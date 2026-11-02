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Volvieron a funcionar sistemas de compras estatales tras las fallas en PHP: ¿qué continúa caído?

El organismo retiró los sistemas de línea para aplicar parches y el 30 de octubre confirmó el restablecimiento de tres de ellos.

2 de noviembre de 2026 18:43 hs
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La Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) restableció tres de sus sistemas después de retirarlos de línea por vulnerabilidades críticas en PHP, el lenguaje de programación con el que funcionan sus plataformas. El organismo informó que el Sitio de Compras Estatales, el SICE y la Interfaz de Publicación sin catálogo volvieron a operar el viernes 30 de octubre a las 18:17.

La interrupción comenzó el jueves 22 de octubre, cuando la agencia dio de baja varias herramientas siguiendo las recomendaciones de ciberseguridad vigentes. La decisión buscó evitar que los sistemas permanecieran expuestos mientras se trabajaba en la aplicación de los parches correspondientes, tal como informó El Observador el pasado 26 de octubre.

En ese momento, cinco plataformas quedaron fuera de servicio: el Sitio de Compras Estatales, la Tienda Virtual, el Simulador de Regímenes de Preferencia, el SICE —Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales— y la Interfaz de Publicación sin catálogo.

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El aviso publicado por ARCE el 30 de octubre confirmó que tres de esos sistemas fueron restablecidos en el ambiente de Producción: el Sitio de Compras Estatales, el SICE y la Interfaz de Publicación sin catálogo.

La agencia indicó que continuaba trabajando para recuperar la Tienda Virtual y el Simulador de Regímenes de Preferencia. También incluyó entre los servicios pendientes la Consulta de Publicaciones XML. El comunicado no precisó cuándo volverían a estar disponibles ni detalló en qué consistían las vulnerabilidades detectadas en PHP.

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