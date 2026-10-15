Alto funcionario de Trump aseguró que Estados Unidos está ante un momento "único" en su relación con América Latina y elogió a Milei

El secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos, Juan Pablo Segura , aseguró que la administración de Donald Trump está impulsando un cambio en su política exterior para dar mayor protagonismo a América Latina , con tres prioridades: las inversiones estadounidenses , la lucha contra las organizaciones narcotraficantes y el control de la migración ilegal.

En una entrevista con Andrés Fidanza en el streaming "Todo un tema" de El Observador, Segura sostuvo que Washington atraviesa un período excepcional en su relación con los países de la región y destacó el liderazgo del presidente Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, en esta nueva estrategia.

" Estamos en un tiempo único en nuestra relación con los países del hemisferio occidental ", afirmó el funcionario, estadounidense de padres argentinos, que asumió recientemente su cargo.

Máxima tensión: Europa dispara contra Trump por alimentar la máquina de guerra de Putin con su acuerdo energético

La aceleración de la inflación eleva la presión sobre Trump a 20 días de las elecciones de medio término

Segura señaló que Estados Unidos está concentrando recursos y programas de inversión para incrementar su influencia estratégica en el continente. " Por primera vez en décadas, estamos centrando la política extranjera, estamos enfocando en el hemisferio ", expresó.

Según explicó, el gobierno estadounidense considera que lo que sucede en los países vecinos tiene consecuencias directas sobre su seguridad y su economía. "No nos podemos olvidar de nuestros vecinos. Lo que pasa aquí con nuestros vecinos nos afecta de una manera increíble", sostuvo.

Las tres prioridades de Estados Unidos para América Latina

Segura identificó tres grandes objetivos de la administración Trump para el hemisferio occidental. El primero es fortalecer la presencia económica de las empresas estadounidenses, que, según el funcionario, ofrecen ventajas en términos de calidad, transparencia y generación de empleo local frente a otros competidores internacionales. "Sabemos que hay otros grupos que ofrecen coima en sus trabajos, en cómo tratan de ganar proyectos y diferentes potenciales inversiones", afirmó.

También cuestionó a los actores internacionales que desarrollan proyectos de inversión sin contratar trabajadores de las comunidades donde operan. Como ejemplo de la estrategia económica estadounidense, mencionó un programa anunciado con la petrolera argentina YPF que, según indicó, contempla una inversión de US$ 6.000 millones.

La segunda prioridad es la seguridad y, particularmente, el combate a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. "Tenemos que derrotar las pandillas narcoterroristas", afirmó Segura, quien sostuvo que estas organizaciones están debilitando la soberanía de distintos países de la región.

La tercera prioridad es reforzar la seguridad fronteriza y trabajar con los gobiernos latinoamericanos para frenar la migración ilegal. Según el funcionario, este fenómeno afecta tanto a Estados Unidos como a los países de origen de los migrantes.

El Escudo de las Américas y la lucha contra el narcotráfico

Durante la entrevista, Segura se refirió a la iniciativa Escudo de las Américas, impulsada por la administración Trump para coordinar acciones con otros países de la región en materia de seguridad y soberanía.

El funcionario sostuvo que las organizaciones criminales han evolucionado considerablemente respecto de décadas anteriores. A su juicio, ya no se trata únicamente de grupos dedicados a producir y transportar drogas hacia Estados Unidos, sino de estructuras con capacidad de influir sobre los sistemas políticos y de disponer de recursos de carácter militar.

"Ahora estás viendo organizaciones que son más organizadas que partidos políticos, que administraciones políticas de países", afirmó.

Segura sostuvo que la respuesta a estas organizaciones no puede depender exclusivamente de Estados Unidos, sino que requiere la cooperación de varios gobiernos. "La solución no puede venir de un país, tiene que venir de muchos países juntos", expresó.

Explicó que el Escudo de las Américas también busca proteger la soberanía económica frente a acuerdos comerciales y financieros que, según su visión, pueden resultar perjudiciales para los países.

