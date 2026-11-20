Las búsquedas de GTA VI en Mercado Libre Uruguay se multiplicaron por 13 en una semana , según datos de la plataforma al 18 de noviembre, un día antes del lanzamiento del juego para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Según la plataforma, hay una intención clara de comprar el juego en formato físico : aparecen "GTA 6 PS5", "GTA 6 físico", "GTA 6 disco" y "juego GTA 6". El juego no se vende en disco: la versión física es una caja que trae un código para descargarlo.

También se reactivaron las búsquedas de "GTA 5" y "GTA IV", los títulos anteriores de la saga.

Frente a las semanas previas, el efecto se concentra en las plataformas del juego. Las búsquedas de PS5 en todas sus variantes subieron 457% , con las versiones Pro y slim, digital y estándar. "Xbox Series" crece 401% y "Xbox Series S" llega a 519%.

Los joysticks suben 40%: "control PS5" avanza 102%, "joystick PS5" 73% y "mando PS5" 53%. Ya aparecen búsquedas de controles con el diseño del juego, como "control PS5 GTA 6".

El rubro de PC gamer y componentes crece 49%, aunque el juego no está disponible para PC por ahora. "Computadora gamer" sube 118%, "PC gamer completa" 61% y "PC gamer" 52%. Las búsquedas de placas de video aumentaron 124%.

Lo que dicen las tiendas uruguayas

Las tiendas consultadas por El Observador describieron más movimiento comercial por el lanzamiento. La mayor suba la informó iPlace: según Mariana de los Santos Ruete, coordinadora de Marketing, se duplicaron las ventas de consolas y se triplicaron las de joysticks respecto del mes anterior.

En GameStop se agotaron las consolas, según Joaquín Ferrer, del equipo de Marketing, y se vendieron muchos juegos y joysticks edición GTA VI. Esperan más stock en unos días. Martín Games dijo que desde hace un año la gente reserva consolas por el juego.

Gabriel Dittrich, dueño de XUruguay, contó que las preventas arrancaron con ritmo normal, pero la semana pasada "explotaron". Lo que esperaban vender en el mes posterior al lanzamiento se vendió antes de que el juego saliera.

Las previsiones previas al lanzamiento ubican al juego cerca de los 15 millones de unidades y con ingresos superiores a US$ 1.500 millones. En tiendas uruguayas, según un relevamiento del 18 de noviembre, la PS5 Slim Digital oscila entre $ 37.990 y $ 42.210.