Llueve. Damián Velázquez está sentado en una vereda, empapado , esperando que lo deriven a un centro para personas en situación de calle. Tiene frío. Nadie le habla. Nadie lo espera. Nadie lo busca. Frente a él pasan autos, familias, personas que cargan bolsos y conversan. Las observa como quien mira una vida ajena. Y se pregunta qué tienen ellos que no tenga él.

No es la primera vez que duerme a la intemperie . Tampoco es la primera vez que siente que no le importa a nadie. Pero hay algo diferente: esta vez no tiene un arma, no está traficando drogas y no quiere regresar a la cárcel. Tiene una mochila que usa de almohada y una pregunta que todavía no sabe responder: ¿cómo se aprende a vivir cuando durante décadas lo único que se aprendió fue a sobrevivir?

Damián cuenta esa escena en un libro autobiográfico que escribió desde un refugio. No es un texto de autoayuda, tampoco académico o que aliente a la religión. Su historia atraviesa la pobreza extrema, el maltrato infantil, el narcotráfico, las adicciones, la violencia y la prisión. Pero también contiene una contradicción: el hombre que alguna vez tuvo dinero, cadenas de oro, vehículos y personas que le temían empezó a encontrar cierta paz cuando ya no tenía prácticamente nada.

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Para entender cómo llegó a esa vereda hay que retroceder muchos años, hasta una casa de chapas con piso de tierra.

Allí no había baño. Las necesidades se hacían en un agujero. Dormía sobre colchones viejos o directamente en el suelo. Su principal preocupación era conseguir comida. En la escuela encontraba algo parecido a un refugio porque, al menos, podía alimentarse.

—Mi primer recuerdo no es un juego ni una sonrisa. Es mi madre dándome palizas hasta que se cansaba.

Cuatro de cada diez niños sufrieron un tipo de “disciplina” violenta, según el último informe de Unicef.

Su madre, según relata, también había sufrido violencia y convivía con parejas que la golpeaban. Algunas lo golpeaban a él. Cuando tenía ocho años, una paliza lo dejó inconsciente. Despertó con un ojo negro. Los maestros le preguntaron qué había ocurrido y respondió que se había caído. Cuando quisieron revisar las lesiones que escondía debajo de la túnica, se negó. Tenía miedo de que lo separaran de su madre y lo enviaran a un lugar peor.

—Ahora, con el diario del lunes, tal vez hubiese tenido que haber mostrado los golpes; porque el sistema de protección, por más cuestionamientos, seguro es mejor que lo que me tocó —, reflexiona con El Observador mientras las gotas del sudor se escurren entre alguno de los más de 100 tatuajes que tiene.

Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

La violencia se había convertido en algo tan cotidiano que ni siquiera sabía que existían otras formas de vivir.

Un día encontró a su madre tirada en el piso, ensangrentada, mientras su pareja se reía. Intentó defenderla, pero el hombre lo derribó de un golpe. Tiempo después, cuando volvió a presenciar una agresión, tomó un cuchillo y persiguió al atacante. Su madre lo echó de la casa. Tenía solo 13 años.

Esa noche intentó regresar. Ella salió con un fierro y lo amenazó de muerte. Damián corrió hasta una plaza y se refugió bajo un techo viejo. Pasó tres días prácticamente inmóvil. Cuando el hambre se volvió insoportable, salió a pedir comida. Bebía agua de una canilla pública.

Era un niño que había perdido su casa, aunque difícilmente pudiera llamar hogar al lugar del que acababan de expulsarlo.

Después vinieron los montes, las changas, la leña. Un hombre le permitió quedarse a trabajar a cambio de comida y alojamiento. Los años pasaron. Su cuerpo se fortaleció, pero también creció el resentimiento.

A los 16 años entró en una whiskería y le preguntó al dueño si podía vender drogas. Le dijeron que sí. Empezó con pequeñas cantidades y pronto tuvo a otra persona vendiendo para él. También comenzó a consumir.

—Mi problema no era el consumo, era conmigo mismo y la historia que cargaba

Una noche, al salir del local, un auto se acercó y desde su interior dispararon. Damián sobrevivió. Al día siguiente consiguió un revólver calibre 38. Cuando sus adversarios regresaron, vació el tambor contra el vehículo.

No sabía si había herido a alguien. Lo que sí sabía era que había descubierto una forma de obtener aquello que nunca había tenido: que los demás le prestaran atención, aunque fuera por miedo.

—Me gustaba sentir ese temor en los ojos de otros. Porque en el fondo era la única forma de ser visto

Se convirtió en un hombre violento. Golpeaba, amenazaba, humillaba a quienes caían al suelo. En su relato no oculta que fue victimario. Tampoco que durante años encontró justificaciones para sus actos.

Uno de los tatuajes es un arma. Está en el cuello, a la vista de cualquiera. No lo piensa borrar porque es parte de la escritura de su historia.

Hubo un período en que abandonó el negocio y regresó a cortar leña. Pero los jornales miserables y la falta de oportunidades terminaron empujándolo nuevamente hacia el narcotráfico. Esta vez el negocio creció mucho más. Según cuenta, llegó a mover kilos de droga, abrió puntos de venta y acumuló dinero.

Ya no tenía hambre. Tenía una moto, un auto, joyas y poder. Sin embargo, seguía sintiéndose tan solo como aquel niño que dormía en el suelo.

Lo primero que se compró fue alguna joya “pensando que eso era la felicidad”.

El consumo se intensificó. Terminó varias veces hospitalizado por sobredosis. En una ocasión, asegura, su corazón dejó de latir durante tres minutos y debieron reanimarlo.

Sobrevivió, pero siguió consumiendo.

Después llegaron los allanamientos, los enfrentamientos armados y las detenciones. En uno de los episodios más violentos que relata, atacó a tiros al dueño de una whiskería. La víctima terminó internada en cuidados intensivos. Damián escapó, permaneció escondido y finalmente se entregó cuando supo que el hombre sobreviviría.

Pasó por la cárcel, recuperó la libertad y regresó al delito. Una semana después de salir, ya estaba nuevamente involucrado en actividades criminales.

Las cifras oficiales hablan de que casi el 70% de los privados de libertad reincide en menos de tres años de haber dejado las celdas.

Más adelante recibió una condena de cinco años por tentativa de homicidio especialmente agravado, según su testimonio.

En prisión presenció peleas, autolesiones y suicidios. También empezó a estudiar. Primero lo hizo para obtener beneficios que le permitieran salir antes. Después descubrió algo que no había encontrado en la calle: una posibilidad de futuro. Terminó tercero de liceo y trabajó en la cocina.

Pero la libertad no resolvió sus problemas. Continuó consumiendo alcohol y drogas, volvió a ser detenido y quedó emplazado. En una comparecencia judicial pidió otra oportunidad.

La respuesta de una fiscal, tal como la recuerda, fue breve: "La oportunidad te la tenés que dar vos".

Y así regresamos a la vereda.

Damián ya no quería delinquir. Pero tampoco tenía casa, familia que lo recibiera ni trabajo estable. Entró en un refugio y empezó a observar la vida que transcurría a su alrededor.

Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

Durante meses pensó en el tiempo perdido, en la muerte y en aquello que todavía podía hacer. Hasta que dos preguntas modificaron su manera de mirar el mundo: si todos iban a morir algún día, ¿por qué no intentar vivir mientras tanto? Y, ¿por qué no ser luz en la oscuridad?

Se propuso dejar de consumir y terminar el liceo. Se anotó en un nocturno mientras continuaba en situación de calle. Empezó a escribir. No tenía escritorio ni habitación propia: redactaba desde el refugio, sentado en el suelo o en la vereda.

La cuadernola sobrevivió lluvias y largas caminadas, siempre cuidada para que las palabras no se las llevara el agua ni el agotamiento.

El libro que surgió de esa experiencia no es solamente una autobiografía. Después de narrar sus años más oscuros, Velázquez dedica buena parte de sus páginas a reflexionar sobre las adicciones, la soledad, la autoestima y las posibilidades de cambiar.

Su propuesta privilegia la transformación personal y cuestiona la dependencia de instituciones y tratamientos. No es un palo exclusivo al Estado, sino a las distintas ofertas —incluyendo algunas religiosas o de ONGs no confesionales— que ponen el foco en el síntoma y no en el problema de fondo. Es una interpretación nacida de su experiencia, no una fórmula que pueda extrapolarse a todas las personas que atraviesan una adicción. No busca justificarse ni victimizarse.

Su historia más bien deja preguntas incómodas. ¿Cuántas oportunidades de intervenir existieron cuando era niño? ¿Qué ocurrió con los adultos que conocían los golpes? ¿Qué posibilidades reales encuentra alguien que sale de prisión sin vivienda, trabajo ni vínculos de apoyo?

En una empresa de limpieza lo rechazaron en la primera entrevista al verle los tatuajes. En un llamado público sus antecedentes penales lo dejaron fuera de juego.

La encuesta que El Observador realizó con la UMAD y el docente en Estadística Juan Pablo Ferreira cuenta que “humillar a los presos” es la medida que menos apoyo recibe de toda el cuestionario (un rechazo del 73,7% de los consultados). Pero si esa es la opinión pública, ¿por qué no se traduce en que la prisión no sea una condena incluso habiendo recuperado la libertad?, se pregunta Damián.

Y hay otra pregunta, quizás más difícil: ¿cómo se repara el daño causado a otros después de haber pasado años ejerciendo violencia?

Velázquez reconoce que no puede cambiar lo que hizo. En la introducción escribe que cometió actos que todavía le duelen y que su desafío consiste en elegir cada día no volver a ser aquel hombre.

No pretende presentarse como alguien que lo tiene todo resuelto. De hecho, al escribir su historia seguía (y sigue) viviendo en situación de calle (aunque ya tiene un plan de conseguir en techo con una cooperativa). Lo que afirma haber recuperado no es la estabilidad económica, sino la capacidad de proyectarse.

—Y de perdonar, empezando por lo más difícil que es perdonarse a uno mismo

El niño que alguna vez bebía agua de una canilla pública para soportar el hambre terminó escribiendo un libro para desconocidos. En sus últimas páginas dejó una hoja en blanco. No por falta de palabras, sino para que cada lector escriba aquello que quiere dejar atrás y lo que espera construir.

Es una invitación que también resume su propia vida: después de tantos años dedicados a sobrevivir, a sus 36 años Damián todavía está intentando escribir la parte que le falta.

El libro autobiográfico de Damián Velázquez puede leerse gratuitamente al final de este enlace.