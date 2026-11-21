Así indica el sitio web del GTA VI en la web de PlayStation cuando uno quiere comprarlo. Ese texto está acompañado de una imagen que dice M+17 (significa que está prohibido para menores de 17 años). En Europa, la normativa es para menores de 18 años.

Con el lanzamiento de este popular videojuego volvió la pregunta que acompaña a los videojuegos: ¿son violentos y generan violencia? Los estudios citados no encuentran relación entre jugar títulos violentos y las conductas agresivas, aunque un informe uruguayo advierte sobre otros riesgos para menores.

Laia Barboza, una de las desarrolladoras de videojuegos más importantes de Uruguay, planteó en un mensaje que GTA es un juego para mayores de edad y que hay que respetar las clasificaciones.

Así lo han dicho los propios productores de Rockstar Games, la empresa que lo desarrolló. “Nuestros juegos no están diseñados para jóvenes”, dijo Lazlow Jones, guionista y productor que trabajó durante años en GTA a BBC. “Diseñamos juegos para adultos porque somos adultos”.

En el mismo sentido se refirió Cecilia López Hugo, comunicadora y educadora uruguaya, fundadora de la asociación civil Pensamiento Colectivo, enfocada en la ciudadanía digital y los derechos humanos en entornos digitales, quien planteó respetar la recomendación de edad.

López Hugo enumeró el contenido que, según indicó, incluye el juego: violencia explícita, apuestas, lenguaje soez y la hipersexualización.

En mensajes, López Hugo afirmó: "de por sí el juego es por lo menos problemático y se suma la lógica de la tendencia en las redes sociales". Y describió esa dinámica: "Como todo el mundo habla, yo [también] quiero hablar, como parece que todos juegan yo también".

Insistió en que "las personas adultas tienen la responsabilidad de informarse sobre los consumos culturales antes de habilitarlo". Y sumó: "Si los sitios de clasificación de videojuegos plantean un mínimo de edad con la explicación del por qué... hay que escuchar las recomendaciones".

Además, planteó que los adultos que conviven con niños, niñas y adolescentes y deciden jugar deben tener especial precaución para no exponerlos. No se trata solo de jugarlo, sino también de estar expuesto a todo el contenido.

La experta está ligada a la controversia desde el comienzo. Un representante de Marketing de Rockstar enviaba en 1996 mails anónimos a senadores quejándose de la violencia del juego, para que llegara a los titulares y le hicieran marketing. Lo transgresor generaba interés.

¿Qué significa en la práctica que un juego sea para mayores de 18 años?

GTA VI recibió la clasificación M de la ESRB, que recomienda su contenido para mayores de 17 años. En Estados Unidos, esa etiqueta no constituye por sí sola una prohibición federal de venta a menores, aunque las tiendas pueden establecer controles propios.

En 2011, la Corte Suprema invalidó una ley de California que restringía la venta de videojuegos violentos a menores sin autorización de sus padres: consideró que los videojuegos están protegidos por la Primera Enmienda y que la evidencia presentada por el estado no justificaba esa restricción.

Consultadas sobre si venden videojuegos a menores en Uruguay, cuatro tiendas respondieron que controlan que quien compra sea mayor de edad o que el menor vaya acompañado.

Una sostuvo que el juego se vende "siempre acompañado de un mayor" y que, si no, "no se puede vender". Agregó que eso lo controla el INAU, de la cual han recibido varias visitas.

Otra explicó que el título es +18, como indica la caja, por lo que pide cédula de identidad para verificar la edad del comprador o que este vaya con un adulto para efectuar la compra.

Una tercera dijo que "siempre se lo vendemos a sus padres" y que no les ha pasado que lleguen menores con el dinero.

Una cuarta tienda uruguaya confesó: "El juego por tener contenido para adultos tratamos de no venderlo a menores, pero la mayoría de los menores al ser productos caros vienen con sus padres siempre, una gran cantidad de padres no saben ni de que trata el juego y lo compran igual".

¿Por qué controla Uruguay?

En Uruguay no existe una normativa específica que clasifique los videojuegos por edad ni establezca categorías expresas para regular su acceso a menores, pero las tiendas en el país suelen tener la normativa estadounidense.

De todas formas, desde el punto de vista legal, el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) cuenta con herramientas de fiscalización a través de una interpretación extensiva del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Mientras el artículo 181 prohíbe la exhibición de contenidos que inciten a la violencia, la discriminación, el delito o la pornografía, el artículo 187 restringe la venta o distribución a menores de 18 años de productos nocivos y abarca a "otros medios de comunicación" que vulneren esas disposiciones.