En ese sentido, cuestionó los contratos internacionales que considera poco transparentes y que generan endeudamiento.

También planteó reparos sobre el papel de determinados organismos multilaterales, al considerar que pueden limitar la capacidad de los Estados para aplicar sus propios sistemas de justicia. "Está creciendo el escudo cada mes con un nuevo participante", aseguró.

Pax Silica: la apuesta estadounidense por la inteligencia artificial

Otro de los temas abordados fue Pax Silica, una iniciativa de la administración Trump vinculada a las cadenas de suministro, la infraestructura tecnológica y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Segura sostuvo que la próxima gran transformación económica estará vinculada con esta tecnología, a la que se refirió también como "superinteligencia".

Sin embargo, advirtió que el desarrollo de la inteligencia artificial requiere mucho más que acceso a internet o dispositivos tecnológicos. La disponibilidad de energía, la generación de electricidad, la seguridad de las redes y la protección de los datos serán, según explicó, componentes fundamentales para que los países puedan participar de esa transformación.

"La idea de Pax Silica es traer una plataforma de recursos, de herramientas, para que no solo los Estados Unidos, pero otros países, puedan participar en esta revolución de tecnología que está pasando", señaló.

El funcionario comparó la infraestructura necesaria con una torre en la que cada componente debe funcionar correctamente para garantizar la estabilidad del conjunto.

También advirtió sobre los riesgos de que actores extranjeros puedan acceder a información sensible o monitorear las comunicaciones y los sistemas tecnológicos de otros países.

Los elogios a Javier Milei y la relación con Argentina

Segura, cuyos padres son argentinos, también se refirió al vínculo entre Washington y Buenos Aires, en momentos en que el presidente Javier Milei se encontraba de visita en la capital estadounidense.

El funcionario aseguró que la relación bilateral atraviesa uno de sus mejores momentos y elogió las políticas económicas del mandatario argentino. "La relación entre los Estados Unidos y Argentina está más fuerte que en ningún período que yo me recuerde de mi vida", sostuvo.

Segura calificó el liderazgo de Milei como "un respiro" y consideró que las medidas adoptadas por su gobierno permitieron mejorar las condiciones para atraer inversiones estadounidenses.

El funcionario señaló que Argentina atravesó graves problemas económicos, particularmente por los elevados niveles de inflación, y sostuvo que la actual administración logró avances en materia de estabilización. "Todavía hay mucho trabajo que hacer, pero lo que ha hecho es abrir la puerta para poder tener ese diálogo y conversación con los Estados Unidos y con la industria americana", afirmó.

También destacó el trabajo conjunto en el corredor Andes-Atlántico, un proyecto de financiación en el que mencionó la participación del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC). "Esto es el principio de mucho más", aseguró.

Segura atribuyó el fortalecimiento de los vínculos a la disposición del gobierno de Milei para profundizar su acercamiento a Washington, una actitud que contrastó con la administración argentina anterior. "Tengo que aplaudir a la administración del presidente por su liderazgo y también por querer venir y caminar con nosotros, porque la administración anterior no era así", sostuvo.

Su vínculo con Argentina y una pregunta sobre el Mundial 2030

La entrevista también tuvo momentos distendidos vinculados a las raíces argentinas del funcionario. Consultado sobre su preferencia entre River Plate y Boca Juniors, Segura evitó pronunciarse y apeló a su condición de diplomático.

"No te voy a decir, como hijo de argentinos, si soy de River o de Boca. No te puedo decir porque soy diplomático", respondió entre risas.

Sin embargo, cuando le plantearon un hipotético enfrentamiento entre Argentina y Estados Unidos en el Mundial de fútbol de 2030, no dudó en su respuesta. "The United States of America. Siempre. En mi corazón, en mi sangre", afirmó.

Aunque reconoció que sus padres argentinos seguramente tendrían una preferencia diferente, dejó claro que su lealtad futbolística está con Estados Unidos.