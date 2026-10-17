La Academia Nacional de Medicina sugirió frenar la crianza y reproducción del pitbull y otras razas de perros en Uruguay, contó su miembro José Pedro Perrier. Además de los pitbull, la institución se refiere a el dogo argentino, el fila brasileño, tosa japonés.

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Perrier, quien es cirujano, contó que mirando a los pacientes que recibe da cuenta que "hay algunas razas que producen lesiones mucho más graves que otras" y que "deberían ser no autorizadas o evitar que se reprodujeran para evitar las lesiones graves en los seres humanos", dijo en diálogo con El Observador.

El doctor en cuestión es tesorero de la Academia Nacional de Medicina y además formó parte del grupo de trabajo que estudió a razas de perros potencialmente peligrosos.

Un informe de la academia sobre el tema, cita un relevamiento de noticias de 12 casos de muerte por mordedura de perro, desde el 2012 a la fecha. Nueve de ellas correspondían a la raza pitbull.