"Los controles generalmente son bastante distintos en lo que es el ámbito físico al digital", indicó Pérez Comenale. Mientras en un local tradicional resulta sencillo localizar la venta, en las tiendas virtuales la verificación de edad e identidad recae casi exclusivamente en los medios de pago, exigiendo la tarjeta de un adulto o una habilitada por los padres con control de gastos, lo que supone una supervisión directa del tutor a cargo.

En paralelo, la especialista subrayó el rol de la defensa del consumidor y la creciente autorregulación de las plataformas mediante etiquetas preventivas.

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¿Qué piensan desarrolladores y gamers?

En un trabajo final de grado de la Udelar sobre la industria de videojuegos en Uruguay, Nicolás Fonseca y Emiliano Hernández entrevistaron a varios desarrolladores sobre la violencia en los juegos.

Álvaro Azofra, de Ironhide, planteó ampliar la pregunta hacia el cuidado del mensaje que transmite un juego, más allá de concentrarse únicamente en la violencia.

Laia Barboza contó a El Observador que es jurado en la Game Developer Conference Awards, los premios que se entregan en el marco de la conferencia de desarrolladores de videojuegos más importante del mundo, donde debe probar el juego para luego votarlo. Según contó, le llegó de Rockstar el documento que lo describe y habla de "una historia de amor", con narrativa y en un contexto delictivo. Esa forma de presentarlo, dijo, es lo que más le llama la atención para jugarlo.

Sobre la polémica por la violencia, Barboza recordó que "pasó lo mismo con el Ghost of Tsushima": "la gente es tipo: 'No, el videojuego va a ser violento', y [también] la gente acariciando zorritos en el Ghost of Tsushima".

Ignacio Martínez, streamer y gamer uruguayo con casi 50 mil seguidores en Instagram, matiza la idea de que el videojuego incentive el caos sin límites y destaca que las nuevas mecánicas buscan disuadir al jugador: "El GTA VI generó algo distinto a todos los juegos anteriores: te intenta llevar mucho por el camino de no hacer cagadas". Según detalla, "casi todo lo que hacés tiene una reacción más realista" por parte de la policía y el entorno.

AFP

Aun así, concluye que el riesgo radica en quién recibe ese contenido sin herramientas para procesarlo: "Lo supieron replicar muy bien, pero en personas equivocadas puede ser complicado cómo eso lo perciben".

Pese a la masividad del lanzamiento, Martínez advierte que persiste el error de considerar al título como un entretenimiento infantil y subraya la responsabilidad adulta. "El juego es para mayores de 18, eso ya está clarísimo. Involucra violencia, drogas, sexualidad y un montón de temas muy por arriba de las básicas que tiene un niño o un adolescente", señala. En ese sentido, sostiene que "somos los padres los que tenemos que prohibirlos a nuestros hijos porque el juego realmente no está pensado para niños".

Lo que dicen los estudios

En el hipotético caso de que los menores accedan a estos videojuegos, ¿cómo repercute en su vida? ¿Genera algo en la vida real?

Barboza sostuvo que estudios serios y sostenidos en el tiempo, como uno de la Universidad de Oxford, muestran que no hay relación entre jugar videojuegos y desarrollar comportamientos violentos.

El estudio de Oxford, de 2019, entrevistó a 1.004 adolescentes británicos de 14 y 15 años y a sus cuidadores: no encontró relación entre jugar videojuegos violentos y una mayor conducta agresiva.

Un metaanálisis –un trabajo que combina varios estudios– de Aaron Drummond, James Sauer y Christopher Ferguson reunió 28 muestras con unos 21.000 jóvenes. El efecto global fue de 0,059, donde 0 sería ausencia de relación, y en los estudios mejor diseñados bajó a 0,012, indistinguible de cero.

En Uruguay, Ceibal encuestó a más de 20.000 estudiantes de 13 años de edad promedio: Free Fire (recomendado para mayores de 18 años) fue el juego más mencionado (23%), seguido por Minecraft (21%) y Roblox (18%). La encuesta no es representativa y releva usos, por lo que no permite concluir que jugar determinados títulos genere violencia.

Un estudio cualitativo de Agesic de 2025, con 20 entrevistas a expertos, advierte que los juegos en línea tienen un impacto ambivalente en menores. El informe menciona títulos con un "alto componente de violencia" entre los riesgos para esa franja de edad.