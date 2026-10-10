Arrasa en Netflix Uruguay: así es "Unabomber", la historia del genio matemático que mantuvo en vilo al FBI

Estrenada el 25 de septiembre y posicionada hoy como la película más vista de Netflix Uruguay , "Unabomber" se consolida como uno de los títulos más elegidos por los suscriptores de la plataforma.

Dirigida por Janus Metz , la trama gira en torno a Ted Kaczynski , un brillante estudiante de Harvard que terminó convertido en el responsable de una campaña de atentados con paquetes bomba en Estados Unidos .

La producción combina drama, suspenso e investigación criminal para reconstruir uno de los casos más conocidos de la historia del FBI . A través de una narración basada en hechos reales, "Unabomber" explora tanto el pasado del criminal como el trabajo de los investigadores que intentaron identificarlo y detenerlo.

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La película reconstruye la investigación sobre Ted Kaczynski , un matemático estadounidense que abandonó su vida académica y se convirtió en el responsable de una serie de atentados con paquetes bomba. Durante casi dos décadas, sus ataques mantuvieron en alerta a las fuerzas de seguridad y dejaron víctimas fatales y decenas de heridos.

En la ficción, la agente del FBI Joanne Miller, interpretada por Shailene Woodley, encabeza el equipo encargado de encontrar al responsable. Para avanzar en la pesquisa, los investigadores analizan las características de los explosivos, los destinatarios de los paquetes y los patrones que podrían vincular los distintos ataques. Cada nueva pista permite reconstruir parte del recorrido del sospechoso, aunque identificarlo representa un desafío para quienes llevan adelante el caso.

La investigación también se adentra en el pasado de Kaczynski y en su formación intelectual. Jacob Tremblay interpreta al protagonista durante su juventud, una etapa clave para comprender el recorrido personal que presenta el largometraje. Por su parte, Russell Crowe encarna al profesor Henry Murray, mientras que Annabelle Wallis interpreta a Christiana Morgan.

La historia real de "Unabomber", el genio matemático que burló al FBI

Ted Kaczynski fue un matemático estadounidense que se convirtió en uno de los criminales más buscados por el FBI tras una serie de atentados con explosivos. Ingresó a la Universidad de Harvard a los 16 años y obtuvo un doctorado en Matemáticas en la Universidad de Michigan. Sin embargo, abandonó su carrera académica y se instaló en una cabaña aislada en Montana, donde llevó una vida alejada de la sociedad.

Entre 1978 y 1995, envió paquetes bomba a distintos puntos de Estados Unidos, con objetivos vinculados a universidades, aerolíneas y otras instituciones. Los ataques provocaron tres muertes y dejaron 23 personas heridas. La investigación recibió el nombre de UNABOM, una denominación que dio origen al apodo Unabomber, con el que se hizo conocido públicamente.

En 1995, el responsable Kaczynski elaboró un manifiesto en el que cuestionaba el avance tecnológico y la sociedad industrial. Tras exigir su publicación, las autoridades accedieron con la esperanza de que alguien reconociera al autor por sus ideas y su estilo de escritura. Su hermano, David, encontró similitudes entre el texto y escritos de Ted, por lo que decidió comunicar sus sospechas a los investigadores.

La información aportada permitió avanzar en la pesquisa. El 3 de abril de 1996, agentes federales detuvieron al joven en su vivienda de Montana, donde encontraron materiales para fabricar explosivos, documentos manuscritos y una bomba sin enviar. Las pruebas reunidas lo vincularon con los ataques que habían mantenido en alerta a las autoridades durante años.

En 1998, Kaczynski se declaró culpable y recibió una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en 2023, a los 81 años, mientras permanecía bajo custodia federal. Su caso quedó marcado por la prolongada búsqueda policial y por el manifiesto en el que expuso su rechazo a la tecnología y al modelo de sociedad industrial.