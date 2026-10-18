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Trump dijo que Francia "está en llamas" y "destrozado" por la inmigración: "¡Cierren sus fronteras, antes de que sea demasiado tarde!"

"La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que en su día fue grande", aseguró el mandatario norteamericano

18 de octubre de 2026 10:47 hs
Donald Trump

Donald Trump

Foto por BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó el domingo la inmigración con los disturbios ocurridos en la víspera durante una ola de manifestaciones en Francia e instó al país a endurecer sus normas migratorias.

"¡Francia está en llamas! La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que en su día fue grande", afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. "¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!".

Francia se recuperaba el domingo de los graves daños causados por las protestas del día anterior, que dejaron un ayuntamiento histórico incendiado en el sur del país y 1.800 detenidos, aumentando la presión sobre el presidente Emmanuel Macron a seis meses de las elecciones.

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La publicación de Trump se produce tras comentarios similares del vicepresidente JD Vance el sábado.

"Los liberales occidentales importaron el tercer mundo a Francia y otros países en nombre de la diversidad y la compasión. Ignoraron cuestiones fundamentales de asimilación y compatibilidad. Se les advirtió que esto conduciría a esto y no escucharon", escribió Vance en Twitter.

"Rezo para que Francia, un hermoso país con gente maravillosa, detenga esta locura antes de que más de sus monumentos se quemen", añadió.

Vance, considerado un posible candidato presidencial republicano para las elecciones de 2028, también estableció una conexión con los comicios legislativos de mitad de mandato en su país del 3 de noviembre, donde no se prevé que su partido obtenga buenos resultados.

AFP

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