte agrupa las conversaciones por categoría ocupacional, el bloque de tareas vinculadas a programación, análisis y sistemas concentra el 25,9% del uso en Uruguay. Educación y bibliotecas aparece segundo con 12,1%, y arte, diseño, entretenimiento y medios tercero con 11,6%.

Más atrás aparecen ventas (9,2%), soporte administrativo (8,5%), gerencia (6,9%), finanzas y negocios (5,1%) y arquitectura e ingeniería (4,6%). Son los rubros donde la herramienta se está integrando con más fuerza al trabajo cotidiano, según los datos del índice de Anthropic.