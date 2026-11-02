Quién es Ruja Ignatova, la única mujer que integra la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

La Oficina Federal de Investigación (FBI) mantiene a Ruja Ignatova entre los diez fugitivos más buscados por su presunta participación en una de las mayores estafas vinculadas con las criptomonedas , un caso que dejó miles de millones de dólares en pérdidas para inversores de distintas partes del mundo.

Conocida como la "Cryptoqueen", la empresaria de origen búlgaro desapareció en octubre de 2017, poco después de que se emitiera una orden de arresto en su contra. Desde entonces, su paradero es desconocido y continúa siendo buscada por la Justicia estadounidense.

La investigación apunta a su papel como fundadora y principal promotora de OneCoin , una supuesta moneda digital que fue presentada como una alternativa capaz de competir con Bitcoin .

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Ruja Ignatova nació el 30 de mayo de 1980 en Bulgaria y se mudó a Alemania con su familia cuando era chica, donde estudió Derecho y obtuvo un doctorado en la Universidad de Constanza . También aseguró haber pasado por la Universidad de Oxford y trabajado para la consultora internacional McKinsey .

Esos antecedentes académicos y profesionales fueron parte de la imagen que construyó para ganarse la confianza de los inversores. Con una presentación sofisticada y grandes eventos internacionales, logró reunir a miles de seguidores alrededor de su proyecto, según advirtió la cadena BBC.

Ruja Ignatova

En 2014, Ignatova creó OneCoin junto con el empresario Karl Sebastian Greenwood. La compañía, con sede en Bulgaria, vendía una supuesta criptomoneda que se presentaba como una alternativa capaz de competir con Bitcoin. Para sumar inversores, ofrecía paquetes de compra y utilizaba un sistema de marketing multinivel que premiaba a quienes incorporaban nuevos participantes, incluidos familiares y conocidos.

Pero detrás de esa propuesta había algo muy distinto. Aunque OneCoin decía tener su propio blockchain, los investigadores detectaron que no funcionaba como una criptomoneda convencional. A diferencia de otras monedas digitales, sus operaciones no tenían las características de transparencia y descentralización propias de esta tecnología.

El FBI describió a la compañía como una empresa que "comercializaba una criptomoneda ficticia" y sostuvo que Ignatova y sus cómplices utilizaron declaraciones falsas para convencer a los inversores de comprar paquetes de OneCoin. Según el organismo, el fraude habría provocado pérdidas superiores a los 4000 millones de dólares.

Con el paso del tiempo, el negocio empezó a mostrar fisuras. La empresa demoró la puesta en marcha de una plataforma que supuestamente permitiría cambiar OneCoin por dinero convencional, mientras crecían las dudas de quienes habían invertido. En paralelo, Ignatova llevaba una vida de lujo, con propiedades millonarias en Bulgaria y un yate privado.

El 25 de octubre de 2017, la empresaria tomó un vuelo desde Sofía, Bulgaria, hacia la ciudad griega de Atenas. Para entonces, ya había sido acusada formalmente en Estados Unidos y pesaba sobre ella una orden federal de arresto. Los investigadores creen que pudo haberse enterado de que avanzaba la causa en su contra y que por eso decidió escapar. Desde aquel viaje no volvió a ser vista públicamente.

Ruja Ignatova

En febrero de 2018, una nueva acusación amplió los cargos en su contra. Entre ellos figuran conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y delitos vinculados con el fraude de valores.

Aunque desde su desaparición surgieron distintas versiones sobre dónde podría estar, ninguna permitió confirmar su paradero. La investigación sigue abierta y Ruja Ignatova continúa prófuga.

El FBI la incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados el 30 de junio de 2022. Con esa inclusión, se convirtió en la undécima mujer en formar parte del registro desde su creación, en 1950. Actualmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita lograr su arresto o condena.