La NASA abre su hackatón global en Uruguay: cómo participar y qué desafíos hay que resolver

El NASA Space Apps Challenge, el hackatón más grande del mundo , tendrá una nueva edición en Uruguay el sábado 14 y domingo 15 de noviembre , con sedes presenciales en seis departamentos y la posibilidad de participar también de forma online.

El evento lo organiza Space Uruguay, que lleva adelante la convocatoria local desde 2019. En esta edición cuenta con el apoyo de Alumni Uruguay y la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay , en el marco de Freedom250.

Habrá sedes presenciales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto, Rivera y Paysandú . La inscripción se realiza en una de cinco locaciones: Montevideo, Ciudad de la Costa, Punta del Este, Salto y Rivera. Quienes no puedan asistir a una sede pueden sumarse online desde cualquier punto del país.

En Montevideo las sedes son la Universidad Católica del Uruguay –Av. 8 de Octubre 2738–, el Colegio San Miguel y el Colegio Cervantes. En Ciudad de la Costa y Punta del Este recibe North Schools, con una sede adicional en el Aeropuerto Internacional de Punta del Este. En Salto la sede es la UCU, en Rivera el ITR Norte de UTEC y en Paysandú el Polo Educativo Tecnológico PET II.

Se participa en equipos de 1 a 6 personas, de todas las edades y perfiles. No hace falta saber programar: hay lugar para diseño, comunicación, ciencia, educación y negocios. Los menores de 18 años participan con autorización de una persona adulta responsable. La inscripción está abierta en spaceappschallenge.org y en spaceuruguay.org/space-apps/2026.

Desafíos reales con datos de la NASA

Durante 48 horas, cada equipo elige uno de los 14 desafíos oficiales publicados por la NASA –de nivel principiante, intermedio y avanzado– y desarrolla una solución con datos abiertos de la agencia y de otras 17 agencias espaciales socias. El tema global de 2026 es The Next Frontier.

Entre las consignas hay propuestas como una aplicación para monitorear la salud de los astronautas durante una misión, un juego infantil para gestionar una base lunar o marciana, la búsqueda de lugares análogos en la Tierra –como el desierto de Atacama o el Valle de la Muerte– para probar equipos antes de una misión, el uso de datos satelitales para adaptar la producción agrícola al cambio climático y el análisis de cambios en la superficie terrestre con el radar satelital NISAR.

Los mejores proyectos de cada sede uruguaya pueden ser nominados a la instancia global. Los diez mejores del mundo acceden a reconocimiento internacional y a la oportunidad de presentar su solución ante funcionarios de la NASA. En 2025, el hackatón reunió más de 114.000 inscriptos en 167 países; en Uruguay participaron 482 personas en 110 equipos, que presentaron 75 proyectos.