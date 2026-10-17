Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
lluvia ligera
Domingo:
Mín  12°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / PERROS

Academia Nacional de Medicina sugirió frenar la crianza y reproducción del pitbull y otras razas de perros

Entre otras razas, la institución se refirió al dogo argentino, el fila brasileño y el tosa japonés

17 de octubre de 2026 18:28 hs
Foto de archivo de un pitbull
Foto: Pexels

La Academia Nacional de Medicina sugirió frenar la crianza y reproducción del pitbull y otras razas de perros en Uruguay, contó su miembro José Pedro Perrier. Además de los pitbull, la institución se refiere a el dogo argentino, el fila brasileño, tosa japonés.

Perrier, quien es cirujano, contó que mirando a los pacientes que recibe da cuenta que "hay algunas razas que producen lesiones mucho más graves que otras" y que "deberían ser no autorizadas o evitar que se reprodujeran para evitar las lesiones graves en los seres humanos", dijo en diálogo con El Observador.

El doctor en cuestión es tesorero de la Academia Nacional de Medicina y además formó parte del grupo de trabajo que estudió a razas de perros potencialmente peligrosos.

Más noticias

Pitbull mató a otro perro tras atacarlo detrás de una reja y reavivó el debate sobre las razas potencialmente peligrosas

"Situación desgarradora": habló el hermano del hombre de 69 años atacado por un pitbull en Río Negro

Un informe de la academia sobre el tema, cita un relevamiento de noticias de 12 casos de muerte por mordedura de perro, desde el 2012 a la fecha. Nueve de ellas correspondían a la raza pitbull.

El cirujano afirmó que, tanto en nuestro país como en otros, estas razas "han demostrado ser especialmente agresoras provocando lesiones mortales".

La academia también enumera una serie de 21 países donde se prohíbe a los pitbull, entre otras razas.

Las más leídas

A qué hora juegan este domingo Liverpool vs Peñarol por el Torneo Clausura y dónde verlo

Colonia reinauguró el frontón del Real de San Carlos, descrito por Orsi como una "maravilla" y un "privilegio"

Nacional: el primer proyecto que presentará Joaquín Guadalupe, dirigente que reemplaza a Flavio Perchman durante su licencia, que busca cambiar la lista negra

Entre burocracia y plomo, la historia de las cooperativas nunca construidas en la ex Raincoop que ya costaron más de US$ 4 millones al Estado

Temas

pitbull Perros Medicina

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos