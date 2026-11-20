Grand Theft Auto VI mantiene la posibilidad de asaltar, matar y consumir drogas, pero incorpora un eje en la historia de la saga: el vínculo entre sus dos protagonistas, Jason y Lucía. La relación fue destacada por la crítica, aunque algunas de las decisiones del juego también generaron quejas entre jugadores.

Rockstar, la empresa que desarrolló el juego, pone el énfasis en el vínculo entre Jason y Lucía . "Jason y Lucía siempre han sabido que las cartas estaban en su contra", señala en su sitio web .

Según la compañía, después de que un golpe sale mal, ambos quedan atrapados en una conspiración criminal que atraviesa el estado ficticio de Leónida y se ven obligados a depender más que nunca el uno del otro para sobrevivir.

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La historia de amor fue destacada por varias reseñas. The New York Times tituló la suya "Grand Theft Auto VI te robará el corazón" y sostuvo que la saga madura con un juego sobre el amor, las relaciones y el cuidado de la pareja.

El crítico Yussef Cole también observó que la serie había contado, en general, historias de hombres que perseguían de forma egocéntrica su propio éxito.

Keza MacDonald le dio cinco estrellas en The Guardian y escribió que es el primer GTA en el que siente que las mujeres son tratadas como personas. La crítica aclaró que sigue habiendo sexismo en el mundo del juego y que no lo considera necesariamente feminista.

Por su parte, Wired reunió comentarios de jugadores y personalidades de internet molestos por algunas tareas cotidianas y por la forma en que el juego presenta las relaciones con las mujeres.

La versión para PlayStation 5 de GTA VI obtuvo 99 puntos sobre 100 en Metacritic, según reportes publicados el 20 de noviembre, basados en 151 reseñas. La puntuación empata con la de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, de 1998, y puede cambiar a medida que se agreguen críticas.

La desarrolladora uruguaya de videojuegos Laia Barboza contó a El Observador que es jurado de los Game Developers Choice Awards, premios vinculados a la Game Developers Conference. Su nombre figura en el listado oficial del jurado.

Según relató, recibió de Rockstar un documento que describe GTA VI como "una historia de amor", con una narrativa situada en un contexto delictivo. Dijo que esa forma de presentarlo es lo que más le llama la atención para jugarlo y que deberá probarlo para luego votarlo.

Qué mecánicas cambiaron

GTA VI dejó atrás la posibilidad de contratar prostitutas, una mecánica presente en la saga desde GTA III. Consultada por Shacknews, Rockstar explicó que los elementos incluidos en el juego fueron elegidos para acompañar la historia y las motivaciones de Jason y Lucía.

Jason y Lucía pueden asistir a clubes y pedir bailes privados, juntos o por separado. Sin embargo, ya no está la dinámica de GTA V que permitía llevar a una bailarina a casa y tener un encuentro sexual con ella.

Otros personajes pueden coquetear con Jason. Pero, según informó el periodista Jason Schreier, los protagonistas solo pueden besar a su pareja.

La relación se desarrolla a través de actividades compartidas, como bailar, salir juntos o prestarse atención. El juego incluye un comando para que Jason y Lucía se tomen de la mano cuando están juntos.

El director de desarrollo de Rockstar North, Rob Nelson, explicó que el jugador puede cuidar el romance o dejar que se enfríe, aunque ambos continúen trabajando juntos.

En GTA V el jugador alternaba entre tres protagonistas; en GTA VI controla a Jason y Lucía, pareja y compañeros de delitos. Según MeriStation, el estado del vínculo modifica algunas interacciones y puede influir en el final.

El juego asigna a cada protagonista un perfil criminal según su comportamiento. Quien actúa con discreción y evita muertes innecesarias puede mantener un perfil más "profesional"; quien ejerce violencia extrema contra civiles, policías o animales puede avanzar hacia categorías más violentas, incluida una que en inglés se denomina Psycho.

Las consecuencias incluyen cambios en la reacción policial y en algunas habilidades. Según MeriStation, el perfil también puede influir en la historia y el desenlace.

Si la conducta extremadamente violenta se mantiene, se puede alcanzar una categoría permanente llamada Irredeemable en inglés. El sistema clasifica la conducta de los personajes dentro del juego; no diagnostica al jugador.

Los enfrentamientos permiten incapacitar sin matar, por ejemplo al apuntar a una extremidad o dejar inconsciente a un enemigo. Esto puede servir para completar algunos robos con menos consecuencias. De todos modos, GTA VI sigue siendo un juego violento y tiene misiones con tiroteos.

Además de las estrellas de búsqueda, la policía puede contar con información sobre la ropa, el vehículo, el arma o el acompañante, según lo que hayan registrado testigos o cámaras. Cambiarse de ropa o de vehículo, o destruir grabaciones, puede ayudar a escapar.

El máximo vuelve a ser de seis estrellas; en GTA V era de cinco.

Los robos admiten más preparación. Además de entrar armado y exigir el dinero, en algunos lugares se puede buscar otra entrada, desactivar alarmas, destruir grabaciones o coordinar tareas con el compañero. Los asaltos a comercios ya existían en GTA V; lo que cambia es la cantidad de variables que pueden intervenir.

Robar un auto estacionado también puede requerir más trabajo: algunos vehículos tienen sistemas de seguridad que exigen herramientas que se consiguen a medida que se avanza.

Según explicó Nelson a IGN, eso no impide quitarle un vehículo a un conductor: la limitación se aplica a determinados autos estacionados.

En GTA V se podía cargar una enorme cantidad de armas a la vez. En GTA VI hay límites: se pueden llevar dos armas cortas y dos largas, además de otros elementos. Si se llevan dos armas largas, una debe quedar visible en la mano.

El baúl del vehículo personal sirve para guardar equipo, ropa o botín, y el auto necesita combustible. Según MeriStation, estas tareas agregan realismo, aunque en su experiencia no se volvieron una carga constante.

Los peatones, personajes controlados por el juego conocidos como NPC, pueden hablarle al jugador, intentar robarle, responder si los molesta o intervenir en situaciones que aparecen mientras recorre la ciudad. Las reseñas destacan una mayor variedad de encuentros y reacciones frente a GTA V.

En internet circuló que no era posible disparar en clubes gay. El crítico del Washington Post Gene Park señaló que el club del video no era específicamente LGBTQ y que el juego no permite disparar dentro de las discotecas en general.