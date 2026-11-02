Ciberataques afectaron sistemas de refrigeración de supermercados en cuatro países europeos

Un ciberataque dejó con problemas los sistemas de refrigeración de supermercados en Bélgica, Luxemburgo, Suecia y Estonia. Los incidentes, registrados este lunes, obligaron a activar medidas de emergencia y desechar alimentos. Las autoridades investigan si los casos forman parte de una campaña coordinada.

En Bélgica y Luxemburgo, la cadena Delhaize confirmó que alrededor de 40 tiendas sufrieron alteraciones durante la madrugada. La empresa, perteneciente al grupo Ahold Delhaize, dijo que investiga un incidente informático y que sus equipos técnicos trabajan para determinar su alcance.

Según medios belgas, algunos congeladores llegaron a temperaturas cercanas a los 15 °C por la interrupción de los compresores. Varios supermercados recurrieron a camiones frigoríficos para preservar los productos, mientras otros tuvieron que desechar mercadería por la ruptura de la cadena de frío.

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Sabcobel, la empresa de refrigeración que presta servicios a Delhaize, movilizó técnicos tras detectar una veintena de sistemas afectados. Su director ejecutivo, Stephan Moelans, dijo a medios belgas que los evaporadores habrían sido configurados en modo de descongelación, una manipulación compatible con un ciberataque.

También se reportaron problemas en 15 establecimientos de Carrefour Bélgica, además de tiendas de Spar y varias carnicerías de Amberes.

En Suecia, las cadenas ICA y Coop informaron alteraciones en sus sistemas de refrigeración. Una tienda de ICA publicó en redes sociales que sus refrigeradores y congeladores habían sido hackeados y configurados a 50 °C. Luego comunicó que había retomado sus operaciones.

El Centro Nacional de Ciberseguridad de Suecia investiga varios incidentes relacionados con sistemas de refrigeración en supermercados. Su director, John Billow, afirmó que en las últimas semanas las autoridades detectaron numerosos dispositivos de tecnología operativa expuestos a internet y sin las actualizaciones de seguridad necesarias.

Investigan si los casos están vinculados

En Estonia, la empresa tecnológica Kitman Coldtech informó que una cadena de supermercados sufrió una manipulación remota que elevó la temperatura de sus equipos hasta los 50 °C. La compañía no identificó al comercio afectado.

Los episodios se producen semanas después de un ataque registrado en octubre en Francia, con repercusiones en Bélgica y Países Bajos. Según la policía, los responsables tomaron el control de sistemas de refrigeración en cientos de supermercados y elevaron las temperaturas, lo que provocó incendios, daños en equipos y pérdidas de alimentos.

Ninguna autoridad identificó públicamente a los responsables de los incidentes recientes y tampoco hubo una reivindicación. Las investigaciones siguen en curso para determinar si los casos de las últimas horas están relacionados.